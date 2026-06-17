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“หัวหิน” เตรียมสร้างหอนาฬิกาแห่งใหม่ ผู้นำชุมชนเห็นชอบ ยกระดับแลนด์มาร์กเมืองท่องเที่ยว คาดเริ่มก่อสร้างปี 2570

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ประจวบคีรีขันธ์ – เทศบาลนครหัวหินเดินหน้าโครงการก่อสร้างหอนาฬิกาแห่งใหม่ ทดแทนหอนาฬิกาเดิมที่มีอายุกว่า 40 ปี หลังผู้นำชุมชนในพื้นที่มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการ เพื่อยกระดับภูมิทัศน์เมืองและสร้างแลนด์มาร์กแห่งใหม่รองรับการท่องเที่ยว คาดเริ่มดำเนินการได้ในปีงบประมาณ 2570

วันนี้( 17 มิ.ย.) นายนพพร วุฒิกุล หรือ "นายกหนุ่ย" นายกเทศมนตรีนครหัวหิน เป็นประธานการประชุมผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครหัวหิน ณ ห้องนเรศดำริห์ สำนักงานเทศบาลนครหัวหิน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและจัดทำประชาคมเกี่ยวกับการขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์เดิม สำหรับก่อสร้างหอนาฬิกาแห่งใหม่ทดแทนหอนาฬิกาเดิม ซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรมจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน

นายกเทศมนตรีนครหัวหิน เปิดเผยว่า หอนาฬิกาเดิมก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 มีอายุกว่า 40 ปี ปัจจุบันโครงสร้างเริ่มเสื่อมสภาพ ขณะที่ระบบนาฬิกาเป็นรุ่นเก่าซึ่งไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวร้องเรียนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากหอนาฬิกาแห่งนี้ถือเป็นจุดสังเกตและสัญลักษณ์สำคัญของเมืองหัวหิน
เทศบาลนครหัวหินจึงมีแนวคิดพัฒนาหอนาฬิกาแห่งใหม่ โดยออกแบบให้มีความสวยงาม ทันสมัย และยังคงสะท้อนอัตลักษณ์ของเมืองหัวหิน เพื่อให้เป็นทั้งแลนด์มาร์ก จุดเช็กอิน และจุดนัดพบแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวและประชาชน ควบคู่กับการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความเป็นระเบียบ สวยงาม และเอื้อต่อการใช้งานของประชาชนมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ผลการประชาคมปรากฏว่าผู้นำชุมชนทุกพื้นที่มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการก่อสร้างหอนาฬิกาแห่งใหม่ในบริเวณเดิม ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อของบประมาณ โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2570

เทศบาลนครหัวหินคาดหวังว่า เมื่อโครงการแล้วเสร็จ หอนาฬิกาแห่งใหม่จะเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ของหัวหินในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมถึงเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาเมืองให้มีความสวยงาม ทันสมัย และสอดรับกับการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวในอนาคต










“หัวหิน” เตรียมสร้างหอนาฬิกาแห่งใหม่ ผู้นำชุมชนเห็นชอบ ยกระดับแลนด์มาร์กเมืองท่องเที่ยว คาดเริ่มก่อสร้างปี 2570
“หัวหิน” เตรียมสร้างหอนาฬิกาแห่งใหม่ ผู้นำชุมชนเห็นชอบ ยกระดับแลนด์มาร์กเมืองท่องเที่ยว คาดเริ่มก่อสร้างปี 2570
“หัวหิน” เตรียมสร้างหอนาฬิกาแห่งใหม่ ผู้นำชุมชนเห็นชอบ ยกระดับแลนด์มาร์กเมืองท่องเที่ยว คาดเริ่มก่อสร้างปี 2570
“หัวหิน” เตรียมสร้างหอนาฬิกาแห่งใหม่ ผู้นำชุมชนเห็นชอบ ยกระดับแลนด์มาร์กเมืองท่องเที่ยว คาดเริ่มก่อสร้างปี 2570
“หัวหิน” เตรียมสร้างหอนาฬิกาแห่งใหม่ ผู้นำชุมชนเห็นชอบ ยกระดับแลนด์มาร์กเมืองท่องเที่ยว คาดเริ่มก่อสร้างปี 2570
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