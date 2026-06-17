ปปท. เขต 4 สอบเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ดื่มสุราขณะปฏิบัติหน้าที่

สกลนคร-เจ้าหน้าที่ ปปท. เขต 4 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ภูวงน้อย แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เตรียมดำเนินการไต่สวนตามขั้นตอนของกฎหมาย
วันนี้( 17 มิ.ย.)นายจิรวัฒน์ สุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปท. เขต 4 ได้มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย นายสวัสดิ์ นาสมฝัน นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ, นายภูริภัทร์ พลไชยขา นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ และนางสาวภัคคินี แขวงเมือง นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ ณ บ้านเลขที่ 332 หมู่ 16 ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
สืบเนื่องจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่า มีเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.ภูวงน้อย ซึ่งได้รับมอบหมายจากโรงพยาบาลวาริชภูมิ ให้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเจาะเลือดให้แก่ประชาชน แต่กลับมีพฤติกรรมดื่มสุราและมีอาการมึนเมาขณะปฏิบัติหน้าที่
ส่งผลให้ไม่สามารถเจาะเลือดให้แก่ประชาชนได้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย สร้างความกังวลใจและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่
จากการตรวจสอบในเบื้องต้น พฤติการณ์ดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดวินัยข้าราชการและเข้าข่ายการประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ สำนักงาน ปปท. เขต 4 ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและเตรียมเสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการไต่สวนเบื้องต้น ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายต่อไป.