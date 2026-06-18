รวบ "เจ๊รุ่ง เขาสามสิบหาบ" แม่ค้าตลาดนัดคาด่านรันตี ยึดยาบ้ากว่า 5 หมื่นเม็ด-ยาเคกว่า 1 กก.

กาญจนบุรี – ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี สนธิกำลังทหาร ฝ่ายปกครอง และตำรวจตระเวนชายแดน สกัดจับ "เจ๊รุ่ง เขาสามสิบหาบ" แม่ค้าตลาดนัด ขณะขับรถกระบะลำเลียงยาเสพติดผ่านด่านตรวจรันตี อำเภอสังขละบุรี ตรวจค้นพบยาบ้ากว่า 51,000 เม็ด และเคตามีนกว่า 1 กิโลกรัม ซุกซ่อนในช่องลับประตูรถ ผู้ต้องหารับสารภาพได้รับค่าจ้างครั้งละ 15,000 บาท และเคยรับจ้างขนยาเสพติดมาแล้ว 7 ครั้ง
วันนี้( 18 มิ.ย.) พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.พิพัฒน์ รุ่งสัมพันธ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี พ.ต.อ.สันติ พิทักษ์สกุล ผู้กำกับการ สภ.สังขละบุรี เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ ฝ่ายปกครอง และตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมกันแถลงผลการจับกุม น.ส.รุ่งทิพย์ หรือ "เจ๊รุ่ง" อายุ 38 ปี ชาวตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
พร้อมตรวจยึดของกลางประกอบด้วย ยาบ้า 51,998 เม็ด เคตามีน 1,080 กรัม รถยนต์กระบะยี่ห้อนิสสัน นาวาร่า สีดำ ทะเบียนจังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน เงินสด 8,860 บาท และโทรศัพท์มือถือที่ใช้ติดต่อกับเครือข่าย
พล.ต.ต.พศวีร์ เปิดเผยว่า การจับกุมครั้งนี้เป็นผลจากการขยายผลตามนโยบายของรัฐบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตำรวจภูธรภาค 7 ที่ให้เข้มงวดในการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านแนวชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอสังขละบุรี
ก่อนเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าจะมีหญิงขับรถกระบะลักลอบขนยาเสพติดจากแนวชายแดนเข้าสู่พื้นที่ จึงวางกำลังเฝ้าติดตาม กระทั่งช่วงเย็นวันที่ 17 มิถุนายนที่ผ่านมา พบรถต้องสงสัยวิ่งมาตามถนนสาย 323 สังขละบุรี-ทองผาภูมิ ก่อนเรียกตรวจที่ด่านร่วมสะพานรันตี หมู่ 1 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี
จากการตรวจค้นพบยาบ้าและเคตามีนซุกซ่อนอยู่ภายในช่องลับบริเวณประตูรถ จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางมาสอบสวนที่ สภ.สังขละบุรี
จากการสอบสวนเบื้องต้น น.ส.รุ่งทิพย์ ให้การรับสารภาพว่า มีอาชีพขายสินค้าตามตลาดนัดในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ อำเภอสังขละบุรี และตลาดพระเจดีย์สามองค์ ก่อนจะได้รับการติดต่อจากบุคคลชื่อ "น้อย" ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ให้รับจ้างลำเลียงยาเสพติดจากบริเวณชายแดน โดยได้รับค่าจ้างครั้งละ 15,000 บาท และเคยทำมาแล้ว 7 ครั้ง ส่วนครั้งล่าสุดมีการนัดส่งยาเสพติดในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ ก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่สกัดจับได้เสียก่อน
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาตามความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.สังขละบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไป