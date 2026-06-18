แก๊งปลอมยูนิฟอร์มตบตาตระเวนลักตัดสายไฟใต้ดินหลายจังหวัด เพิ่งเข้านครสวรรค์ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงโดนรวบยกโขยง

นครสวรรค์ - ตำรวจ สภ.เมืองนครสวรรค์ เปิดปฏิบัติการทลายขบวนการลักลอบตัดสายเคเบิลโทรศัพท์ทองแดงในท่อร้อยสายใต้ดิน ยกทีมจากตะวันออกตระเวนก่อเหตุหลายจังหวัด เพิ่งเข้าเมืองปากน้ำโพได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมง-กำลังลักตัดสายบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) โดนรวบก่อนทั้งชายทั้งหญิง 18 คน พบสวมยูนิฟอร์มอำพรางซ้ำ
การจับกุมเกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ 01.00 น.ที่ผ่านมา(18 มิ.ย.) บนถนนบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ และหลังได้รับแจ้งพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัย พ.ต.อ.ภูมิรพี ผลาภูมิ ผกก.สภ.เมืองนครสวรรค์ พร้อมด้วย พ.ต.ท.พรชัย ขุนพิลึกลือเดช รอง ผกก.สส.สภ.เมืองนครสวรรค์ จึงรีบนำกำลังชุดสืบสวนกว่า 15 นาย เข้าดำเนินการตรวจสอบก่อนจับกุม
จากการสืบสวน พบว่า ขบวนการดังกล่าวเป็นแก๊งใหญ่มืออาชีพที่เดินทางมาจากพื้นที่ภาคตะวันออก แล้วตระเวนก่อเหตุในหลายจังหวัดภาคกลาง ใช้วิธีแบ่งหน้าที่เป็นระบบ มีการใช้รถยนต์ถึง 5 คัน ทั้งรถกระบะ รถเก๋ง และรถบรรทุกสำหรับขนสายเคเบิล นอกจากนี้ ยังพบว่า หนึ่งในรถกระบะได้มีการติดสติกเกอร์โลโก้หน่วยกู้ภัย เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบจากประชาชนและเจ้าหน้าที่ด้วย
ที่สำคัญ ขบวนการนี้สวมชุดยูนิฟอร์มที่ออกแบบและสั่งตัดขึ้นมาเอง อ้างว่าเป็นพนักงานบริษัทเอกชนด้านสื่อสาร เพื่อเข้าไปเปิดฝาท่อและตัดสายทองแดงใต้ดินอย่างแนบเนียน แต่เมื่อตรวจสอบเชิงลึกกลับไม่พบบริษัทดังกล่าวมีอยู่จริง เป็นเพียงฉากบังหน้าของขบวนการลักทรัพย์ที่มุ่งเน้นสายทองแดงซึ่งมีมูลค่าสูงในตลาด
แหล่งข่าวจากชุดสืบสวน เปิดเผยว่า กลุ่มผู้ต้องหาเพิ่งเข้ามาในพื้นที่ อ.เมืองนครสวรรค์ ได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก่อนลงมือ แม้จะมีการตัดสายไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ทันนำออกจากท่อร้อยสาย ก็ถูกเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมได้ก่อน ทำให้สามารถยับยั้งความเสียหายต่อระบบสื่อสารในเขตเมืองได้ทันเวลา
ล่าสุดขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนขยายผล เพื่อเชื่อมโยงคดีในพื้นที่อื่น ตรวจสอบเส้นทางการจำหน่ายทองแดง และผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติม พร้อมดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้งหมดตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด เนื่องจากเป็นการก่อเหตุเป็นขบวนการ ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารของรัฐและประชาชนในวงกว้าง.