แชร์ว่อน! คลิป 3 นร.หญิงบุรีรัมย์รุมตบคนเดียว อ้างรุ่นพี่สั่ง แม่เห็นรับไม่ได้ ยันเอาเรื่องถึงที่สุด

บุรีรัมย์- แชร์ว่อนคลิป 3 นักเรียนหญิง ป.6 ใน อ.ประโคนชัย บุรีรัมย์ รุมตบ ด.ญ.คนเดียวท่ามกลางเสียงเชียร์ของเพื่อนและรุ่นพี่อีก 4 คน อ้างรุ่นพี่ ม.2 สั่งให้ทำเหตุไม่ชอบหน้าเพราะเหลิง หากไม่ทำตามสั่งจะถูกตบเอง แม่เห็นคลิปรับไม่ได้น้ำตาซึมยันเอาเรื่องถึงที่สุด ด้านยายเด็กที่ก่อเหตุเผยเสียใจเครียดหนักเตรียมพาไปขอโทษ ผอ.รร.เร่งหาสาเหตุและมาตรการป้องกัน
วันนี้ (18 มิ.ย.69) นายวัชร วัฒน์ศิลาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเพชร-ไสยา อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ พร้อมคณะครู และ อสม.ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจ ด.ญ.ครีม (นามสมมุติ) นักเรียนชั้น ป.6 และ ครอบครัว หลังจากที่ ด.ญ.ครีม ถูกเพื่อนนักเรียนหญิงวัยเดียวกันและรุ่นพี่ แต่คนละโรงเรียน จำนวน 3 คน รุมทำร้ายร่างกายด้วยการตบหน้ากระชากผม โดยมี เพื่อนและรุ่นพี่อีก 4 คน ยืนดูและส่งเสียงเชียร์ ทั้งมีการถ่ายคลิปและนำไปโพสต์ในโซเชียล จนแม่ของเด็กหญิงที่ถูกทำร้ายซึ่งทำงานอยู่ต่างจังหวัด เห็นภาพที่ลูกถูกกระทำก็รีบเดินทางกลับมาบ้าน เพราะเป็นห่วงลูกสาว
จากการสอบถาม ด.ญ.ครีม น้องที่ถุกรุมตบ เล่าว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดเมื่อวันอาทิตย์ ที่ผ่านมา ช่วงประมาณ บ่าย 3 ถึง 4 โมงเย็น โดยก่อนเกิดเหตุ ด.ญ.อ้อ ซึ่งเรียนอยู่ชั้น ป.6 เหมือนกันแต่คนละโรงเรียน เคยเป็นเพื่อนสนิทเล่นด้วยกัน ได้ส่งข้อความมาว่า “ตบไหม” จากนั้นตนก็เดินไปบ้าน “พี่อิ้ง” รุ่นพี่ ม.2 ซึ่งอยู่หมู่บ้านเดียวกัน แล้วรุ่นพี่ ม.2 อีกคนชื่อ “ฟ่าง” ก็บอกว่าตบเลย
จากนั้นรุ่นพี่ ม.2 , ม.1 และ ป.6 รวมถึงน้องครีม ที่ถูกทำร้ายทั้งหมดรวม 8 คน ก็พากันไปข้างกระท่อมนาที่ปลอดคน จากนั้นรุ่นพี่ ม.2 ที่ชื่อ “ฟ่าง” ก็บอกให้ อิ้ง ม.2 , อ้อ และ ด.ญ.มิ้น จำนวน 3 คน เข้าไปตบ ด.ญ.ครีม โดยขณะที่ ด.ญ.ครีม โดนตบก็มีเสียงรุ่นพี่ และเพื่อนรุ่นเดียวกันที่อยู่ในเหตุการณ์ ส่งเสียงเชียร์ด้วยความสนุกสนาน และ มีการถ่ายคลิปไปโพส์ตด้วย พอตบเสร็จก็แยกย้ายกันกลับบ้าน
พอถามน้องว่า รู้มั้ยว่าเขาจะพาไปทำอะไร น้องครีม ก็ตอบว่ารู้ เพราะเขาส่งข้อความมาว่า “ตบไหม” แต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะทำจริง สาเหตุเพราะรุ่นพี่ ม.2 ชื่อ “ฟ่าง” ไม่ชอบหน้าหรือหมั่นไส้ตัวน้อง ที่ผ่านมาก็เคยด่า ซึ่งหลังเกิดเหตุ “อ้อ” หนึ่งในคนที่ตบได้ส่งข้อความเสียงมาขอโทษแล้ว ซึ่งตนก็ยกโทษให้ แต่หลังจากนี้ก็จะไม่ไปตามที่เขาเรียกอีกแล้ว เพราะกลัวจะถูกทำร้ายอีก
ด้าน น.ส.เมย์ แม่น้องครีม พูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือและน้ำตาซึมว่า หลังเห็นคลิปที่เพื่อนส่งไปให้ดู ก็ตกใจรีบโทร.หาลูกสาวด้วยความเป็นห่วง ถามว่าทำไมถึงไปให้เขาตบหละ ลูกก็เลยแคปข้อความที่ ด.ญ.อ้อ ส่งมาหาลูกให้แม่ดู โดยข้อความถามว่า “ตบไหม ลูกสาวก็ตอบว่า “เขาทำอะไรผิด” แล้ววันอาทิตย์ก็มารับกันไป ลูกสาวก็คิดว่าเขาจะไม่ทำจริง จึงไปกับเขา
แม่ยืนยีนว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดกับคนที่ทำกับลูกทุกคน เพราะเห็นในคลิปแล้วรับไม่ได้ ทั้งกลัวว่าลูกจะถูกหลอกไปทำร้ายอีก และไม่อยากให้เขาไปทำกับลูกใครแบบนี้อีก ส่วนที่อ้างว่าถูกรุ่นพี่สั่งให้ทำหากเป็นจริงก็จะเอาเรื่องกับรุ่นพี่ด้วย
จากนั้นทีมข่าวได้เดินทางไปสอบถาม ด.ญ.อ้อ คนที่ปรากฏในคลิป บอกว่า ก่อนเกิดเหตุพี่ฟ่าง ม.2 ทักมาว่าเมื่อไหร่จะตบกับครีม แล้วก็บอกให้ทักไปหาว่า “ตบไหม” แล้วครีมก็ตอบว่าเขาผิดอะไร แล้วพี่ฟ่างก็ให้ตอบไปว่า “เหลิง” จากนั้นพี่ฟ่างก็เป็นคนขับรถมารับพวกตนไปที่แถวกระท่อมนาที่ไสยา ตอนแรกก็เคลียร์กันเรื่องที่พี่ฟ่างไม่ชอบหน้า ครีม แต่ครีมตะโกนใส่พี่ฟ่างก็เลยให้มิ้นเปิด หรือ ตบคนแรก แต่ตอนมิ้น ตบไม่ได้ถ่ายคลิป จากนั้นตนก็เข้าไปตบแล้วพี่เขาก็ถ่ายคลิปแล้วเอาไปลง แต่ตอนที่น้ำแข้งตบ เขาไม่เอาคลิปลง ที่ยอมทำตามที่พี่ฟ่างสั่งเพราะกลัวพี่ฟ่างจะมาตบตัวเอง เพราะเคยทะเลาะกันแล้วพี่ฟ่างบอกว่าถ้ามีอีกเขาจะไม่ปล่อย
ด้าน ยายของน้องอ้อ บอกว่า หลังจาเห็นคลิปก็ตกใจเพราะไม่เคยเห็นหลานมีพฤติกรรมแบบนี้ เห็นเขามารับไปก็ไม่รู้ว่าพากันไปไหน พอสอบถามหลานว่า ทำไมทำแบบนั้น หลานก็บอกว่าส่วนตัวไม่ได้มีเรื่องอะไรกัน แต่ถูกรุ่นพี่บังคับให้ทำ ถ้าไม่ทำหลานก็จะโดนตบเอง หลังเกิดเหตุหลานก็ส่งข้อความไปขอโทษเพื่อนแล้ว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่าหลานผิดที่ไปตบเขา แต่อยากให้ฟังต้นสายปลายเหตุว่าเกิดจากอะไร หลานก็บอกว่าเสียใจที่ทำกับเพื่อนแบบนั้น ส่วนยายและแม่ของน้องก็เสียใจและเครียดกับสิ่งที่เกิดขึ้น ขอโทษน้องและครอบครัวของน้องด้วย ตั้งใจจะพาหลานไปขอโทษด้วยตัวเอง
ขณะที่ทางผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 2 แห่งทั้งฝ่ายที่ก่อเหตุ และถูกกระทำ เตรียมประสานผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ ลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับผู้ปกครองทั้งสองฝ่าย เพราะเป็นห่วงสภาพจิตใจ เนื่องจากทุกฝ่ายยังเป็นเด็ก ทั้งจะได้หาทางออกและมาตรการป้องกันร่วมกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีก