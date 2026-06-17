ขบวนการขนยานรกเกือบ 3 ล้านเม็ด หนีด่านฯ-เหิมยิงสู้ ตชด.เจอวิสามัญดับปืนคามือ 1 ศพ หนีไปได้หนึ่ง

เชียงใหม่ – ตชด.334 ได้เบาะแสขบวนการขนยาเสพติดออกแม่อายชัด..สนธิกำลังทหารกองกำลังผาเมือง ดักสกัดบนทางหลวงชลบท ทช.3037 เรียกตรวจรถเป้าหมายกลางดึก คนร้ายกลับทิ้งรถ-เปิดฉากยิงใส่ จนท.หนึ่งในนั้นรัวใส่จนกระสุนเกลี้ยงรังเพลิง เจอวิสามัญดับคาปืนในมือ 1 ศพ หนีไปได้ 1 ยึดยาบ้าได้เกือบ 3,000,000 เม็ด
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน 334 ได้รับแจ้งเบาะแสจากสายข่าวทั้งตำรวจ ตชด.334 หน่วยการข่าวกองกำลังผาเมือง ว่าจะมีการขนลำเลียงยาเสพติดจากฝั่งประเทศพม่า เข้าชายแดนแม่อาย จ.เชียงใหม่ พักรอเพื่อนำส่งนายทุนในเมืองตอนในของประเทศไทย
ทาง ตชด.334 จึงบูรณาการกำลังร่วมกับกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3 กองกำลังผาเมือง กองร้อยเคลื่อนที่เร็วกองกำลังผาเมือง หมวดลาดตระเวนระยะไกลกองกำลังผาเมือง วางแผน-ตั้งจุดสกัด บริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข 3037 เส้นทางบ้านนามะอื้น -บ้านห้วยป่าซางหมู่ที่ 4 ตำบลแม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
จนกระทั่งเวลาประมาณ 20.30 น.คืนที่ผ่านมา(16 มิ.ย.) เจ้าหน้าที่พบรถ ฮอนด้า รุ่น CRV สีขาว ติดป้ายทะเบียนเชียงราย ขับเข้ามายังพื้นที่จุดสกัด จึงส่งสัญญาณไฟให้รถคันเป้าหมายหยุด แต่เมื่อรถหยุดแล้ว คนในรถกลับเปิดประตูวิ่งหนีออกไป จำนวน 2 คน พร้อมกับใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่เจ้าหน้าที่เพื่อเปิดทางหลบหนี จึงเกิดการยิงตอบโต้กัน
เมื่อเสียงปืนสงบ เจ้าหน้าที่ได้จึงเข้าตรวจสอบรถคันดังกล่าว และพื้นที่โดยรอบ พบกลุ่มขบวนการเสียชีวิตห่างจากจุดเหตุประมาณ 100 เมตร 1 ศพ ในมือยังมีปืนขนาด 11 มม. รังเพลิงว่างเปล่า เพราะยิงสู้ทางชุดปฏิบัติการจนกระสุนหมด ส่วนอีกคนหลบหนีรอดไปได้
พร้อมกันนั้นชุดปฏิบัติการตรวจในรถยนต์คันดังกล่าว ก็พบมีกระสอบฟางสีรุ้ง เต็มคันรถนับได้จำนวน 14 กระสอบ ภายในบรรจุยาบ้ากระสอบละ 200,000 เม็ด รวมทั้งหมดแล้วประมาณ 2,800,000 เม็ด จึงได้แจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อนำของกลางทั้งหมดมาเก็บที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน334 เพื่อทำการขยายผลและแถลงข่าวต่อไป