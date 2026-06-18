นายกฯ นครอยุธยา นำทุกภาคส่วนลงนามถวายความอาลัย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

พระนครศรีอยุธยา – นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นำคณะฯ ร่วมพิธีลงนามถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระกรุณาธิคุณ
วันที่ 18 มิถุนายน 2569 บริเวณด้านหน้าเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีลงนามถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน และพสกนิกรชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
ภายในพิธี ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมทรง ได้กล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ก่อนนำผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่งเป็นเวลา 47 วินาที เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ จากนั้นร่วมลงนามถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมทรง กล่าวว่า การจัดพิธีครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี ความอาลัย และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรและประเทศชาติ ตลอดจนเป็นการรวมพลังแสดงความอาลัยและถวายพระกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน