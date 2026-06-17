มข. จับมือ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว จัดเทศกาลค่ายหนังสั้นนานาชาติ “ดงโดก ดงใจ” ครั้งที่ 10 ยกระดับ Soft Power สู่เวทีโลก

เวียงจันทน์, สปป.ลาว – เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2569 เวลา 09.00 น. นางเสริมกิจ ชัยมงคล ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตภาพยนตร์สั้นจากศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 10”หรือ “ค่ายหนังสั้น ดงโดก ดงใจ” ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว คณาจารย์ เครือข่ายร่วมดำเนินงาน หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และผู้เข้าร่วมโครงการจากทั้งสองประเทศเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
นางเสริมกิจ ชัยมงคล ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า โครงการนี้ถือเป็นปรากฏการณ์ความร่วมมือครั้งสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของทั้งสองฝั่งโขงให้มุ่งสู่เวทีระดับโลก โดยในปีนี้ได้กลับมาจัดงานที่ฝั่ง สปป.ลาว อีกครั้ง ซึ่งมีมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวร่วมเป็นเจ้าภาพ นับเป็นการเชื่อมสัมพันธ์และปลุกกระแสให้วงการภาพยนตร์ของทั้งสองประเทศ ผ่านการนำศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันงดงามมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างไม่มีพรมแดน
“ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นรากฐานสำคัญของสังคมที่สะท้อนตัวตนและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ การนำสิ่งเหล่านี้มาถ่ายทอดผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น จึงไม่เพียงแต่เป็นการอนุรักษ์ แต่ยังเป็นการต่อยอด เผยแพร่ และสร้างความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้กับคนรุ่นใหม่และสาธารณชนในวงกว้าง ค่ายหนังสั้นในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เพาะต้นกล้าเยาวชนคนรักหนัง ทั้งนักเขียนบท นักแสดง และผู้กำกับรุ่นใหม่ ให้ได้เรียนรู้และผสานความหลากหลายทางวัฒนธรรมออกมาเป็นผลงานที่มีเอกลักษณ์” นางเสริมกิจ กล่าว
สำหรับกิจกรรมภายในค่ายหนังสั้นครั้งที่ 10 นี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะแบบเจาะลึกจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในวงการ ตั้งแต่กระบวนการคิดประเด็น การเขียนบท การถ่ายทำ ไปจนถึงเทคนิคการตัดต่อและการสื่อสารเพื่อเข้าถึงผู้ชม ซึ่งประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริงจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์รวมถึงงานสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมของทั้งไทยและ สปป.ลาว ให้ก้าวไกลในระดับสากล
ด้าน รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนามผู้รับผิดชอบโครงการ เปิดเผยว่า โครงการนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 10 โดยในครั้งนี้ได้มีการปรับชื่อโครงการใหม่เพื่อสะท้อนถึงการขยายขอบเขตและมุมมองที่กว้างขวางขึ้น เพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์สั้นที่สะท้อนคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายในระดับสากล โดยไม่จำกัดเฉพาะภูมิภาคหรือประเทศที่มีพรมแดนติดกัน
ซึ่งการปรับทิศทางเชิงกลยุทธ์ในครั้งนี้ จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของโครงการให้มีความเป็นมืออาชีพ พร้อมผลักดันผลงานของเยาวชนไทยและ สปป.ลาว ให้ก้าวไปสู่เวทีโลก ตามนโยบายสนับสนุน Soft Power ของกระทรวงวัฒนธรรม
การจัดค่ายหนังสั้นในครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม โดยมีนักศึกษา คณาจารย์ และมืออาชีพ เข้าร่วมแข่งขันผลิตภาพยนตร์สั้นรวมกว่า 300 คน แบ่งออกเป็น 30 ทีม จากทั้งประเทศไทย และ สปป.ลาว อาทิ ตัวแทนจากประเทศไทย คณะศึกษาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, มหาวิทยาลัยนครพนม, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และทีม PapaSlowly
รวมถึงตัวแทนจาก สปป.ลาว ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยแห่งชาติ สปป.ลาว (5 ทีม), มหาวิทยาลัยสุภานุวง, สถาบันเทคโนโลยีซูซากะ, สถาบันวิจิตรศิลป์, ทีม Pakse Filmmaker, ทีม Soisah Production หลวงพระบาง, ทีม Cineart (Laos) Digitalx, ทีม 11, ทีม Lanpuyer, ทีม The Sky Production, ทีม กะเพาเจ๊น้อย และทีม Jok-Thong Production สะหวันนะเขต
นอกจากนี้ ยังมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพด้านอื่น ๆ อีกกว่า 400 คน ที่ได้เข้าร่วมรับการอบรมในหัวข้อที่ทันสมัยและหลากหลาย ซึ่งเริ่มจัดกิจกรรมบางส่วนมาตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา เช่น กิจกรรมอบรมการแสดง กิจกรรมอบรมผู้กำกับภาพยนตร์ กิจกรรมอบรม AI กับภาพยนตร์ กิจกรรมประชุมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานด้านภาพยนตร์
ความพิเศษของค่ายหนังสั้นครั้งนี้ คือการได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งจากประเทศไทย และ สปป.ลาว มาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเขียนบท การกำกับ การถ่ายทำ การตัดต่อ การแสดง ไปจนถึงการจัดฉายผลงาน โดยมีผู้กำกับชื่อดังเข้าร่วม อาทิ คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว, คุณบุญส่ง นาคภู่, คุณบัณฑิต ทองดี, คุณธนิตย์ จิตนุกูล, คุณราเชนทร์ ลิ้มตระกูล พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากฝั่ง สปป.ลาว ได้แก่ คุณอานีไซ แก้วลา, คุณพานุมาด ดิสัดทา และคุณพูมชะนะ สิริวงสา
โครงการนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีจากการบูรณาการความร่วมมือและการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรจากกระทรวงวัฒนธรรม สถาบันอุดมศึกษาทั้งสองประเทศ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และศิลปินในวงการภาพยนตร์ที่มาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์สั้นที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในเวทีสากล