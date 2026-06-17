อุกอาจ! เก๋งตามประกบยิงโหดพ่อค้าลอตเตอรี่ดับคา จยย.กลางถนนบุรีรัมย์ วงจรปิดจับภาพชัด

บุรีรัมย์ - คนร้ายขับเก๋งตามประกบยิงพ่อค้าลอตเตอรี่วัย 40 ดับคา จยย. กลางถนนในหมู่บ้าน ที่ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ วงจรปิดจับภาพวินาทีลั่นไกได้ชัดเจน ผกก.นำกำลังรุดตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบยาบ้าตกข้างตัวผู้ตาย 150 เม็ด คาดปมขัดแย้งยาเสพติด เร่งกระจายกำลังไล่ล่ามือยิง
วันนี้ (17 มิ.ย.69) เมื่อเวลาประมาณ 00.20 น. ศูนย์วิทยุสถานีตำรวจภูธรประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับแจ้งว่ามีเหตุคนร้ายขับรถเก๋งไล่ตามประกบยิง คนขี่รถจักรยานยนต์ ที่บริเวณสี่แยกบ้านโคกประเดียก ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เสียชีวิตคาที่
หลังได้รับแจ้ง พ.ต.อ.วิษณุ อาภรณ์พงษ์ ผู้กำกับการ สภ.ประโคนชัย พร้อมพนักงานสอบสวน และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุทันที ที่เกิดเหตุพบร่างนายพิชิต ชัยภูมิ อายุ 40 ปี มีภูมิลำเนาในตำบลละเวี้ย อ.ประโคนชัย มีอาชีพขับรถจักรยานยนต์เร่ขายลอตเตอรี่ และรับจ้างทั่วไป เสียชีวิตในสภาพนอนหงายขายังคร่อมอยู่กับรถจักรยานยนต์ สวมเสื้อสีฟ้า และนุ่งสะโหร่ง ตรวจสอบพบถูกยิงที่บริเวณหน้าอกด้านขวา และใต้ราวนม 2 จุด ทั้งนี้ยังพบยาบ้าบรรจุถุงตกอยู่ข้างตัวผู้ตายด้วย นับได้จำนวน 150 เม็ด เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ทั้งนี้จากการตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดใกล้จุดเกิดเหตุ พบว่า เวลา 23.58 น. มีรถเก๋งสีขาวขับตามประกบรถจักรยานยนต์ของนายพิชิต (ผู้ตาย) แล้วยิงปืนขู่ 1 นัด ก่อนจะพยายามขับเบียดรถของ นายพิชิต เพื่อให้หยุด พอ นายพิชิต หยุดรถก็ตะโกนถามคนในรถเก๋งว่า “จะยิงทำไมๆ แล้วผู้ตายก็ชูมือทั้งสองข้างขึ้น แล้วพูดว่ากระเป๋ามีแต่ของสำคัญ แล้วก็ถอดกระเป๋าสะพายออกจากตัวชูไปด้านหลัง” ไม่นานคนในรถเก๋งก็ยิงใส่นายพิชิต ไป 1 นัด จนล้มลงขาคร่อมรถจักรยานยนต์ นอนร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวด
จากนั้นชายชุดดำสวมไอ้โม่งปิดบังใบหน้า ที่นั่งข้างคนขับ ก็ลงจากรถใช้ปืนจ่อยิงซ้ำไปอีก 1 นัด ก่อนจะขับถอยหลังและหลบหนี ปล่อยให้นายพิชิต ที่ถูกยิงนอนร้องครวญครางและตะโกนขอความช่วยเหลือ จนสิ้นใจเสียชีวิต
จากหลักฐานยาเสพติดที่พบข้างตัวผู้ตาย และภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นเหตุการณ์ขณะก่อเหตุ เบื้องต้นจึงสันนิษฐานว่า น่าจะเป็นแก๊งค้ายาเสพติดที่อาจจะขัดแย้งกันเรื่องยาเสพติด ประกอบกับเมื่อตรวจสอบประวัติของนายพิชิต ผู้ตาย พบว่าเคยถูกจับดำเนินคดี ทั้งค้า และเสพยาเสพติดมาก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งติดตามไล่ล่าตัวคนก่อเหตุ มาสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว
สอบถาม นายณฐกร โคตรสมพงษ์ กู้ภัยบ้านสองเมือง เล่าว่า เมื่อคืนนี้ได้รับแจ้งมีเหตุรถชนกัน แต่พอไปดูที่เกิดเหตุกลับพบร่างผู้เสียชีวิตถูกอาวุธปืนยิงที่บริเวณใต้ราวนมและและบริเวณหน้าอกด้านขวา ในลักษณะคร่อมอยู่บนรถจักรยานยนต์ จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ พบยาบ้าข้างตัวผู้ตาย 150 เม็ด เจ้าหน้าที่จึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นปมขัดแย้งกันเรื่องยาเสพติด
จากนั้นทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุ ยังพบรอยเลือดอยู่ที่จุดเกิดเหตุ และได้สอบถามนายธงชัย คำประโคน อายุ 50 ปี (เสื้อเขียว) ชาวบ้าน บอกว่า ได้ยินเสียงปืนดังสามนัดเมื่อช่วงเที่ยงคืน และมีเสียงหมาเห่า พอออกมาดูก็พบว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่บริเวณใกล้กับสี่แยก เห็นตำรวจและกู้ภัยเต็มจุดเกิดเหตุ ถึงทราบว่ามีเหตุยิงกัน และน่าจะเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด เพราะข้างศพพบยาบ้าด้วย ส่วนผู้ตายเป็นคนในตำบลแต่บ้านภรรยาอยู่อีกหมู่บ้าน จึงไม่ค่อยรู้จักว่าเขาเป็นแบบไหน
ด้าน นางสง่า อายุ 64 ปี น้านายพิชิต ชื่อเล่นดัน บอกว่า ปกตินายพิชิต จะมีอาชีพขายลอตเตอรี่ ละรับจ้างทั่วไป ก็จะชอบขับรถมาขายลอตเตอรี่ที่บ้านบ่อยๆ ล่าสุดเห็นว่าเพิ่งจะไปรับจ้างเก็บทุเรียนที่จันทบุรี แต่ตนไม่เคยรู้ว่านายพิชิต มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพราะส่วนมากเขาจะอยู่ที่บ้านภรรยา จึงไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรที่หลานถูกยิงตาย มารู้ตอนที่ภรรยา เขาโทร.มาบอกก็ตกใจ แต่เรื่องส่วนตัวเขาตนไม่รู้ แต่ไม่ว่าจะขัดแย้งกันเรื่องอะไรก็ไม่น่าจะฆ่ากันตายโหดเหี้ยมแบบนี้ อยากให้คนก่อเหตุมามอบตัว หรืออยากให้ตำรวจจับกุมได้เร็วๆ สงสารเมียกับลูกน้อยของหลาน