ระยอง -ถึงกับช็อค คุณตาวัย 70 ปีเมืองระยอง เจอบิลเรียกเก็บค่าน้ำสูงเกือบหมื่นบาท เผยอยู่แค่ 2 คนตายายใช้แค่ไหนก็ไม่เคยเกิน 200 กว่าบาทต่อเดือน ทำเครียดจนนอนไม่หลับเหตุมีรายได้แค่เบี้ยผู้สูงอายุ 600 บาทเท่านั้น วอนการประปาระยอง ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
วันนี้ ( 17 มิ.ย.) นายบัณฑิต ศรมยุรา อายุ 70 ปี ชาวบ้าน ต.ทับมา อ.เมืองระยอง ได้นำบิลเรียกเก็บค่าน้ำประปาเดือน มิ.ย.2569 ที่มีปริมาณการใช้น้ำพุ่งสูงถึง 388 ลบ.ม. มาแสดงต่อสื่อมวลชนหลังบิลค่าน้ำดังกล่าวได้สร้างความวิตกกังวลให้กับตนเองอย่างหนักจนถึงขั้นนอนไม่หลับ พร้อมบอกว่าแม้ในบิลไม่ได้แจ้งจำนวนเงินที่ต้องจ่าย แต่เมื่อตนเองคำณวนดูแล้วกลับพบว่าปริมาณดังกล่าว จะต้องจ่ายเงินให้กับการประปาระยองสูงเกือบ 1 หมื่นบาท
โดยยืนยันว่าหน่วยการใช้น้ำในเดือน มิ.ย.2569 ที่ได้รับแจ้งจากการประปา เป็นปริมาณหน่วยการใช้น้ำที่สูงผิดปกติ เนื่องจากตนเองใช้น้ำเฉลี่ยต่อเดือนเพียงแค่ 200 กว่าบาทเท่านั้น
“ไม่รู้ว่าเกิดความผิดพลาดตรงไหน ทั้งที่บ้านหลังนี้อยู่กันแค่ 2 คนตายาย ทำให้เกิดความกังวลและเครียดจนนอนไม่หลับมาหลายวันแล้ว เพราะตัวเองก็มีรายได้แค่รับเบี้ยผู้สูงอายุเพียงเดือนละ 600 บาท จึงไม่มีเงินที่จะพอจ่ายแน่ จึงฝากวอนไปยังการประปาส่วนภูมิภาค จ.ระยอง ให้เร่งส่งเจ้าหน้าที่เข้า ตรวจสอบเพื่อหาข้อผิดพลาด” คุณตาบัณฑิต กล่าว
อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบบิลแจ้งค่าน้ำประปาดังกล่าวอย่างละเอียด พบว่าการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง ได้แจ้งต่อผู้ใช้น้ำว่าพบความผิดปกติของหน่วยการใช้น้ำ และขอให้ผู้ใช้น้ำติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง แล้วเช่นกัน