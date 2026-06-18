TCEB ปั้น “อุดรธานี” สู่เวทีโลก! เปิดฉาก ISAN MICE EXPO 2026 ปลดล็อกเศรษฐกิจอีสานด้วยวัฒนธรรมและความยั่งยืน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 30 มิถุนายน 2569 นี้ ณ มณฑาทิพย์ฮอลล์ จ.อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็นเจ้าภาพครั้งใหญ่ ต้อนรับทัพนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และผู้จัดงานไมซ์ (MICE) จากทั่วประเทศในงาน “ISAN MICE EXPO 2026” ภายใต้แนวคิดสุดล้ำ “Isan in Bloom : Connecting Culture into Global Business” (อีสานบานสะพรั่ง เสน่ห์อีสาน ผลิบานสู่สากล)
งานนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) ร่วมกับเครือข่ายไมซ์อีสาน ที่จะแสดงศักยภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การลงทุน และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ระดับนานาชาติ
มีรายงานว่า ภายในงานอัดแน่นไปด้วยหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจจากผู้เชี่ยวชาญและผู้นำทางความคิดที่จะมา "พลิกเกม" อุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาค เช่น วิสัยทัศน์ “อีสานพลิกเกมไมซ์”: ดร.ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการ สสปน. จะมาเผยกลยุทธ์ในหัวข้อ “Isan Game Changer : MICE as a Strategic Engine for Global City Transformation” เพื่อดันอีสานสู่ศูนย์กลางการจัดงานระดับโลก
หรือหัวข้อ การต่อยอดพืชสวนโลกสู่อนาคต โดยคุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา ร่วมถอดรหัสงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี 2026 ในหัวข้อ “From Udon Expo 2026 to Legacy” เปลี่ยนอีเวนต์ระดับโลกให้กลายเป็นมรดกทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน และ การถอดบทเรียนระดับโลก เจาะลึกกรณีศึกษา “Smart Mega Events” จากงาน World Expo ประเทศเซอร์เบีย เพื่อนำนวัตกรรมการบริหารจัดการงานระดับเมกะโปรเจกต์มาปรับใช้กับเมืองอีสาน
นอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาในประเด็นที่ให้ความสำคัญกับ "ความเท่าเทียม" และ "เทรนด์สุขภาพโลก" โดยมีไฮไลท์ที่น่าฟังมาก คือ เวที “MICE for All” เตรียมความพร้อมอุดรธานีด้านอารยสถาปัตย์ เพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมงานจากทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม และประเด็น ISAN Longevity Premium Journeys: โดยสมาคมธุรกิจไมซ์และท่องเที่ยวยั่งยืนภาคอีสาน (I-MSTA) ที่จะนำเสนอการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อาหารพื้นถิ่น และวัฒนธรรมอีสานมาดีไซน์เป็นเส้นทางท่องเที่ยวระดับพรีเมียม ตอบโจทย์เทรนด์รักสุขภาพทั่วโลก
สำหรับนักธุรกิจและผู้ประกอบการ ไฮไลต์ช่วงบ่ายคือโอกาสทองในการสร้างเครือข่ายและการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ผ่านกิจกรรม ISAN MICE Luncheon Talk และ ISAN Showcase & Buyer Connect เพื่อเชื่อมโยงผู้ซื้อและผู้ขาย (โรงแรม, สถานที่จัดงาน, บริษัทอีเวนต์) จากทั่วประเทศ
นอกจากนี้ TCEB ยังประกาศจุดยืนชัดเจนในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์อีสานสู่ความยั่งยืน ผ่านการแถลงข่าว “การขับเคลื่อนอีสานสู่ MICE ยั่งยืน จาก Low Carbon สู่ Net Zero Events” สอดรับกับมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับสากล