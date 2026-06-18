สุดช้ำ! ลุงวัย 72 กลับจากงานศพพี่สาว เจอไฟไหม้บ้านทรงไทยวอดทั้งหลัง สูญกว่า 5 ล้าน คาดไฟฟ้าลัดวงจร

พระนครศรีอยุธยา – สะเทือนใจ ลุงวัย 72 ปี เพิ่งเดินทางกลับจากงานศพพี่สาว ยังไม่ทันคลายความโศกเศร้า ต้องเผชิญเหตุซ้ำ ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านทรงไทยอายุกว่า 40 ปี ภายในชุมชนวัดคานหาม วอดเสียหายทั้งหลัง มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นกว่า 5 ล้านบาท
กลางดึกวานนี้( 17 มิ.ย.) พ.ต.ท.กัมพล อินทีวงศ์ สารวัตร (สอบสวน) สภ.อุทัย รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ภายในชุมชนวัดคานหาม หมู่ 4 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงประสานรถดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 20 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่สมาคมอยุธยารวมใจ และหน่วยกู้ภัยอยุธยา เข้าระงับเหตุ
ในที่เกิดเหตุเป็นบ้านเลขที่ 7/4 ลักษณะเป็นบ้าน 2 ชั้น โดยชั้นล่างก่อสร้างด้วยคอนกรีต ส่วนชั้นบนเป็นบ้านทรงไทย ซึ่งปลูกอยู่ภายในซอยแคบของชุมชน เพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงและลุกลามอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ เบื้องต้นบ้านต้นเพลิงได้รับความเสียหายทั้งหลัง และบ้านใกล้เคียงได้รับผลกระทบบางส่วนอีก 2 หลัง ขณะที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เข้าตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย
นางวิไล อายุ 57 ปี น้องสาวเจ้าของบ้าน เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุสมาชิกในครอบครัวเพิ่งเดินทางกลับจากงานศพพี่สาวที่วัดคานหาม โดยบ้านหลังเกิดเหตุไม่มีผู้พักอาศัยอยู่ในขณะนั้น เนื่องจากเจ้าของบ้านไปพักอยู่ที่หอพักใกล้เคียง ระหว่างที่ตนกำลังเตรียมของสำหรับงานในวันรุ่งขึ้น สังเกตเห็นแสงเพลิงลุกไหม้ออกมาจากบริเวณห้องพระบนชั้น 2 ของบ้าน จึงรีบแจ้งคนในครอบครัวและโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าช่วยเหลือ
ด้านนายประชุม อายุ 72 ปี เจ้าของบ้าน กล่าวว่า ขณะเกิดเหตุตนกำลังรับประทานอาหารอยู่ที่หอพัก หลังเพิ่งกลับจากงานศพพี่สาว ก่อนจะมีญาติมาแจ้งว่าเกิดเพลิงไหม้ เมื่อมาถึงพบว่าไฟได้โหมลุกไหม้บ้านเกือบทั้งหลังแล้ว
นายประชุม เปิดเผยว่า บ้านหลังดังกล่าวมีอายุกว่า 40-50 ปี ชั้นบนเป็นบ้านทรงไทย ใช้เก็บเครื่องใช้ภายในบ้าน เสื้อผ้า ผ้าห่ม ที่นอน และเป็นห้องพระที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค์ เบื้องต้นประเมินความเสียหายไว้ประมาณ 5 ล้านบาท และคาดว่าสาเหตุอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร
เบื้องต้น พนักงานสอบสวนได้บันทึกภาพและตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเพลิงไหม้ โดยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน และยังไม่สรุปสาเหตุของเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้