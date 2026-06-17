ครอบครัว"คุณปลื้ม" จัดงานทำบุญครบรอบ7ปีการจากไป “กำนันเป๊าะ” ผู้กว้างขวางแห่งภาคตะวันออก

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ครอบครัว"คุณปลื้ม" จัดงานทำบุญครบรอบ7ปี การจากไป “กำนันเป๊าะ” ผู้กว้างขวางแห่งภาคตะวันออก อดีตนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ท่ามกลางกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่ นักการเมืองท้องถิ่น ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนเข้าร่วมอย่างเหนียวแน่น
วันนี้ ( 17 มิ.ย.) ครอบครัว “คุณปลื้ม” นำโดยนางสติล คุณปลื้ม , นายสนธยา อดีต รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา, นางสุกุมล อดีต รมว.วัฒนธรรม, นายวิทยา นายก อบจ.ชลบุรี ,นายอิทธิพล อดีต รมว.วัฒนธรรม และนายณรงค์ชัย นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข และ น.ส.จิราภรณ์ ได้ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญงานครบรอบ 7ปีการจากไปของ นายสมชาย คุณปลื้ม หรือกำนันเป๊าะ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ผู้กว้างขวางแห่งภาคตะวันออก ณ ศาลาการเปรียญวัดแจ้งเจริญดอน (วัดกลางดอน ) ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี
โดยมีนักการเมืองท้องถิ่น ตลอดจนตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการชายหาดบางแสน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมอย่างเหนียวแน่น ร่วมทั้งยังร่วมกันออกบูธเครื่องดื่ม ของหวาน ของคาว เพื่อให้บริการกับผู้ที่เข้าร่วมงาน
ทั้งนี้ “กำนันเป๊าะ” เป็นที่รู้จักทั้งในแวดวงการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น โดยถือเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาชายหาดบางแสน และ จ.ชลบุรี จนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน และยังมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนนักการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
อีกทั้งยังได้รับการยกย่องจากชาวบ้านในพื้นที่ว่า เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลความเดือดร้อนของประชาชน และยังเป็นนักเลงแท้ที่มีความจริงจังและจริงใจในการพัฒนาพื้นที่ตั้งแต่ครั้งยังเป็นเพียงกำนัน จนกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ที่สำคัญยังมีบทบาทในการช่วยเหลือสังคม และสนับสนุนการพัฒนาวัด โรงเรียน และโรงพยาบาล จนส่งต่อมาถึงรุ่นลูกในปัจจุบัน