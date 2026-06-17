แจ้งข้อหา ร.ต.ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรอง ยิงสัสดีดับบนศาลากลางกาฬสินธุ์ เผยปมถูกตั้ง กก.สอบแจ้งจำนวนคนหนีเกณฑ์ทหารไม่ครบ

กาฬสินธุ์-ตำรวจแจ้ง 3 ข้อหา ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน พกพาอาวุธปืน และยิงปืนในที่สาธารณะ ร้อยตรีวัย 59 ปี ยิงสัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์คาห้องทำงานบนศาลากลาง สิบเอกผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่านาทีระทึก ผู้ก่อเหตุโดนเรียกคุยก่อนกระหน่ำยิงไม่ยั้ง เผยปมเหตุเตรียมตั้งกรรมการสอบกรณีแจ้งจำนวนผู้ไม่มาเกณฑ์ทหารไม่ครบ
จากกรณี ร.ต.ชินกร เวชกามา อายุ 59 ปี ทหารปฏิบัติการสำนักงานสัสดีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (เสมียนสัสดีอำเภอเมือง) ก่อเหตุรัวยิง พ.อ.กรวิกานนท์ วงศ์เสาร์เนาว์ อายุ 59 ปี สัสดี จ.กาฬสินธุ์ เสียชีวิตคาห้องทำงานกลางศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ เมื่อช่วงเช้า 09.20 น.วันที่ 17 มิถุนายน 2569 ท่ามกลางความแตกตื่นของข้าราชการและประชาชนที่มาติดต่อราชการ ก่อนรอมอบตัว เบื้องต้นคาดสาเหตุไม่พอใจถูกตั้งกรรมการสอบ และถูกคำสั่งย้ายไปปฏิบัติหน้าที่อำเภออื่น ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุดเวลา 13.00 น.เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองกาฬสินธุ์ได้พิมพ์ลายนิ้วมือ และคุมตัว ร.ต.ชินกรทำแผนชี้จุดที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพที่ห้องสำนักงานสัสดี จ.กาฬสินธุ์ ชั้น 4 ศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ ก่อนจะคุมตัวไปสอบปากคำที่โรงพัก โดยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้น และถามว่าอยากขอโทษผู้เสียชีวิตหรือไม่ ซึ่ง ร.ต.ชินกร ไม่ตอบ แต่ยอมรับว่าทำและพร้อมรับโทษที่ก่อเหตุขึ้น
ด้าน พ.ต.อ.ชลิต ศรีหานู ผกก.สภ.เมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุ ได้รายงานผู้บังคับบัญชา ซึ่งนายสุวรรธณ์ เข็มธนเพ็ชร ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.ทรงพล บริบาลประสิทธิ์ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ ได้เข้าติดตามสถานการณ์ พร้อมทั้งบัญชาการยามหลักยุทธวิถี เร่งนำคนออกจากศาลากลาง ไปยังพื้นที่ปลอดภัยทีละชั้น จนผู้ก่อเหตุมอบตัว สถานการณ์คลี่คลาย
พ.ต.อ.ชลิต กล่าวต่อว่า สำหรับความคืบหน้าของคดีล่าสุด ตำรวจคุมตัว ร.ต.ชินกร มาสอบสวน ซึ่งรับสภาพว่าก่อเหตุจริง โดยอ้างว่า ไม่พอใจที่ถูกคำสั่งย้ายจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอกมลาไสย ทั้งนี้เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหา ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน พกพาอาวุธปืน และยิงปืนในที่สาธารณะ ซึ่งขั้นตอนจากนี้พนักงานสอบสวนจะส่งไปตัวฝากขังที่ศาลทหาร จ.ขอนแก่น เพื่อดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป
ขณะที่สิบเอกพลากร ยาแสง ช่วยราชการสำนักงานสัสดี จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุทุกคนก็นั่งทำงานกันปกติ ซึ่ง พ.อ.กรวิกานนท์ ผู้บังคับบัญชาได้เรียก ร.ต.ชินกร ผู้ก่อเหตุมาพูดคุย ถึงเรื่องที่จะมีการตั้งกรรมการสอบ เรื่องการทำงาน แต่ตนไม่ทราบว่าเรื่องอะไร ซึ่งจะมีคณะกรรมการมาร่วมกันสอบด้วย แต่ยังมากันไม่หมด ซึ่งขณะที่ทั้งสองคนกำลังพูดคุยกันไม่ถึง 1 นาที ตนนั่งหันหลังอยู่ห่างประมาณ 2-3 เมตร ก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด ทุกคนในห้องต่างตกใจและพากันวิ่งหนีกันออกจากห้อง
ส่วนตนวิ่งไปล้มที่โต๊ะ แล้วลุกขึ้นมาบอกผู้ก่อเหตุว่า พี่ พอแล้ว ทำแบบนี้แล้วครอบครัวอยู่ยังไง ร.ต.ชินกรจึงหยุดยิงแล้วยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่
อย่างไรก็ตามมีรายงานว่า สาเหตุของการก่อเหตุครั้งนี้ ก่อนเกิดเหตุ ทาง พ.อ.กรวิกานนท์ วงศ์เสาร์เนาว์ อายุ 59 ปี สัสดี จ.กาฬสินธุ์ กำลังจะตั้งกรรมการสอบ ร.ต.ชินกร เรื่องการปฏิบัติหน้าที่รับการเกณฑ์ทหารช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งในพื้นที่ อ.เมืองกาฬสินธุ์ มีคนไม่มาเกณฑ์ทหาร 32 คน แต่มีการรายงานส่งรายชื่อเหลือเพียง 7 คน ทางสัสดีจังหวัดจึงตั้งกรรมการสอบ และมีคำสั่งย้ายจากอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ไปช่วยราชการที่อำเภอกมลาไสย จึงทำให้ ร.ต.ชินกร ไม่พอใจและก่อเหตุดังกล่าว