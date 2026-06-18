ส.อบต.สำมะโรงชักปืนยิงขู่พี่ชาย กระสุนแฉลบทะลุเท้าบาดเจ็บ อ้างแค่ต้องการข่มขู่หลังมีปากเสียงกัน

เพชรบุรี - เกิดเหตุพี่น้องร่วมสายเลือดทะเลาะกันในบ้านพัก ตำบลสำมะโรง อำเภอเมืองเพชรบุรี ก่อน ส.อบต.สำมะโรง ชักปืน .45 ยิงขู่ กระสุนแฉลบถูกเท้าพี่ชายได้รับบาดเจ็บ เจ้าตัวยืนรอมอบตัวพร้อมอาวุธปืน ขณะที่ตำรวจเร่งสอบสวนข้อเท็จจริงและตรวจสอบเจตนาการก่อเหตุ
วันนี้( 18 มิ.ย.) ร.ต.ต.อาทิตย์ บุญเครอะ พนักงานสอบสวน สภ.เมืองเพชรบุรี รับแจ้งเหตุมีผู้ถูกอาวุธปืนยิงได้รับบาดเจ็บ ภายในบ้านเลขที่ 58 หมู่ 3 ตำบลสำมะโรง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จึงประสานรถพยาบาลและเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือ พร้อมรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ ก่อนรุดเข้าตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ในที่เกิดเหตุเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ตั้งอยู่ติดกับประตูทางเข้าวัดสำมะโรง พบผู้ได้รับบาดเจ็บทราบชื่อคือ นายไกรศร เขียมเจริญ อายุ 53 ปี ถูกยิงบริเวณเท้าขวา โดยกระสุนเข้าบริเวณเหนือนิ้วก้อยและทะลุออกบริเวณเหนือนิ้วโป้ง เจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างสรรเพชญธรรมสถานเพชรบุรี ให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
จากการตรวจสอบพบรอยเลือดหยดเป็นทางตั้งแต่บริเวณทางเข้าห้องครัวมาจนถึงหน้าบ้าน ส่วนผู้ก่อเหตุทราบชื่อคือ นายเกรียงศักดิ์ เขียมเจริญ อายุ 52 ปี ซึ่งเป็นน้องชายของผู้บาดเจ็บ และดำรงตำแหน่งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) สำมะโรง โดยไม่ได้หลบหนีไปไหน ยืนรอให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุ
นายเกรียงศักดิ์ ให้การเบื้องต้นว่า ก่อนเกิดเหตุกำลังซ่อมแซมบ้านเนื่องจากมีปัญหาน้ำฝนสาดเข้าภายในบ้าน กระทั่งพี่ชายเดินมาพบและเกิดมีปากเสียงกันตามปัญหาความขัดแย้งที่สะสมมานาน เนื่องจากทั้งคู่มักทะเลาะกันทุกครั้งที่พบหน้า ด้วยความโมโหจึงชักอาวุธปืนพกสั้นขนาด .45 ออกมายิงใส่ผนังบ้านเพื่อข่มขู่ แต่กระสุนเกิดแฉลบไปถูกเท้าของพี่ชายได้รับบาดเจ็บ
หลังเกิดเหตุ นายเกรียงศักดิ์ได้กลับไปยังบ้านพักซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 20 เมตร ก่อนนำอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ ซึ่งเป็นอาวุธปืนมีทะเบียนถูกต้อง มอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมพาชี้จุดเกิดเหตุและเข้ารับการสอบสวนเพิ่มเติมที่ สภ.เมืองเพชรบุรี
ด้านนางลำไพ สุพรรธมิตร พี่สาวคนโตของครอบครัว เปิดเผยว่า ครอบครัวมีพี่น้องทั้งหมด 5 คน โดยบ้านหลังเกิดเหตุเป็นทรัพย์สินที่พี่น้องยังมีข้าวของเก็บไว้ แต่ที่ผ่านมา นายไกรศรมักไม่ยินยอมให้พี่น้องเข้าไปภายในบ้าน ส่งผลให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันเป็นประจำ และเป็นปัญหาความขัดแย้งเรื้อรังมานานหลายปี
ขณะที่นางสาวอัจฉรา กาญนเพ็ชร์ ภรรยาของนายไกรศร กล่าวว่า ขณะเกิดเหตุตนอยู่ภายในห้อง ได้ยินสามีตะโกนถามน้องชายเกี่ยวกับการเข้ามาขนย้ายสิ่งของภายในบ้าน ก่อนจะได้ยินเสียงร้องด้วยความเจ็บปวด เมื่อออกมาดูพบสามีนอนอยู่บนพื้นห้องครัวได้รับบาดเจ็บ โดยมองว่าปัญหาของทั้งสองฝ่ายอาจเกิดจากความเข้าใจไม่ตรงกันเรื่องการเข้าออกบ้าน เนื่องจากฝ่ายสามีต้องการให้ญาติใช้ประตูหน้าบ้าน ขณะที่น้องชายมักเข้าทางประตูหลังบ้าน จนกลายเป็นชนวนให้เกิดการโต้เถียงทุกครั้ง
พ.ต.อ.โชคชัย เนียลเซ็น ผู้กำกับการ สภ.เมืองเพชรบุรี เปิดเผยว่า เบื้องต้นผู้ก่อเหตุและผู้บาดเจ็บเป็นพี่น้องกัน และเกิดเหตุจากความขัดแย้งภายในครอบครัว ส่วนคำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุที่ระบุว่ายิงเพื่อข่มขู่ ไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายร่างกายนั้น พนักงานสอบสวนจะต้องตรวจสอบพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียด รวมถึงตรวจสอบอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุว่าเป็นอาวุธปืนที่ผู้ก่อเหตุครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป