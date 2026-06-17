ตั้ง 3 ข้อหาแฟนนักศึกษาสาวกระโดดสะพานแม่น้ำมูลฆ่าตัวตาย ปมถูกข่มขู่ปล่อยภาพเปลือย

อุบลราชธานี-แฟนหนุ่มนักศึกษากระโดดสะพานฆ่าตัวตายสำนึกผิด เข้ามอบตัวรับทราบข้อหา พร้อมกล่าวขอโทษครอบครัวของนักศึกษาสาวบอก ย้อนเวลากลับไปได้จะไม่ทำแบบนี้ เพราะยังรักน้องวา จึงไม่ยอมเลิกรา และพยายามบีบคั้นให้กลับมาคบหากันใหม่ ขณะภาคประชาชนมอบเงินช่วยค่าทำศพให้น้องวาที่จะฌาปนกิจในวันที่ 19 มิ.ย.นี้
จากกรณี น.ส.ปฐมพร หรือน้องวา บัวเงิน อายุ 19 ปี นักศึกษาสาววิทยาลัยแห่งหนึ่ง ตัดสินใจกระโดดสะพานข้ามแม่น้ำมูล อ.เมืองอุบลราชธานี ฆ่าตัวตาย เพราะถูกบีบคั้นจากแฟนหนุ่มที่ข่มขู่ปล่อยภาพเปลือย ขณะน้องวานอนหลับ ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ความคืบหน้าวันนี้( 17 มิ.ย.)นายคำพันธ์ บัวเงิน อายุ 48 ปี พ่อของ น.ส.ปฐมพร ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองอุบลราชธานี เพื่อเป็นเจ้าทุกข์แทนบุตรสาวที่เสียชีวิตไปแล้ว เพื่อให้ดำเนินคดีกับนายอนุชา หรือปอนด์ ทองภู อายุ 23 ปี อดีตแฟนหนุ่มของลูกสาว
ต่อมาช่วงบ่ายวันเดียวกันหลังการกระโดดสะพานข้ามแม่น้ำมูล เพื่อฆ่าตัวตายของ น.ส.ปฐมพร หรือน้องวา เพื่อจบปัญหาที่ต้องถูกบีบคั้นจนหาทางออกไม่ได้ นายอนุชา แฟนหนุ่มต้นเหตุของเรื่องได้เดินทางเข้าพบกับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองอุบลราชธานี พร้อมกับบิดา เพื่อให้ปากคำและรับทราบข้อกล่าวหา
เบื้องต้นที่พนักงานสอบสวนได้แจ้งให้ทราบหลังรวบรวมพยานหลักฐานคือ 1.ข่มขู่คุกคามให้ตกใจกลัว 2.ข่มขู่คุกคามทางเพศ และนำภาพลามกอนาจารเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งนายอนุชา ได้ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาว่าได้ทำผิดตามที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาจริง
พร้อมยอมรับว่า ตนและผู้ตายคบหากันได้ประมาณ 5 เดือน ก่อนที่ฝ่ายหญิงจะขอเลิกราเนื่องจากหมดรัก ซึ่งตนยังทำใจไม่ได้ จึงพยายามตามตื๊อ ส่วนประเด็นภาพส่วนตัวนั้นยอมรับว่าเคยมีจริง แต่ได้ลบไปแล้ว
นายอนุชาให้การต่อว่า ตนพยายามเหนี่ยวรั้งฝ่ายหญิงด้วยการยื่นข้อเสนอแกมบังคับว่า หากอยากให้เลิกยุ่ง ต้องกลับมาคุยและเลิกคุยกับชายคนใหม่ทุกคน
ซึ่งตนทราบดีว่าพฤติกรรมเหล่านี้ ทำให้น้องวาเครียดหนักจนถึงขั้นส่งภาพรอยแผลจากการทำร้ายตัวเองมาให้ดู แต่ตนก็ยังไม่หยุด จนนำไปสู่เหตุสลดในที่สุด
นายอนุชายอมรับด้วยความโศกเศร้าว่า ตั้งแต่เกิดเรื่องตนก็นอนไม่หลับ เพราะภาพตอนที่น้องวากระโดดสะพานติดตาอยู่ตลอดเวลา หากย้อนเวลากลับไปได้ตนจะไม่ทำเช่นนี้เด็ดขาด พร้อมกล่าวขอโทษครอบครัวฝ่ายหญิงและฝากเตือนสังคมว่าอย่าใช้วิธีการบังคับข่มขู่ในการมีความสัมพันธ์ต่อกัน
ขณะที่นายพงษ์ (นามสมมุติ) พ่อของนายปอนด์ ได้เดินทางมาพร้อมกับลูกชายและกล่าวเปิดใจทั้งน้ำตาว่า ตนต้องขอโทษพ่อแม่น้องวาและสังคมกับสิ่งที่เกิดเรื่องขึ้น ตนไม่ทราบเรื่องความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งของลูกชายกับน้องวามาก่อน ทราบเพียงว่าน้องวาเคยขอให้ลูกชายช่วยลบรูป ซึ่งตนก็ได้ตักเตือนไปแล้ว แต่ไม่คิดว่าจะบานปลายถึงขั้นข่มขู่คุกคาม
จนกระทั่งได้รับโทรศัพท์จากลูกชายในเช้าวันเกิดเหตุว่าน้องวาเสียชีวิตแล้ว ซึ่งตนรู้สึกสะเทือนใจมาก และขอโทษกับครอบครัวของน้องวาอีกครั้ง
สำหรับศพของน้องวา นักศึกษาสาวที่ตัดสินใจจบชีวิตตนเอง จะได้รับการฌาปนกิจในวันศุกร์ที่ 19 มิ.ย. และวันนี้ นายชาญวิทย์ ยอดสิงห์ เจ้าของเพจบ้านเฮียชาญ อุ้ยอุบลได้มอบเงินจากการปล่อยบูชาพระเครื่องขุนแผนพรายกุมาร จำนวน 46,400 บาท ให้แก่นายคำพันธ์ เพื่อนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ
โดยมี พ.ต.อ.ศักดิ์ศรี ไกรราช ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี ร่วมเป็นสักขีพยาน สร้างความตื้นตันใจให้กับครอบครัวผู้สูญเสียเป็นอย่างมาก