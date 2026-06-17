ชาวไร่กะหล่ำภูทับเบิกลงชื่อ-ส่งตัวแทนแจ้งความ เอาผิด “ลุงอินฟูลฯ”ชื่อดัง อ้างควายกินกะหล่ำตาย

เพชรบูรณ์ - ชาวไร่กะหล่ำปลีภูทับเบิกและพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 200 คน รวมตัวลงชื่อมอบอำนาจฝ่ายกฎหมาย ดำเนินคดีลุงอินฟูลเอนเซอร์ชื่อดัง หลังเผยแพร่ข้อมูลพาดพิง..“ควายกินกะหล่ำปลีแล้วเสียชีวิต” กระทบภาพลักษณ์-ความเชื่อมั่นผู้บริโภค
วันนี้(17 มิ.ย.) กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกะหล่ำปลีบนภูทับเบิก พร้อมด้วยเกษตรกรในพื้นที่ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า และพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 200 ราย รวมตัวกันที่ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 16 ตำบลวังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เพื่อร่วมลงชื่อมอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินคดีกับลุงอินฟูลเอนเซอร์ชื่อดังรายหนึ่ง ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลในลักษณะว่า “ควายกินกะหล่ำปลีแล้วเสียชีวิต” จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อเกษตรกรและภาคการเกษตรในพื้นที่
เกษตรกรระบุว่า การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและตลาดผลผลิตทางการเกษตร ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของกะหล่ำปลีจากพื้นที่ภูทับเบิก แม้ว่าก่อนหน้านี้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจะได้มีการสุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิตและตรวจสอบสารตกค้าง โดยผลการตรวจสอบไม่พบสารเคมีตกค้างเกินค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดก็ตาม
ต่อมาในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ฝ่ายกฎหมายพร้อมตัวแทนเกษตรกรได้รวบรวมรายชื่อผู้เสียหายและเอกสารหลักฐาน เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ เพื่อแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับอินฟูลเอนเซอร์รายดังกล่าว ในข้อหาเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยพนักงานสอบสวนได้รับเรื่องร้องทุกข์และลงบันทึกประจำวันไว้แล้ว ก่อนดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหามาสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป