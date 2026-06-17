"พระครูอ๊อด"นำส่งมอบ"แม่พังแสนสวย"ให้ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเพื่อเป็นสมบัติแผ่นดิน

เชียงใหม่-"พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวง" นำส่งมอบช้าง "แม่พังแสนสวย" ของบ้านช้างตระกูลแสน ให้ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เพื่อเป็นมรดกแผ่นดินและดูแลสมศักดิ์ศรีสัตว์คู่บ้านคู่เมืองไทย รวมทั้งจะได้กลับไปอยู่ใกล้ชิดกับลูก "พังแสนหวาน" อีกครั้งหลังจากพลัดพรากกันมานาน
วันนี้(17มิ.ย.69) ที่วัดป่าแสนธรรมาราม หรือวัดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวง นำจัดกิจกรรมส่งมอบ “แม่พังแสนสวย” ช้างเชือกที่ 23 แห่งบ้านช้างตระกูลแสน ให้เป็น “ช้างมรดกของแผ่นดิน” เพื่อเข้ารับการดูแลอย่างเหมาะสม สมศักดิ์ศรี ตัดคู่บ้านคู่เมืองของไทย และมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคง ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง โดยมีนายสัตวแพทย์ ดร.ทวีโภค อังควานิช สัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านช้าง และหัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นผู้แทนรับมอบ
ทั้งนี้ทางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยได้จัดเตรียมรถขนย้ายช้างมายังพื้นที่ เพื่อรับแม่พังแสนสวยเดินทางไปยังบ้านหลังใหม่ ซึ่งก่อนการส่งมอบ ได้มีการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนอาหารช้าง เพื่อเลี้ยงส่งแม่พังแสนสวยก่อนออกเดินทางไปอยู่บ้านใหม่ พร้อมทั้งมีการส่งมอบเอกสารสำคัญของช้าง หรือตั๋วรูปพรรณช้าง อย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ พระครูอ๊อดยังได้มอบปัจจัยจำนวน 100,000 บาท ให้กับทางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง เพื่อสมทบในการดูแลแม่พังแสนสวยต่อไปด้วย
สำหรับส่งมอบในครั้งนี้ยังได้สร้างเรื่องราวอบอุ่นใจอีกด้วย เพราะ "แม่พังแสนสวย" จะได้ไปอยู่ใกล้กับ “พังแสนหวาน” ลูกช้างของตนอีกครั้ง หลังจากแม่ลูกคู่นี้ต้องพลัดพรากกันมานาน โดยการส่งมอบแม่พังแสนสวยในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการอนุรักษ์ช้างไทย เพื่อให้ช้างได้รับการดูแลอย่างมั่นคง ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี สมกับการเป็นมรดกอันทรงคุณค่าของแผ่นดินไทยสืบไป