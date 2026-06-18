อุกอาจ! จอดรถข้ามคืน ตื่นเช้าล้อเก๋งแคมรี่หาย 2 วง กลางเกาะเมืองอยุธยา ใกล้บ้านพักผู้การฯ-อัยการ

พระนครศรีอยุธยา – หนุ่มใหญ่ ถึงกับผงะ หลังนำรถยนต์เก๋งจอดริมถนนข้ามคืน ตื่นเช้าพบถูกคนร้ายถอดล้อรถหายไป 2 วง เหลือเพียงอิฐบล็อกรองตัวรถไว้กลางเกาะเมืองอยุธยา ซึ่งเป็นพื้นที่มีไฟส่องสว่างและอยู่ใกล้บ้านพักผู้บังคับการตำรวจภูธรอยุธยา และบ้านพักอัยการ เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดล่าตัวผู้ก่อเหตุ
วันนี้( 18 มิ.ย.) ร.ต.อ.สามารถ รักษาศักดิ์ รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยา รับแจ้งเหตุคนร้ายลักล้อรถยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนอู่ทอง มุ่งหน้าตลาดเจ้าพรหม ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเข้าตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋ง โตโยต้า แคมรี่ สีดำ ทะเบียนกรุงเทพมหานคร ถูกคนร้ายถอดล้อหน้าด้านซ้ายและล้อหลังด้านขวาหายไป รวม 2 ล้อ โดยใช้ก้อนอิฐบล็อกรองรับตัวรถไว้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง รวม 4 ก้อน นอกจากนี้ยังพบว่าน็อตล้ออีกด้านถูกพยายามถอดจนหักคาอยู่
นายจตุพร อายุ 50 ปี เจ้าของรถ ให้การว่า เมื่อเวลาประมาณ 02.00 น. ได้นำรถมาจอดไว้บริเวณหน้าบ้านพักสาธารณสุข กระทั่งช่วงเช้าเวลาประมาณ 08.00 น. จะเดินทางไปทำงาน กลับพบว่าล้อรถถูกคนร้ายขโมยไปแล้ว จึงรีบแจ้งตำรวจเข้าตรวจสอบ
เจ้าของรถคาดว่า คนร้ายน่าจะลงมือก่อเหตุในช่วงกลางดึก โดยมีการเตรียมแม่แรงและอุปกรณ์สำหรับถอดล้อรถมาอย่างพร้อม ทำให้สามารถก่อเหตุได้อย่างรวดเร็ว ท่ามกลางความตกใจของเจ้าของรถที่ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุในพื้นที่ดังกล่าว
เบื้องต้น พนักงานสอบสวนได้บันทึกภาพและเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ พร้อมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางโดยรอบ เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จุดเกิดเหตุอยู่ภายในพื้นที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่ใกล้บ้านพักผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบ้านพักอัยการจังหวัด แม้บริเวณดังกล่าวจะมีไฟส่องสว่างเพียงพอ แต่คนร้ายยังอาศัยช่วงเวลากลางดึกลงมือก่อเหตุได้อย่างอุกอาจ