(คลิป)ฝากขังศาลทหาร ร.ต.ยิงสัสดีกาฬสินธุ์ เจ้าตัวไม่ยอมพูดจาเอา-ศพผู้เสียชีวิตญาติพากลับบ้านเกิดสกลนคร

กาฬสินธุ์ -ตำรวจสภ.เมืองกาฬสินธุ์คุมตัว ร.ต.รัวยิงสัสดีจังหวัดฝากขังศาลทหาร พร้อมแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตร่ตรองไว้ก่อน พาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสถานที่สาธารณะโดยไม่เหตุอันควร และยิงปืนในที่สาธารณะ ด้านเจ้าตัวไม่ยอมพูด ยกมือไหว้ตำรวจ ขณะที่ญาติผู้เสียชีวิตทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณกลับภูมิลำเนา จังหวัดสกลนคร
ความคืบหน้าคดี ร.ต.ทินกร เวชกามา อายุ 59 ปี เสมียนสัสดีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ก่อเหตุรัวยิง พ.อ.กรวิกานนท์ วงศ์เสาร์เนาว์ อายุ 59 ปี สัสดี จ.กาฬสินธุ์ เสียชีวิตคาห้องทำงานกลางศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ เมื่อ 11.00 น.วันที่ 17 มิถุนายน 2569 ท่ามกลางความแตกตื่นของข้าราชการและประชาชนที่มาติดต่อราชการ ก่อนรอมอบตัว เจ้าตัวรับสารภาพ เบื้องต้นคาดสาเหตุไม่พอใจถูกตั้งกรรมการสอบ และถูกคำสั่งย้ายไปปฏิบัติหน้าที่อำเภออื่น ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตร่ตรองไว้ก่อน พาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสถานที่สาธารณะโดยไม่เหตุอันควร และยิงปืนในที่สาธารณะ
ล่าสุดเวลา 11.20 น.วันนี้( 18 มิ.ย.)พ.ต.อ.ชลิต ศรีหานู ผกก.สภ.เมืองกาฬสินธุ์ พ.ต.ท.มังกร ชมจิตร รองผกก.สอบสวน สภ.เมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยพนักงานสอบสวนสภ.เมืองกาฬสินธุ์ นำตัว ร.ต.ทินกร ออกจากห้องขังสภ.เมืองกาฬสินธุ์ ส่งให้กับชุดสืบสวนสภ.เมืองกาฬสินธุ์ ขึ้นรถส่งตัวไปฝากขังที่ศาลทหาร จ.ขอนแก่น เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
โดย ร.ต.ทินกร มีสีหน้าปกติ นิ่ง เงียบ และทันทีที่ออกจากห้องขังได้ยกมือไหว้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งผู้สื่อข่าวได้สอบถาม ร.ต.ทินกร ว่า มีอะไรอยากพูด หรืออยากขอโทษ ผู้เสียชีวิต หรือครอบครัวผู้เสียชีวิตหรือไม่ แต่ ร.ต.ทินกร ยังคงไม่พูดเช่นเดิม ก่อนเจ้าหน้าที่จะนำตัวขึ้นรถตู้ออกไป
ด้าน พ.ต.อ.ชลิต ศรีหานู ผกก.สภ.เมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า หลังพนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้ก่อเหตุ เจ้าตัวรับสารภาพว่าก่อเหตุจริง เนื่องจากไม่พอใจที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวนและสั่งย้าย เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งหลังจากพนักงานสอบสวนปากปากคำผู้เกี่ยวข้อง และรวบรวมพยายามหลักฐานแล้ว วันนี้จะส่งตัวไปฝากขังที่ศาลทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 จ.ขอนแก่น เพื่อดำเนินคดีตามกฏหมาย โดยแจ้ง 3 ข้อหา ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตร่ตรองไว้ก่อน พาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสถานที่สาธารณะโดยไม่เหตุอันควร และยิงปืนในที่สาธารณะ
พ.ต.อ.ชลิต กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ช่วงที่ผู้ต้องหา อยู่ในห้องขังตลอดทั้งที่ผ่านมา พบว่ามีอาการปกติ ซึ่งทางตำรวจ ได้จัดเวรยามเฝ้าระวังพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการ คิดสั้น ส่วนศพของผู้เสียชีวิตขณะนี้แพทย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น ได้ผ่าชันสูตร เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางญาติได้นำศพไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดใน จ.สกลนคร เมื่อช่วงคืนที่ผ่านมา
ขณะที่ครอบครัว และญาติๆ ของ พ.อ.กรวิกานนท์ วงศ์เสาร์เนาว์ สัสดี จ.กาฬสินธุ์ ผู้เสียชีวิตได้นิมนต์พระสงฆ์ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ กลับภูมิลำเนา และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาที่ จ.สกลนคร พร้อมปล่อยให้เป็นกระบวนการทางกฎหมาย