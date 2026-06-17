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ตร.บุกทลายเครือข่ายค้ายารายใหญ่ รวบ “กอล์ฟ บ้านบึง” ยึดทรัพย์กว่า 10 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ราชบุรี –ตร.ราชบุรี เปิดปฏิบัติการบุกทลายเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่บ้านคา จับกุม “กอล์ฟ บ้านบึง” ผู้ต้องหาตามหมายจับ พร้อมตรวจค้นบ้านพัก 3 จุด ยึดทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท ทั้งอาวุธปืน รถยนต์ ทองคำ เงินสด และสมุดบัญชีธนาคาร เตรียมส่ง ปปส.ตรวจสอบเส้นทางการเงินและขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการ

วันนี้( 17 มิ.ย.)พล.ต.ต.ปรัชญา ทองน้ำวน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ พ.ต.อ.พัลลภ สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธีรพร วิจิตรบรรณาการ ผู้กำกับการ สภ.บ้านคา นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.บ้านคา และชุดปฏิบัติการพิเศษ ภ.จว.ราชบุรี นำหมายศาลจังหวัดราชบุรีเข้าจับกุมผู้ต้องหา พร้อมตรวจค้นบ้านพัก 3 แห่ง ในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลบ้านคา และหมู่ 3 กับหมู่ 6 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

การเข้าจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ขยายผลจากการจับกุมผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยหลายราย จนพบข้อมูลเชื่อมโยงไปถึงนายศราวุฒิ ขำเจริญ หรือ "กอล์ฟ บ้านบึง" ซึ่งมีพฤติการณ์เป็นผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่ จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับ ก่อนนำกำลังเข้าปฏิบัติการ

จากการตรวจค้นพบผู้ต้องหาอยู่ภายในบ้าน เจ้าหน้าที่จึงแสดงหมายจับและควบคุมตัว ก่อนตรวจยึดของกลาง ประกอบด้วย อาวุธปืนพกสั้น 3 กระบอก เป็นปืนขนาด 9 มิลลิเมตร 2 กระบอก และขนาด .45 จำนวน 1 กระบอก พร้อมกระสุนปืนขนาด .45 จำนวน 48 นัด และกระสุนปืนขนาด 9 มิลลิเมตร อีก 101 นัด รถยนต์ 4 คัน แบ่งเป็นรถกระบะ 3 คัน และรถยนต์อเนกประสงค์ยี่ห้อโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ 1 คัน สร้อยคอทองคำและพระเลี่ยมทองรวมน้ำหนัก 20.5 บาท เงินสด 90,745 บาท สมุดบัญชีธนาคาร 8 เล่ม ซึ่งพบมีเงินหมุนเวียนหลายล้านบาท รวมทั้งโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง ภายในมีข้อมูลที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดจำนวนมาก

พล.ต.ต.ปรัชญา กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ติดตามพฤติการณ์ของผู้ต้องหารายนี้มาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถรวบรวมพยานหลักฐานและเข้าจับกุมได้สำเร็จ พร้อมระบุว่า ทรัพย์สินทั้งหมดที่ตรวจยึดได้จะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ตรวจสอบแหล่งที่มาอย่างละเอียด เนื่องจากผู้ต้องหาอ้างว่าประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข่าและตะไคร้ขาย จึงต้องตรวจสอบว่าแหล่งรายได้และทรัพย์สินมีความสอดคล้องกับอาชีพ รวมถึงมีการเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายดังกล่าว เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

เบื้องต้น พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา "สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด" ก่อนควบคุมตัวส่งดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย










ตร.บุกทลายเครือข่ายค้ายารายใหญ่ รวบ “กอล์ฟ บ้านบึง” ยึดทรัพย์กว่า 10 ล้านบาท
ตร.บุกทลายเครือข่ายค้ายารายใหญ่ รวบ “กอล์ฟ บ้านบึง” ยึดทรัพย์กว่า 10 ล้านบาท
ตร.บุกทลายเครือข่ายค้ายารายใหญ่ รวบ “กอล์ฟ บ้านบึง” ยึดทรัพย์กว่า 10 ล้านบาท
ตร.บุกทลายเครือข่ายค้ายารายใหญ่ รวบ “กอล์ฟ บ้านบึง” ยึดทรัพย์กว่า 10 ล้านบาท
ตร.บุกทลายเครือข่ายค้ายารายใหญ่ รวบ “กอล์ฟ บ้านบึง” ยึดทรัพย์กว่า 10 ล้านบาท
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