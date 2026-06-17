โซเชียลแห่ชื่นชมตำรวจแก่งคอย ใช้จิตวิทยาหลอกหนุ่มคลั่งหันมองกล้อง ก่อนชักปืนไฟฟ้าเทเซอร์สยบคามีดคู่

สระบุรี – โลกออนไลน์แห่ชื่นชมการทำงานของตำรวจ สภ.แก่งคอย หลังเพจเฟซบุ๊ก ของสถานีตำรวจเผยแพร่ภาพนาทีระทึก ขณะเจ้าหน้าที่ใช้ไหวพริบและจิตวิทยาเบี่ยงเบนความสนใจหนุ่มคลั่งที่ถือมีดพร้า 2 เล่ม ให้หันไปมองกล้อง ก่อนอาศัยจังหวะยิงปืนไฟฟ้าเทเซอร์เข้าควบคุมตัวได้อย่างปลอดภัย โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
วันนี้( 17 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของ สภ.แก่งคอย จ.สระบุรี ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอความยาว 1.39 นาที พร้อมข้อความว่า "เมื่อไม่เอาไม้ง่าม พี่แบงค์ทับกวางก็โดนปืนไฟฟ้าไปแทนนะครับ" จนกลายเป็นกระแสในโลกโซเชียล มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมการตัดสินใจและการปฏิบัติงานตามยุทธวิธีของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นจำนวนมาก
ต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถาม ส.ต.ท.ภูวดล ผงผัน ผบ.หมู่ (ป้องกันปราบปราม) สภ.แก่งคอย หนึ่งในเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ ซึ่งเปิดเผยว่า เหตุเกิดบริเวณริมถนนสาธารณะ หมู่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี หลังได้รับแจ้งว่ามีชายเกิดอาการคลุ้มคลั่ง เมื่อไปถึงพบ "นายแบงค์ ทับกวาง" ถือมีดพร้าอยู่ในมือทั้งสองข้าง เดินไปมาในลักษณะหวาดเสียวและเสี่ยงอันตรายต่อประชาชน
เจ้าหน้าที่จึงเริ่มปฏิบัติตามหลักการใช้กำลังจากเบาไปหาหนัก โดยใช้การเจรจาเกลี้ยกล่อมเป็นลำดับแรก แต่ไม่เป็นผล อีกทั้งผู้ก่อเหตุยังเดินถือมีดเข้าหาเจ้าหน้าที่ ทำให้ต้องเตรียมใช้ "ไม้ง่าม" เพื่อควบคุมตัว ทว่าเมื่อเห็นอุปกรณ์ดังกล่าว นายแบงค์ กลับแสดงอาการต่อต้าน พร้อมตะโกนว่า "อย่าหยิบไม้ง่าม ไม่เอาไม้ง่าม" ส่งผลให้สถานการณ์ยิ่งตึงเครียด
ส.ต.ท.ภูวดล กล่าวว่า เมื่อไม้ง่ามไม่สามารถใช้ได้ผล จึงเปลี่ยนแผนมาใช้อาวุธปืนไฟฟ้าเทเซอร์ (Taser) โดยสังเกตเห็นว่าผู้ก่อเหตุเริ่มสนใจเจ้าหน้าที่อีกนายที่กำลังบันทึกภาพเหตุการณ์ จึงใช้จิตวิทยาพูดขึ้นว่า "เขาอัดคลิปอยู่ ถ่ายคลิปอยู่นะพี่ ดูหน่อย"
ทันทีที่นายแบงค์ หันไปมองกล้องตามคำพูด ส.ต.ท.ภูวดล จึงอาศัยจังหวะดังกล่าวยิงปืนไฟฟ้าเทเซอร์ 1 นัด กระแสไฟฟ้าทำให้ผู้ก่อเหตุล้มลงกับพื้น ก่อนเจ้าหน้าที่อีกชุดเข้าชาร์จ ควบคุมตัวและปลดอาวุธมีดได้สำเร็จ โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ ประชาชน หรือผู้ก่อเหตุได้รับบาดเจ็บ
ส.ต.ท.ภูวดล กล่าวว่า การใช้อาวุธปืนไฟฟ้าเป็นไปตามหลักยุทธวิธีและมาตรฐานการใช้กำลังสากล เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ประชาชน และตัวผู้ก่อเหตุ พร้อมยืนยันว่าเจ้าหน้าที่จะเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์เป็นลำดับขั้นเสมอ
ภายหลังควบคุมตัวได้ เจ้าหน้าที่นำตัวนายแบงค์ ส่งพนักงานสอบสวน สภ.แก่งคอย เพื่อดำเนินคดีในข้อหา "พกพาอาวุธมีดไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร" และ "ประพฤติตนวุ่นวาย" ตามกฎหมายต่อไป