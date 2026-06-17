(คลิป)ทุกคู่ได้ลูกชาย-แฝดก็มี!ย้อนรอย “พ่อดุ๊ก-แม่เมย์”ขอพรพญานาค”ใต้วิหารวัดป่าดวงแก้ว ครั้งเดียวมี “น้องเติมฝัน”

ลำปาง - อัศจรรย์ใจกันไปทั่ว..ย้อนรอย “พ่อดุ๊ก-แม่เมย์” จากคู่มีลูกยาก ได้ขอพร “พญาอนันตนาคราช-พระนางอุษาอนันตวดี”ใต้วิหารวัดป่าดวงแก้วฯ เพียงครั้งเดียวได้ “น้องเติมฝัน” เหยื่อ ผช.ผญบ.เมาขับรถชนดับ เจ้าอาวาสฯเผยเพิ่งรู้ญาติโยมมาขอแล้วสมหวัง แถมได้ลูกแฝดก็หลายคู่ ทั้งใน-ต่างประเทศ ทุกคนได้ลูกชายหน้าคล้ายกันหมด ล่าสุดเพิ่งคลอดได้ 3 เดือน
จากเหตุสะเทือนใจผู้..กรณีอุบัติเหตุผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลพิชัย เมาแล้วขับ จนรถเสียหลักพุ่งชนรถเก๋งซึ่งจอดอยู่บนไหล่ทาง ก่อนที่รถเก๋งจะกระเด็นไปชน 3 พ่อแม่ลูก แม่บาดเจ็บสาหัส ขาหัก 2 ท่อน ลูกชาย คือ “น้องเติมฝัน” วัย 2 ขวบเสียชีวิต พ่อปลอดภัย
สิ่งที่ตามกับครอบครัวนี้ต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง
ด้วยเดิมที่ครอบครัวมีบุตรยากและอายุมากซึ่งทั้งคู่รอคอยมาหลายปี ผู้เป็นพ่อต้องเลิกดื่มสุรา งดสูบบุหรี่กว่า 3 ปี แต่ก็ไม่เป็นผล
จนกระทั่งเมื่อ 3 ปีก่อน พ่อดุ๊กและแม่เมย์ ได้เดินทางไปที่วัดป่าดวงแก้วโพธิญาณ บ้านทุ่งสะแกง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ซึ่งครูบาดวงแก้ว เจ้าอาวาสวัดป่าดวงแก้วโพธิญาณ ได้ให้ลงไปใต้พระวิหาร ขอพรกับ พญาอนันตนาคราชและพระนางอุษาอนันตวดี
หลังจากนั้นก็ปรากฏว่าแม่เมย์ท้องและได้น้องเติมฝัน เป็นเด็กชายที่หน้าตาน่ารัก..อายุครบ 1 ขวบ 28 พ.ค.2568 พ่อกับแม่พาน้องเติมฝันไปผูกข้อไม้ข้อมือรับขวัญที่วัด
..วันเกิดปีนี้พ่อกับแม่ยังไม่ได้พาน้องไปผูกข้อไม้ข้อมือหรือผูกขวัญที่วัดเนื่องจากพาน้องไปเที่ยวก่อน และมีแผนจะพาน้องไปที่วัดหลังจากนั้น แต่ก็เกิดเหตุที่ไม่คาดฝนเกิดขึ้น น้องจากไปแบบกะทันหันด้วยอุบัติเหตุจากคนเมาแล้วขับ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่วัดป่าดวงแก้วโพธิญาณ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองปาน ภายในวัดจะเห็นรูปปั้นพญานาคจำนวนมาก รวมแล้วกว่า 100 ตน มีถ้ำพญานาคราช ซึ่งภายในก็มีรูปปั้นพญานาคจำนวนมาก บรรยากาศร่มรื่น สงบเยือกเย็นเหมาะกับการนั่งสมาธิ
นอกจากนี้บริเวณวัดยังมีจุดให้กราบไหว้บูชาอีกหลายจุด อาทิ รูปปั้นพระพุทธไดฮันโซะ ความยาว 45 ศอก และ จุดที่พ่อดุ๊กแม่เมย์ มาขอน้องเติมฝัน อยู่ภายในถ้ำจำลองใต้ฐานพระวิหาร
ครูบาดวงแก้ว เล่าว่าที่ผ่านมาอาตมาไม่ทราบว่าแต่ละคนมาขออะไรบ้าง กระทั่งไม่นานมานี้ เห็นพ่อแม่นำบายศรีและไข่ไก่มาถวาย (แก้บน) จึงได้สอบถามว่าโยมได้ขออะไรกันที่สำเร็จและบายศรีนำไข่ไก่มาถวาย จึงทราบว่าที่ผ่านมามีญาติโยมมาขอลูกกันหลายคน จึงได้สอบถามจนทราบว่า มีผู้ที่มาบนขอลูก บางคนไปทำกิ๊ฟแต่ไม่ติด ก็มาขอ และสำเร็จไปแล้วหลายคน
“ที่มาขอ 1 คนแต่ได้ลูกแฝด มีถึง 5 คู่ อยู่ที่อำเภอแจ้ห่ม ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย สิงค์โปร์ ก็มี และล่าสุดเพิ่งคลอดได้ 3เดือน เพิ่งพาลูกมาให้อาตมาผูกข้อไม้ข้อมือผูกขวัญให้ ทุกคนที่พาลูกมาหาจะเป็นเด็กผู้ชายทั้งสิ้น และหน้าตาจะคล้ายกันทั้งหมด”
ครูบาดวงแก้วย้ำว่า เรื่องพวกนี้อยู่ที่ความเชื่อความศรัทธาของแต่ละบุคคล ของอาตมาเองก่อนหน้านั้นยังไม่ได้สร้างพระวิหารก็มาขอพรกับท่านเพื่อให้สร้างสำเร็จทุกอย่างก็สำเร็จจริง ซึ่งช่วงหลังก็จะมี ปชช.มาขอเรื่องการงาน ตำแหน่งอะไรพวกนี้ เพราะเห็นนำของมาถวายแก้บนกันเยอะ