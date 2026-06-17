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ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ส่งต่อ “ข้าวหอมมาลัยแมน” จากงานวิจัยสู่เกษตรกรไทย ชูพันธุ์ข้าวคุณภาพสูง เพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาคเกษตร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นครปฐม – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เดินหน้าถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ภาคการผลิต จัดพิธีส่งต่อ “ข้าวหอมมาลัยแมน” พันธุ์ข้าวคุณภาพสูงที่ใช้เวลากว่า 16 ปีในการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ มอบเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรต้นแบบ เพื่อนำไปขยายผลสู่การเพาะปลูกเชิงพาณิชย์ ยกระดับคุณภาพข้าวไทยและสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกร

วันนี้( 17 มิ.ย.) ที่แปลงทดสอบข้าว ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นางสาวอโรชา นันทมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีส่งต่อ “ข้าวหอมมาลัยแมน” เมล็ดพันธุ์แห่งอนาคต จากงานวิจัยสู่เกษตรกรไทย พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาข้าวคุณภาพและการขับเคลื่อนเกษตรนวัตกรรมของจังหวัดนครปฐม

ภายในงานมี รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอกำแพงแสน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน คณาจารย์ นักวิจัย และเกษตรกรจากหลายพื้นที่เข้าร่วมอย่างคับคั่ง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวเรศ อารีกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว กล่าวว่า “ข้าวหอมมาลัยแมน” เป็นผลงานวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนานกว่า 16 ปี จนได้พันธุ์ข้าวที่มีจุดเด่นทั้งด้านความหอม คุณภาพการหุงต้ม เมล็ดเรียวยาวสวยงาม และให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงถึง 814 กิโลกรัมต่อไร่ ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับเกษตรกรในการผลิตข้าวคุณภาพสูงที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้แทนเกษตรกรต้นแบบ และผู้เข้าร่วมงาน ได้ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวหอมมาลัยแมน ก่อนส่งมอบเมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกรต้นแบบ เพื่อนำไปทดลองเพาะปลูกและขยายผลในพื้นที่จริง ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากห้องปฏิบัติการสู่ภาคการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดกิจกรรม “ร่วมสร้างอนาคตข้าวนครปฐม” พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานชิมข้าวหอมมาลัยแมนเปรียบเทียบกับข้าวปทุมธานี 1 ควบคู่กับอาหารอัตลักษณ์และสินค้า GI ของจังหวัดนครปฐม เพื่อแสดงศักยภาพของข้าวสายพันธุ์ใหม่ที่สามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ยืนยันว่าจะเดินหน้าพัฒนางานวิจัยด้านข้าวและนวัตกรรมการเกษตรอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรไทย เพิ่มความมั่นคงทางอาหาร และสร้างความยั่งยืนให้กับอาชีพเกษตรกรในระยะยาว








ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ส่งต่อ “ข้าวหอมมาลัยแมน” จากงานวิจัยสู่เกษตรกรไทย ชูพันธุ์ข้าวคุณภาพสูง เพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาคเกษตร
ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ส่งต่อ “ข้าวหอมมาลัยแมน” จากงานวิจัยสู่เกษตรกรไทย ชูพันธุ์ข้าวคุณภาพสูง เพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาคเกษตร
ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ส่งต่อ “ข้าวหอมมาลัยแมน” จากงานวิจัยสู่เกษตรกรไทย ชูพันธุ์ข้าวคุณภาพสูง เพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาคเกษตร
ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ส่งต่อ “ข้าวหอมมาลัยแมน” จากงานวิจัยสู่เกษตรกรไทย ชูพันธุ์ข้าวคุณภาพสูง เพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาคเกษตร
ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ส่งต่อ “ข้าวหอมมาลัยแมน” จากงานวิจัยสู่เกษตรกรไทย ชูพันธุ์ข้าวคุณภาพสูง เพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาคเกษตร