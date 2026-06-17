ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ส่งต่อ “ข้าวหอมมาลัยแมน” จากงานวิจัยสู่เกษตรกรไทย ชูพันธุ์ข้าวคุณภาพสูง เพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาคเกษตร

นครปฐม – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เดินหน้าถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ภาคการผลิต จัดพิธีส่งต่อ “ข้าวหอมมาลัยแมน” พันธุ์ข้าวคุณภาพสูงที่ใช้เวลากว่า 16 ปีในการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ มอบเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรต้นแบบ เพื่อนำไปขยายผลสู่การเพาะปลูกเชิงพาณิชย์ ยกระดับคุณภาพข้าวไทยและสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกร
วันนี้( 17 มิ.ย.) ที่แปลงทดสอบข้าว ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นางสาวอโรชา นันทมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีส่งต่อ “ข้าวหอมมาลัยแมน” เมล็ดพันธุ์แห่งอนาคต จากงานวิจัยสู่เกษตรกรไทย พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาข้าวคุณภาพและการขับเคลื่อนเกษตรนวัตกรรมของจังหวัดนครปฐม
ภายในงานมี รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอกำแพงแสน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน คณาจารย์ นักวิจัย และเกษตรกรจากหลายพื้นที่เข้าร่วมอย่างคับคั่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวเรศ อารีกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว กล่าวว่า “ข้าวหอมมาลัยแมน” เป็นผลงานวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนานกว่า 16 ปี จนได้พันธุ์ข้าวที่มีจุดเด่นทั้งด้านความหอม คุณภาพการหุงต้ม เมล็ดเรียวยาวสวยงาม และให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงถึง 814 กิโลกรัมต่อไร่ ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับเกษตรกรในการผลิตข้าวคุณภาพสูงที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ
ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้แทนเกษตรกรต้นแบบ และผู้เข้าร่วมงาน ได้ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวหอมมาลัยแมน ก่อนส่งมอบเมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกรต้นแบบ เพื่อนำไปทดลองเพาะปลูกและขยายผลในพื้นที่จริง ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากห้องปฏิบัติการสู่ภาคการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดกิจกรรม “ร่วมสร้างอนาคตข้าวนครปฐม” พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานชิมข้าวหอมมาลัยแมนเปรียบเทียบกับข้าวปทุมธานี 1 ควบคู่กับอาหารอัตลักษณ์และสินค้า GI ของจังหวัดนครปฐม เพื่อแสดงศักยภาพของข้าวสายพันธุ์ใหม่ที่สามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ยืนยันว่าจะเดินหน้าพัฒนางานวิจัยด้านข้าวและนวัตกรรมการเกษตรอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรไทย เพิ่มความมั่นคงทางอาหาร และสร้างความยั่งยืนให้กับอาชีพเกษตรกรในระยะยาว