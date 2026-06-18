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TCEB ปั้น “อุดรธานี” สู่เวทีโลก! เปิดฉาก ISAN MICE EXPO 2026 ปลดล็อกเศรษฐกิจอีสานด้วยวัฒนธรรมและความยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 30 มิถุนายน 2569 นี้ ณ มณฑาทิพย์ฮอลล์ จ.อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็นเจ้าภาพครั้งใหญ่ ต้อนรับทัพนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และผู้จัดงานไมซ์ (MICE) จากทั่วประเทศในงาน “ISAN MICE EXPO 2026” ภายใต้แนวคิดสุดล้ำ “Isan in Bloom : Connecting Culture into Global Business” (อีสานบานสะพรั่ง เสน่ห์อีสาน ผลิบานสู่สากล)

งานนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) ร่วมกับเครือข่ายไมซ์อีสาน ที่จะแสดงศักยภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การลงทุน และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ระดับนานาชาติ


มีรายงานว่า ภายในงานอัดแน่นไปด้วยหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจจากผู้เชี่ยวชาญและผู้นำทางความคิดที่จะมา "พลิกเกม" อุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาค เช่น วิสัยทัศน์ “อีสานพลิกเกมไมซ์”: ดร.ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการ สสปน. จะมาเผยกลยุทธ์ในหัวข้อ “Isan Game Changer : MICE as a Strategic Engine for Global City Transformation” เพื่อดันอีสานสู่ศูนย์กลางการจัดงานระดับโลก

หรือหัวข้อ การต่อยอดพืชสวนโลกสู่อนาคต โดยคุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา ร่วมถอดรหัสงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี 2026 ในหัวข้อ “From Udon Expo 2026 to Legacy” เปลี่ยนอีเวนต์ระดับโลกให้กลายเป็นมรดกทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน และ การถอดบทเรียนระดับโลก เจาะลึกกรณีศึกษา “Smart Mega Events” จากงาน World Expo ประเทศเซอร์เบีย เพื่อนำนวัตกรรมการบริหารจัดการงานระดับเมกะโปรเจกต์มาปรับใช้กับเมืองอีสาน


นอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาในประเด็นที่ให้ความสำคัญกับ "ความเท่าเทียม" และ "เทรนด์สุขภาพโลก" โดยมีไฮไลท์ที่น่าฟังมาก คือ เวที “MICE for All” เตรียมความพร้อมอุดรธานีด้านอารยสถาปัตย์ เพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมงานจากทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม และประเด็น ISAN Longevity Premium Journeys: โดยสมาคมธุรกิจไมซ์และท่องเที่ยวยั่งยืนภาคอีสาน (I-MSTA) ที่จะนำเสนอการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อาหารพื้นถิ่น และวัฒนธรรมอีสานมาดีไซน์เป็นเส้นทางท่องเที่ยวระดับพรีเมียม ตอบโจทย์เทรนด์รักสุขภาพทั่วโลก


สำหรับนักธุรกิจและผู้ประกอบการ ไฮไลต์ช่วงบ่ายคือโอกาสทองในการสร้างเครือข่ายและการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ผ่านกิจกรรม ISAN MICE Luncheon Talk และ ISAN Showcase & Buyer Connect เพื่อเชื่อมโยงผู้ซื้อและผู้ขาย (โรงแรม, สถานที่จัดงาน, บริษัทอีเวนต์) จากทั่วประเทศ

นอกจากนี้ TCEB ยังประกาศจุดยืนชัดเจนในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์อีสานสู่ความยั่งยืน ผ่านการแถลงข่าว “การขับเคลื่อนอีสานสู่ MICE ยั่งยืน จาก Low Carbon สู่ Net Zero Events” สอดรับกับมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับสากล

TCEB ปั้น “อุดรธานี” สู่เวทีโลก! เปิดฉาก ISAN MICE EXPO 2026 ปลดล็อกเศรษฐกิจอีสานด้วยวัฒนธรรมและความยั่งยืน
TCEB ปั้น “อุดรธานี” สู่เวทีโลก! เปิดฉาก ISAN MICE EXPO 2026 ปลดล็อกเศรษฐกิจอีสานด้วยวัฒนธรรมและความยั่งยืน
TCEB ปั้น “อุดรธานี” สู่เวทีโลก! เปิดฉาก ISAN MICE EXPO 2026 ปลดล็อกเศรษฐกิจอีสานด้วยวัฒนธรรมและความยั่งยืน
TCEB ปั้น “อุดรธานี” สู่เวทีโลก! เปิดฉาก ISAN MICE EXPO 2026 ปลดล็อกเศรษฐกิจอีสานด้วยวัฒนธรรมและความยั่งยืน
TCEB ปั้น “อุดรธานี” สู่เวทีโลก! เปิดฉาก ISAN MICE EXPO 2026 ปลดล็อกเศรษฐกิจอีสานด้วยวัฒนธรรมและความยั่งยืน