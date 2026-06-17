กกต.เปิดเวทีระดมสมองที่ราชบุรี พัฒนาการสื่อสารกฎหมายเลือกตั้งให้เข้าใจง่าย สร้างผู้นำประชาธิปไตยยุคใหม่

ราชบุรี - กกต.เดินหน้าพัฒนาความรู้ประชาธิปไตย เปิดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่จังหวัดราชบุรี ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อออกแบบรูปแบบการสื่อสารกฎหมายเลือกตั้ง สส. ให้ประชาชนเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย รองรับบริบทสังคมดิจิทัล พร้อมสร้างผู้นำทางการเมืองรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ
วันนี้ ( 17 มิ.ย.) นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 2 (พนต.2) โดยมี ดร.พัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้ตรวจการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนายณัฏฐกร คงเดชา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ที่โรงแรมเวสเทิร์น แกรนด์ โฮเทล ราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผ่านสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง โดยกลุ่มงานโครงการเชิงปฏิบัติการ กลุ่มที่ 9 ซึ่งกำหนดให้จังหวัดราชบุรีเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการ ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง สื่อมวลชน นักศึกษา ตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้ตรวจการเลือกตั้ง เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนวทางพัฒนาการสื่อสารด้านกฎหมายเลือกตั้งให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นายณัฏฐกร คงเดชา ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า สำนักงาน กกต.ส่วนกลางได้ดำเนินโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนาผู้นำทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 2” และเลือกจังหวัดราชบุรีเป็นพื้นที่จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการสื่อสารกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในยุคสังคมดิจิทัล
ทั้งนี้ ประเด็นสำคัญของการระดมความคิดเห็น คือการค้นหารูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมปัจจุบัน เพื่อทำให้เนื้อหากฎหมายเลือกตั้งซึ่งมีความซับซ้อน สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นข้อมูลที่เข้าใจง่าย กระชับ และเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มได้อย่างรวดเร็ว
สำนักงาน กกต. คาดหวังว่าข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ได้รับจากเวทีครั้งนี้ จะนำไปสู่การพัฒนาช่องทางและรูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยให้ประชาชนสามารถเรียนรู้และเข้าใจกฎหมายเลือกตั้งได้โดยไม่จำเป็นต้องศึกษากฎหมายฉบับเต็มที่มีเนื้อหาจำนวนมาก อันจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง สร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง รวมถึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบอบประชาธิปไตยไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต