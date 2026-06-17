สั่งย้ายด่วน ผอ.รพ.สต.ดื่มเบียร์ขณะเจาะเลือดคนไข้ เตรียมสอบข้อเท็จจริง

สกลนคร- อบจ.สกลนครสั่งย้ายด่วน ผอ.รพ.สต.ดื่มเบียร์เมาขณะเจาะเลือดวัดความดันผู้ป่วย โดยให้ไปช่วยราชการหน่วยงานอื่นชั่วคราวระหว่างที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรณีโลกออนไลน์แชร์ภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ระดับ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ต.คำบง อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร นั่งถือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยกดื่มขณะที่ตัวเองกำลังปฏิบัติหน้าที่ เจาะเลือดและวัดความดันหญิงชราวัย 83 ปี ใน จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาราชการ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับ นายกิจธนะ ธรากิตติรัฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ต้นสังกัดของ รพ.สต.ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีดังกล่าวว่า ทางผู้บริหาร อบจ.สกลนคร ได้รับทราบเรื่องและมีคำสั่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน ที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
โดยในเบื้องต้นได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และประธานเครือข่าย รพ.สต. ในพื้นที่ เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พร้อมทั้งมีคำสั่งให้ ผอ.รพ.สต. รายนี้ ไปช่วยราชการที่หน่วยงานอื่นเป็นการชั่วคราวก่อน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อการบริการประชาชน จากการพิจารณาพฤติกรรมดังกล่าว ถือว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ต้องดูแลประชาชน
ซึ่งหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการตามระเบียบวินัยของทางราชการต่อไป ส่วนกรณีภาพที่ปรากฏยืนยันว่ามีความเป็นไปได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง นายกิจธนะกล่าวทิ้งท้าย.