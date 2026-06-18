นศ.อาชีวะวิทยาลัยดังเชียงใหม่ทำฮือฮา สร้างสรรค์พานไหว้ครูด้วยไอเดียสุดบรรเจิด จัดเต็มทั้งแอร์ แผงวงจร ยันลาบดิบ

เชียงใหม่ -นักศึกษาอาชีวะวิทยาลัยชื่อดังเชียงใหม่เรียกเสียงฮือฮา ระดมไอเดียสุดบรรเจิดตามสาขาวิชาที่เรียนจัดพานไหว้ครู พบสารพัดวัสุดทั้งอุปกรณ์แอร์ แผงวงจร หุ่นยนต์ กรายดอกไม้ขนาดยักษ์ รวมทั้งลาบดิบส้าดิบ
วันนี้(18 มิ.ย.69) รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้มีการจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2569 โดยมีคณะผู้บริหารวิทยาลัย นำโดย อาจารย์สมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัย คณาจารย์ และนักศึกษาทั้งสาขาช่างอุตสาหกรรม และสาขาบริหารธุรกิจ รวม 4,500 คน จัดพานไหว้ครูทั้งหมด 140 คู่เข้าร่วมพิธีร่วมกิจกรรม ซึ่งนักศึกษาได้จัดพานไหว้ครูทั้งแบบสวยงามและตามจินตนาการของแต่ละห้อง มีทั้งนำอุปกรณ์การเรียน การสอนมาเป็นส่วนประกอบในพานไหว้ครู พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณของคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ รวมถึงอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีของสังคม
ทั้งนี้ไฮไลต์ของงานในปีนี้ยังคงเป็นการประกวดและนำเสนอพานไหว้ครูที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาแต่ละห้อง ซึ่งต่างออกแบบพานในรูปแบบที่สะท้อนเอกลักษณ์ของสาขาวิชาและจินตนาการอย่างหลากหลาย อาทิ กรวยดอกไม้ขนาดยักษ์ พานไหว้ครูที่ใช้แฟนคอยส์เครื่องปรับอากาศ หรือตัวเครื่องแอร์ และถังน้ำยาเครื่องปรับอากาศ เป็นแนวคิดของนักศึกษาสาขาไฟฟ้ากำลังชั้น ปวส.1 ซึ่งมีแนวคิดจากนำอุปกรณ์การเรียนการสอนมาเป็นส่วนประกอบของพานไหว้ครูสร้างความฮือฮาให้กับอาจารย์และนักศึกษาเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีพานไหว้ครูจากลาบดิบ ส้าดิบ พร้อมผักสด ที่นักศึกษาตั้งใจนำมามอบให้คุณครูในแนวคิด “กลัวครูหิว” เรียกเสียงหัวเราะและรอยยิ้มจากผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังมีการนำอุปกรณ์การเรียน อาทิ แผงวงจรคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ และดอกไม้สด มาประดับตกแต่งพานไหว้ครูได้อย่างสวยงามและลงตัว สะท้อนทั้งความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และเอกลักษณ์ของนักศึกษาแต่ละสาขา ทำให้บรรยากาศวันไหว้ครูปีนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน และความประทับใจแก่ทั้งนักศึกษาและคณาจารย์เป็นอย่างยิ่ง