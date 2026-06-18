บุกทลาย “ปลาบาร์” กลางเมืองอุดรฯ รวบ “เจ๊ปลา-ผู้จัดการ” แฝงค้ากามเด็กสาว 15-16 ปี

อุดรธานี – ตำรวจ ปคม. สนธิกำลังโรงพักเมืองอุดรธานี วางแผนส่งสายลับล่อซื้อบริการทางเพศร้าน “ปลาบาร์” ถนนประจักษ์ศิลปาคม รวบตัว “เจ๊ปลา” เจ้าของร้าน พร้อมผู้จัดการชาย โดนหนัก 7 ข้อหารวด หลังพบพฤติกรรมนำเด็กสาวอายุ 15 และ 16 ปีมาแฝงค้าประเวณี หักหัวคิวค่าบาร์ไฟน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (17 มิ.ย. 2569) เวลาประมาณ 21.40 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.พัฒนวงศ์ จันทร์พล ผกก.สภ.เมืองอุดรธานี เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปคม. นำโดย พ.ต.ท.เกียรติบดินทร์ วงค์งาม สว.กก.3 บก.ปคม. พร้อมด้วยชุดสืบสวน สภ.เมืองอุดรธานี และ กก.สืบสวน ภ.จว.อุดรธานี ได้ร่วมกันวางแผนเข้าจับกุมสถานประกอบการแฝงค้าประเวณีเด็ก ที่ร้าน “ปลาบาร์ (PLA BAR)”ตั้งอยู่เลขที่ 309/28-29 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากสายลับว่า ร้านดังกล่าวมีพฤติการณ์นำเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีมาแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยการค้าประเวณี จึงได้ประชุมวางแผนแยกกำลังเป็น 3 ชุด ประกอบด้วย ชุดสายลับแฝงตัวล่อซื้อ, ชุดเข้าจับกุม และชุดช่วยเหลือเหยื่อ โดยได้นำธนบัตรล่อซื้อรวม 10,000 บาท ที่ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานให้สายลับเข้าใช้บริการ
เมื่อสายลับเดินทางไปถึงร้าน พบว่ามีพนักงานหญิงประมาณ 6-7 คน คอยนั่งปรนนิบัติลูกค้า
โดยมี นายสาโรช พนารัตน์ อายุ 60 ปี ทำหน้าที่ดูแลร้านและพนักงาน และมี น.ส.สุชานันท์ หรือ “เจ๊ปลา” อายุ 58 ปี เจ้าของร้าน เข้ามาทำหน้าที่เชียร์แขกและเก็บเงิน
ต่อมาสายลับได้ติดต่อขอซื้อบริการทางเพศจาก น.ส.โบนัส (นามสมมุติ) อายุ 15 ปี และ น.ส.บิว (นามสมมุติ) อายุ 16 ปี พนักงานภายในร้าน โดยมีการเสนอราคาค่าซื้อบริการทางเพศคนละ 2,000 - 3,000 บาท และสายลับต้องจ่ายค่า “บาร์ไฟน์” (ค่าส่วนแบ่งการขายบริการ) ให้กับทางร้านอีกคนละ 500 บาท
หลังจากสายลับตกลงและจ่ายเงินสดค่าบาร์ไฟน์รวม 1,000 บาท ให้กับทางร้าน โดยมีหลักฐานเป็นกระดาษเขียนราคาระบุค่า “เลดี้ Special” สายลับจึงได้พาเด็กสาวทั้งสองคนออกไปยังโรงแรมแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ห่างจากร้านประมาณ 180 เมตร เมื่อเข้าห้องพักและตรวจสอบแน่ชัดแล้ว สายลับจึงส่งสัญญาณให้ชุดช่วยเหลือเหยื่อเข้าแสดงตัวช่วยเหลือเด็กสาวทั้งสองรายทันที พร้อมส่งสัญญาณให้ชุดจับกุมบุกเข้าไปในร้านปลาบาร์เพื่อควบคุมตัวผู้ต้องหา
จากการตรวจค้นภายในร้าน เจ้าหน้าที่พบธนบัตรล่อซื้อฉบับละ 500 บาท จำนวน 2 ฉบับ ซุกซ่อนอยู่ในลิ้นชักตรงเคาน์เตอร์ ซึ่งหมายเลขธนบัตรตรงกับที่ลงบันทึกประจำวันไว้ทุกประการ พร้อมหลักฐานใบเสร็จรับเงินของร้าน
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการควบคุมตัว น.ส.สุชานันท์ หรือเจ๊ปลา และนายสาโรช พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาหนักรวม 7 ข้อหา คือ ร่วมกันค้ามนุษย์เพื่อการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณีแก่บุคคลอายุเกิน 15 ปีแต่ไม่ถึง 18 ปี
ร่วมกันเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารฯ ร่วมกันคุ้มครองการค้าประเวณีและรับผลประโยชน์จากการค้าประเวณีของผู้อื่น ร่วมกันส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร และ ตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับใบอนุญาตฯ
ก่อนนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองอุดรธานี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป