ผีไม่ป้อง! 6 ล้อติดเครนลอบขนประดู่ยักษ์ออก อช.ต้นสักใหญ่ แหกโค้งชนต้นไม้ ต้องทิ้งทั้งรถ-ไม้เถื่อน คาภูผักสาบ

อุตรดิตถ์ - ผีไม่ป้องไม่พอ ช่วยสกัดเชื้อชั่วซ้ำ..ขบวนการค้าไม้เถื่อนควบ 6 ล้อติดตั้งเครนขนไม้ประดู่ท่อนขนาดยักษ์ออก อช.ต้นสักใหญ่ จากห้วยม่วงมุ่งหน้าน้ำปาด คาดคนขับไม่ชินทางรถเสียหลักชนต้นไม้ จนต้องทิ้งทั้งรถทั้งไม้เถื่อนเต็มท้ายฮีโน่คาโค้งภูผักสาบ
นายสมบูรณ์ พุทธวงศ์ หน.สำนักฯ ได้รับแจ้งว่าพบรถบรรทุก 6 ล้อติดตั้งเครน จอดอยู่บริเวณทางโค้งป่าภูผักสาบ ถนนสายน้ำปาด-ห้วยมุ่น หลักกิโลเมตรที่ 42 มีไม้ท่อนอยู่บนกระบะโดยใช้ผ้าใบปิดบังอำพราง ห้วงวันที่ 14-15 มิ.ย.69 ที่ผ่านมา จึงได้สั่งการเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
โดยมอบหมายให้ นายธนชาต บุญเอี่ยม หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า(พญาเสือ)ภาคเหนือ นำกำลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 สปป.3 (ภาคเหนือ) จำนวน 4 นาย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ , เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อ.ต 6 (บ้านม่วง) , เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 3 (ภาคเหนือ)กรมป่าไม้ , เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป. 3 (ลำปาง) ,5. เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้อุตรดิตถ์ , 6. เจ้าหน้าที่ตำรวจกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 316 และ 7. เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามการกระทำผิดความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ปทส.) ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เมื่อไปถึงพบรถบรรทุก 6 ล้อ สีขาว ยี่ห้อฮีโน่ ติดตั้งเครนมีผ้าใบปิดท้ายกระบะจอดอยู่ ขณะที่ท้ายรถมีการบรรทุกไม้ประดู่ท่อนขนาดใหญ่ จำนวน 3 ท่อน โดยใช้ผ้าใบในการปิดบังอำพราง ตรวจสอบบริเวณหน้าตัดไม้ประดู่ทุกท่อนไม่พบรูปรอยดวงตาค่าภาคหลวงหรือรูปรอยดวงตารัฐบาลขายแต่อย่างใด
และที่บริเวณหน้าตัดไม้ประดู่ทุกท่อนพบร่องรอยการใช้เลื่อยโซ่ยนต์ทำการตัดทอน ไม่พบร่องรอยว่าเคยผ่านการเป็นเครื่องใช้หรือเป็นสิ่งปลูกสร้างมาก่อน
ตรวจสอบบริเวณด้านหน้าของรถ 6 ล้อพบว่าได้ชนเข้ากับต้นไม้จนเกิดความเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ จากทิศทางการชนคาดว่ารถบรรทุก 6 ล้อคันดังกล่าววิ่งลงมาตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1339 จากตำบลห้วยม่วง มุ่งหน้าลงมาทางอำเภอน้ำปาด คนขับอาจไม่ชำนาญเส้นทางจึงไม่สามารถควบคุมรถและเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว
อย่างไรก็ตามขณะตรวจสอบไม่พบผู้หนึ่งผู้ใดอยู่ในที่เกิดเหตุหรือมาแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของรถและไม้ประดู่จำนวน 3 ท่อนที่บรรทุกอยู่บนรถคันดังกล่าว สอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.น้ำปาด ก็ยังไม่ได้รับแจ้งเหตุรถบรรทุก 6 ล้อชนต้นไม้บริเวณริมทางโค้งภูผักสาบ
จากพฤติการณ์ดังกล่าวจึงเชื่อได้ว่าไม้ประดู่จำนวน 3 ท่อนที่อยู่บนรถบรรทุก 6 ล้อ เป็นไม้ที่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ คณะเจ้าหน้าที่จึงได้ใช้เครื่องมือหาค่าพิกัดทางดาวเทียม(GPS)จับค่าพิกัดบริเวณจุดเกิดเหตุ ได้ค่าพิกัด(WGS 84) 47Q 681 636E 1957961 N เมื่อตรวจสอบตามแผนที่ปรากฏจุดเกิดเหตุอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด ท้องที่บ้านนาคันทุงหมู่ที่ 6 ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
คณะเจ้าหน้าที่เห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้โดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดและได้ร่วมกันตรวจยึดของกลาง 1. ไม้ประดู่ท่อนจำนวน 3 ท่อน ปริมาตร 7.468 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ ประมาณ 261,380 บาท
2. รถบรรทุก 6 ล้อสีขาว ยี่ห้อ ฮีโน่ ติดตั้งเครน จำนวน 1 คัน มูลค่าประมาณ 250,000 บาท พร้อมทั้งจัดทำบันทึกการตรวจยึด รวบรวมพยานเอกสารที่เกี่ยวข้อง นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรน้ำปาด อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อดำเนินการสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป