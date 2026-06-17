เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวผักหวานอยุธยา เปิดภาพแห่งความทรงจำ ปลื้มปีติครั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ เสด็จเสวยอาหารที่ร้านเมื่อปี 2552

พระนครศรีอยุธยา – เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวผักหวาน อยุธยา เปิดภาพแห่งความทรงจำอันทรงคุณค่า พร้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา หลังเคยเสด็จมาเสวยอาหารที่ร้านเป็นการส่วนพระองค์เมื่อปี 2552 โดยยอมรับว่าเป็นความปลื้มปีติสูงสุดในชีวิต และยังคงเก็บภาพ ความทรงจำ รวมถึงโต๊ะที่พระองค์เคยประทับนั่งไว้จนถึงปัจจุบัน
วันนี้( 17 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังร้านก๋วยเตี๋ยวผักหวาน ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังจากเฟซบุ๊ก "ร้านก๋วยเตี๋ยวผักหวาน อยุธยา" ได้เผยแพร่ภาพและข้อความรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ จนมีประชาชนจำนวนมากร่วมแสดงความอาลัยและชื่นชมเรื่องราวดังกล่าว
นางดลหทัย ธารีสืบ อายุ 71 ปี เจ้าของร้าน เปิดเผยพร้อมนำภาพถ่ายเก่าออกมาให้ชมว่า พระองค์เสด็จมาที่ร้านเป็นการส่วนพระองค์ครั้งที่ 2 เมื่อประมาณปี พ.ศ.2552 โดยครั้งนั้นตนได้ขอพระราชทานพระอนุญาตถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก ก่อนที่ภายหลังพระองค์จะเสด็จกลับมาอีกหลายครั้ง รวมแล้วประมาณ 5 ครั้ง ทุกครั้งทรงมีพระอัธยาศัยงดงาม เป็นกันเอง และทรงปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเมตตา
เจ้าของร้านเล่าว่า เมนูที่พระองค์ทรงโปรดเป็นพิเศษ ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กต้มยำไก่ฉีก ส้มตำปูปลาร้า เห็ดทอด และข้าวโพดเทียน โดยทุกครั้งที่เสด็จมา พระองค์มักทรงเลือกเสวยเมนูเดิม และประทับนั่งที่โต๊ะตัวเดิมเสมอ ซึ่งทางร้านยังคงเก็บรักษาโต๊ะดังกล่าวไว้เป็นอย่างดี เพื่อเป็นความทรงจำอันล้ำค่าของครอบครัว
นางดลหทัย ยังกล่าวด้วยความซาบซึ้งว่า เหตุการณ์ที่ประทับใจที่สุดคือวันที่พระองค์เสด็จมาถึงร้าน แล้วทรงเปิดประตูรถด้วยพระองค์เอง ก่อนยกพระหัตถ์ไหว้และตรัสทักทายอย่างเป็นกันเอง ทำให้ตนรู้สึกตกใจและปลาบปลื้มอย่างยิ่ง เพราะไม่คาดคิดว่าจะได้รับพระเมตตาเช่นนั้น
ก่อนเสด็จกลับ ตนได้นำผักหวานใส่กระเช้าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เนื่องจากทราบว่าพระองค์ทรงโปรดเสวยผักหวาน พร้อมทั้งขอพระราชทานพระอนุญาตให้พนักงานในร้านถ่ายภาพร่วมกับพระองค์ไว้เป็นที่ระลึก ซึ่งภาพดังกล่าวยังคงถูกเก็บรักษาไว้จนถึงปัจจุบัน และถือเป็นสมบัติอันทรงคุณค่าของครอบครัว
เจ้าของร้านกล่าวอีกว่า ตลอดช่วงเวลาที่พระองค์ทรงประชวร ตนติดตามข่าวสารด้วยความเป็นห่วงมาตลอด และเมื่อทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ก็รู้สึกโศกเศร้าเป็นอย่างมาก ทุกครั้งที่ติดตามพระราชพิธีผ่านทางโทรทัศน์มักกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ พร้อมทั้งเดินทางไปร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมที่วัดสุวรรณดาราราม ซึ่งอยู่ใกล้บ้านเป็นประจำ เพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
"จากวันที่พระองค์ท่านเสด็จมาที่ร้าน จนถึงวันนี้ ดิฉันยังเก็บภาพและความทรงจำเหล่านั้นไว้ไม่เคยลืม พระองค์ท่านทรงมีพระเมตตาและทรงเป็นกันเองมาก เป็นความปลื้มปีติสูงสุดในชีวิตที่ได้มีโอกาสรับเสด็จและถวายการต้อนรับพระองค์ท่าน" นางดลหทัย กล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ