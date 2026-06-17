ศรชล.ตราดบุกช่วยลิงแสมแม่-ลูก 6 ตัวถูกขังกรงเตรียมส่งขายเขมร ยึดบุหรี่เถื่อนอีกเพียบ

ตราด - ศรชล.ตราด ร่วมหลายหน่วยงานในพื้นที่บุกตรวจสอบบ้านริมแม่น้ำตราด ยึดลิงแสมแม่-ลูก 6 ตัวถูกจับขังกรง คาดเตรียมถูกส่งขายเขมร ยึดบุหรี่หนีภาษีอีกเพียบ เร่งตามตัวเจ้าของบ้านดำเนินคดี
เมื่อเวลา 12:00 น. วันนี้ ( 17 มิ.ย.)ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ได้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. เมืองตราด, เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด เข้าตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งซึ่งปลูกติดแม่น้ำตราด หลังได้รับแจ้งจากสายรับว่ามีการลักลอบขนบุหรี่หนีภาษีและลักลอบค้าลิงแสม ส่งออกไปยังกัมพูชา
จากการตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าวไม่พบเจ้าของบ้าน แต่ภายในบ้านพบกล่องบุหรี่หนีภาษีจำนวนหนึ่งสภาพถูกหอด้วยพลาสติกสีดำ นอกจากนี้ยังพบลิงแสมแม่ลูกรวม 6 ตัวถูกขังอยู่ในกรงขนาดเล็ก และยังพบกล่องสำหรับบรรจุลิงแสมอีกจำนวนมาก
ร.อ. นาวิน ศิลปวิทยากรณ์ เจ้าหน้าที่ยุทธการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลตราด (ศรชล.ตราด) เผยว่าการเข้าตรวจค้นดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ซึ่งยกระดับการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำผิดทางทะเลอย่างเข้มข้น กระทั่งตรวจพบปัญหาการลักลอบนำเข้าอาหารทะเลจากประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้ ศรชล.ตราด ต้องเพิ่มการออกลาดตะเวนตามพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะแม่น้ำแม่ตราด ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่ได้รับแจ้งจากสายลับว่า จะมีการลักลอบส่งออกสัตว์ป่า โดยเฉพาะสัตว์จำพวกลิง ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีการดำเนินคดีและจับกุมผู้กระทำผิดได้แล้วในเขตชายแดนจันทบุรี
“ ระหว่างที่ลาดตะเวนด้วยเรือ ได้สังเกตเห็น ลิงจำนวนหนึ่ง ถูกขังกรงวางไว้หลังบ้านติดแม่น้ำ จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบทันที โดยพบว่าบ้านหลังนี้มีกล้องวงจรปิดติดอยู่ด้วย เมื่อตรวจสอบอย่างละเอียด พบลิงเตรียมลักลอบส่งออกจำนวน 6 ตัว มีทั้งแม่ทั้งลูก พร้อมอุปกรณ์ที่กลุ่มขบวนการเตรียมไว้ คาดว่าผู้กระทำผิดกำลังรอรวบรวมลิงให้ได้จำนวนมากขึ้น ซึ่งอาจจะรวบรวมให้ได้ถึง 30, 40 หรือ 100 ตัว ก่อนที่จะดำเนินการลักลอบส่งออก”
นอกจากนั้นยังพบบุหรี่หนีภาษียี่ห่อเท็กซัส สีแดง จำนวน 145 คอตตอน และเท็กซัสสีเขียวจำนวน 115 คอนตอน เบื้องต้นไม่พบผู้กระทำผิดหรือเจ้าของบ้าน
ร.อ.นาวิน กล่าวอีกว่าในส่วนของการเฝ้าระวังในพื้นที่ทางทะเลของ จ.ตราดนั้น เจ้าหน้าที่มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลและสกัดกั้นการลักลอบกระทำผิดอย่างต่อเนื่อง โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันอยู่สม่ำเสมอ ซึ่งนอกจากปัญหาการค้าสัตว์ป่าและอาหารทะเลเถื่อนแล้ว เจ้าหน้าที่ยังเฝ้าติดตามและระวังสถานการณ์การลักลอบนำเข้าบุหรี่ผิดกฎหมายมาโดยตลอดเช่นกัน
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยังคงต้องการความร่วมมือจากแหล่งข่าว โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ หากผู้ใดพบเห็นเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางทะเล สามารถแจ้งเรื่องร้องทุกข์มาได้ที่ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) โดยทางเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะรับเรื่องและลงพื้นที่ดำเนินการปฏิบัติการในทันที
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเร่งติดตามเจ้าของบ้านเพื่อนำตัวมาสอบสวนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งของที่ตรวจพบหรือไม่ ก่อนดำเนินการตามกฏหมายต่อไป