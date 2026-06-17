รองสารวัตรฯปืนโหด! บุกเคลียร์แบ่งลูกไม่ลงตัว ชักปืนกระหน่ำยิงเมียดับ แม่ยายสาหัส พยายามหนีครูฟิตเนสตามล็อกตัวซ้อมน่วม

บุรีรัมย์- รองสารวัตรจราจร สภ.โชคชัย นครราชสีมา ปืนโหด บุกมาเคลียร์เรื่องแบ่งลูกกันเลี้ยงกับภรรยาแยกกันอยู่ ที่ร้านฟิตเนสกลางเมือง อ.นางรอง บุรีรัมย์ ไม่ลงตัวชักปืนกระหน่ำยิงภรรยาดับคาที่ แม่ยายสาหัส ชาวบ้านวิ่งหลบชุลมุนกลัวโดนลูกหลง หลังก่อเหตุพยายามเผ่นหนีขึ้นรถ ครูสอนฟิตเนสพลเมืองดีไล่ตามล็อกตัวไว้ ซ้อมน่วม
วันนี้ (17 มิ.ย.69) เมื่อเวลา 15.10 น. พ.ต.ท.จักรภัทร ชมพูกูล สารวัตรสอบสวน สภ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ได้รับแจ้งมีเหตุยิงกันเสียชีวิต และบาดเจ็บ ที่บริเวณหน้าร้านฟิตเนส แห่งหนึ่ง ถนนภักดีบริรักษ์ ในเขตเทศบาลเมืองนางรอง อ.นางรอง จึงได้รายงาน พ.ต.อ.อานนท์ เหล็กดี ผู้กำกับการ สภ.นางรอง ทราบ ก่อนจะรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบเพียงรอยเลือดอยู่หน้าร้านฟิตเนส ส่วนผู้ที่ถูกยิงทราบชื่อ คือ น.ส.ตรีรยา (สงวนนามสกุล) อายุ 39 ปี ถูกยิงที่บริเวณศีรษะ 2 นัดอาการโคม่า และเสียชีวิตที่ รพ.ในเวลาต่อมา เพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหว ส่วนนางมัณฑนา อายุ 58 ปี ซึ่งเป็นแม่ของ น.ส.ตรีรยา ถูกกระสุนเจาะบริเวณไหปลาร้าอาการสาหัส รักษาตัวที่ รพ.
ส่วนคนก่อเหตุ คือ ร.ต.อ.ธีรพงษ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 43 ปี เป็นรองสารวัตรจราจร สภ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันเพราะถูกพลเมืองดี ครูสอนฟิตเนส ที่เห็นเหตุการณ์ เข้าล็อกตัวและประชาทัณฑ์ เพราะเกรงจะคลุ้มคลั่งยิงคนอื่นอีก โดย ร.ต.อ.ธีรพงษ์ ที่ก่อเหตุก็ถูกส่งไปรักษาตัวที่ รพ.นางรอง โดยมีตำรวจ สภ.นางรอง เฝ้าอย่างใกล้ชิดป้องกันการหลบหนี
โดยขณะเกิดเหตุกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกเสียงปืนที่ตำรวจกระหน่ำยิงภรรยา และแม่ยายได้ชัดเจน และกล้องอีกอีกมุมก็บันทึกภาพชาวบ้านที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุตกใจวิ่งหนีหลบคนละทิศละทาง เพราะเกรงจะโดนลูกหลงไปด้วย ทั้งนี้ขณะที่ชาวบ้านและพลเมืองดีที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เข้าล็อกตัว รองสารวัตรจราจรที่ก่อเหตุ ก็ได้รับบาดเจ็บจังหวะที่ตำรวจดิ้นขัดขืน 2 คน
จากการสอบถามญาติผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บ ให้ข้อมูลว่า น.ส.ตรีรยา ผู้เสียชีวิต แต่งงานอยู่กินกับ ร.ต.อ.ธีรพงษ์ มาหลายปีแล้ว มีลูกด้วยกัน 2 คน อายุ 5 ขวบ และ 9 ขวบ แต่ไม่ทราบว่าทั้งคู่มีปัญหาอะไรกัน ทราบเพียงว่าทั้งคู่ได้แยกกันอยู่สักพักแล้ว โดยภรรยาและลูกทั้งสองคนได้มาอยู่กับแม่ยายที่ อ.นางรอง ส่วนรองสารวัตรจราจรก็ทำงานอยู่ที่ สภ.โชคชัย จ.นครราชสีมา แต่ภูมิลำเนาอยู่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ทั้งคู่ยังไม่ได้หย่ากันแค่แยกกันอยู่ และอยู่ระหว่างตกลงเรื่องแบ่งลูกกันเลี้ยง คาดว่ารองสารวัตร น่าจะมาขอเคลียร์เรื่องแบ่งลูกกันกับภรรยา แต่อาจจะตกลงกันไม่ได้จึงได้ลงมือก่อเหตุยิงภรรยา และแม่ยาย จนเสียชีวิตและบาดเจ็บดังกล่าว ซึ่งทางครอบครัวก็ยังช็อกและทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จากการสอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ และเป็นพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยล็อกตัวคนก่อเหตุ ที่กำลังจะหลบหนี เล่าว่า เห็นตำรวจขับรถเก๋งมาจอด แล้วลงไปพูดคุยกับผู้เป็นภรรยาสักพัก แล้วก็เกิดมีปากเสียงทะเลาะกัน จากนั้นคนเป็นแม่ยายก็เดินออกมาเพื่อเรียกลูกสาวกลับเข้าบ้านซึ่งเป็นร้านฟิตเนส จังหวะนั้นตำรวจคนที่เป็นสามีก็ชักปืนออกมายิงใส่แม่ยายก่อน 1 นัด จนแม่ยายล้มลง แล้วก็หันไปยิงที่ศีรษะของภรรยา 2 นัด ล้มลงอีกคน แล้วตำรวจคนดังกล่าวก็หันไปยิงซ้ำใส่แม่ยายอีกจนปืนหมดแม็ก น่าจะประมาณ 5 นัด แล้วก็จะขึ้นรถเก๋งหลบหนี จากนั้นชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์จึงได้ช่วยกันวิ่งเข้าไปล็อกตัวตำรวจคนที่ก่อเหตุ จนเกิดชุลมุนมีชาวบ้านบาดเจ็บที่ขา 2 คน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างรอสอบปากคำตำรวจที่ก่อเหตุ ถึงเหตุจูงใจในการก่อเหตุ ก่อนจะควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย