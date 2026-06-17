ตร.บุกทลายเครือข่ายค้ายารายใหญ่ รวบ “กอล์ฟ บ้านบึง” ยึดทรัพย์กว่า 10 ล้านบาท

ราชบุรี –ตร.ราชบุรี เปิดปฏิบัติการบุกทลายเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่บ้านคา จับกุม “กอล์ฟ บ้านบึง” ผู้ต้องหาตามหมายจับ พร้อมตรวจค้นบ้านพัก 3 จุด ยึดทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท ทั้งอาวุธปืน รถยนต์ ทองคำ เงินสด และสมุดบัญชีธนาคาร เตรียมส่ง ปปส.ตรวจสอบเส้นทางการเงินและขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการ
วันนี้( 17 มิ.ย.)พล.ต.ต.ปรัชญา ทองน้ำวน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ พ.ต.อ.พัลลภ สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธีรพร วิจิตรบรรณาการ ผู้กำกับการ สภ.บ้านคา นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.บ้านคา และชุดปฏิบัติการพิเศษ ภ.จว.ราชบุรี นำหมายศาลจังหวัดราชบุรีเข้าจับกุมผู้ต้องหา พร้อมตรวจค้นบ้านพัก 3 แห่ง ในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลบ้านคา และหมู่ 3 กับหมู่ 6 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
การเข้าจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ขยายผลจากการจับกุมผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยหลายราย จนพบข้อมูลเชื่อมโยงไปถึงนายศราวุฒิ ขำเจริญ หรือ "กอล์ฟ บ้านบึง" ซึ่งมีพฤติการณ์เป็นผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่ จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับ ก่อนนำกำลังเข้าปฏิบัติการ
จากการตรวจค้นพบผู้ต้องหาอยู่ภายในบ้าน เจ้าหน้าที่จึงแสดงหมายจับและควบคุมตัว ก่อนตรวจยึดของกลาง ประกอบด้วย อาวุธปืนพกสั้น 3 กระบอก เป็นปืนขนาด 9 มิลลิเมตร 2 กระบอก และขนาด .45 จำนวน 1 กระบอก พร้อมกระสุนปืนขนาด .45 จำนวน 48 นัด และกระสุนปืนขนาด 9 มิลลิเมตร อีก 101 นัด รถยนต์ 4 คัน แบ่งเป็นรถกระบะ 3 คัน และรถยนต์อเนกประสงค์ยี่ห้อโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ 1 คัน สร้อยคอทองคำและพระเลี่ยมทองรวมน้ำหนัก 20.5 บาท เงินสด 90,745 บาท สมุดบัญชีธนาคาร 8 เล่ม ซึ่งพบมีเงินหมุนเวียนหลายล้านบาท รวมทั้งโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง ภายในมีข้อมูลที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดจำนวนมาก
พล.ต.ต.ปรัชญา กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ติดตามพฤติการณ์ของผู้ต้องหารายนี้มาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถรวบรวมพยานหลักฐานและเข้าจับกุมได้สำเร็จ พร้อมระบุว่า ทรัพย์สินทั้งหมดที่ตรวจยึดได้จะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ตรวจสอบแหล่งที่มาอย่างละเอียด เนื่องจากผู้ต้องหาอ้างว่าประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข่าและตะไคร้ขาย จึงต้องตรวจสอบว่าแหล่งรายได้และทรัพย์สินมีความสอดคล้องกับอาชีพ รวมถึงมีการเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายดังกล่าว เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เบื้องต้น พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา "สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด" ก่อนควบคุมตัวส่งดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย