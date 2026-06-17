“เฮียมอม้า” กต.ตร.สภ.เมืองขอนแก่นยอมรับผิดจริงตบหัวดีเจ วอนขอมีที่ยืนในสังคม/สื่ออย่ากดดัน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-เครือข่ายขอนแก่นใสสะอาด บุกโรงพักยื่นหนังสือให้ถอด “เฮีย ม”ออกตำแหน่ง กต.ตร. สภ.เมืองขอนแก่น เมาทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยตบหัวดีเจในร้านเหล้า ด้านเจ้าตัวยอมรับผิดจริง แต่เป็นการแบมือแตะหัวเบาๆมากกว่า วอนขอมีพื้นที่ในสังคมบ้าง ไม่ได้ฆ่าใครตาย ตนมีปัญหาล้มละลายจนเป็นแพนิคและเป็นโรคซึมเศร้า เคยฆ่าตัวตายมาแล้วแต่ไม่สำเร็จ สื่ออย่ากดดัน หากตนเองฆ่าตัวตายไป ใครจะรับผิดชอบ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(17 มิ.ย.)ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น นายคุ้มพงษ์ ภูมิภูเขียว หรือทนายแดง ประธานเครือข่ายขอนแก่นใสสะอาด เข้ายื่นหนังสือเรื่องบทบาทและการใช้อำนาจ กต.ตร.สภ.เมืองขอนแก่น ให้กับ พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผู้กำกับการตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ส่งต่อไปยังผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ตรวจสอบพฤติกรรมของ กต.ตร.สภ.เมืองขอนแก่น รายหนึ่ง ทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยตบหัวดีเจและมีพฤติกรรมกไม่เหมาะสม
นายคุ้มพงษ์ ภูมิภูเขียว ประธานเครือข่ายขอนแก่นใสสะอาด กล่าวว่า ที่มีภาพข่าวเผยแพรในสื่อโซเชียล มีชายคนหนึ่งทำร้ายร่างกายตบหัวดีเจ ในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในเมืองขอนแก่น ข่าวระบุว่า ชายคนดังกล่าวมีตำแหน่งเป็น กต.ตร.สภ.เมืองขอนแก่น เป็น กก.ตร.สภ.เมืองขอนแก่น จริงหรือไม่ เพื่อให้เกิดความกระจ่างชัด หากใช่ กต.ตร.สภ.เมืองขอนแก่น จริง ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีมาตรการจัดการกับคนใน กต.ตร. อย่างไร และการแต่งตั้งคัดกรองผู้จะมาเป็น กต.ตร. ประจำสถานีตำรวจ มีหลักเกณฑ์การพิจารณาและเลือกอย่างไร
เพราะเครือข่ายขอนแก่นใสสะอาดได้รับทราบข้อมูลว่า จะเป็นไปในลักษณธการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ ระหว่างผู้เลือกกับผู้ถูกเลือก เมื่อได้รับการเลือกเป็น กต.ตร. แล้ว ก็จะใช้อำนาจตำแหน่งแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบเพื่อตนและพวกพ้อง
ด้าน พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ระบุว่าชายที่ปรากฏตามคลิปเป็นหนึ่งใน กต.ตร.สภ.เมืองขอนแก่นจริง และที่มีข้อมูลว่าออกจากตำแหน่งไปแล้วเมื่อปลายปีที่ผ่านมานั้น จะมีการตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบันต่อไป ในส่วนของพฤติกรรมและการจัดการด้วยมาตรการต่างๆนั้น กต.ตร.สภ.เมืองขอนแก่น มีระเบียบระบุไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้ว ซึ่งเป็นในส่วนของคณะกรรมการ โดยผู้ลงนามแต่งตั้งคือผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ภายหลังจากการคัดเลือกซึ่งเป็นการคัดเลือกจากภาคประชาชน ส่งรายชื่อมาให้ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจารณาและส่งต่อให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้เซ็นแต่งตั้ง
“ส่วนในเรื่องของผลประโยชน์ที่มีการแลกเปลี่ยนกับการได้รับการแต่งตั้งนั้น ยืนยันว่าไม่มีอย่างแน่นอนรวมไปถึงเป็นตำแหน่งที่ไม่มีอำนาจใดใดทั้งสิ้น มีหน้าที่เพียงตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในแต่ละท้องที่เท่านั้นซึ่งเป็นการเสียสละมาทำงานมากกว่า”
ขณะที่ในมุมของเฮียมอม้าซึ่งล่าสุด ได้เปิดใจกับผู้สื่อข่าวว่า ที่ทำไปนั้นเพราะคิดว่าเป็นดีเจที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งต้องรู้ว่าตัวเองเป็นใคร เพราะตนเป็นคนชอบเที่ยว เที่ยวทุกที่ทุกร้าน ซึ่งหลังจากทราบว่าไม่ใช่ดีเจในพื้นที่ ก็ได้ขอโทษและยินดีรับผิดชอบ แต่ถ้าจะเอา 50,000 ตนมีแค่ 10,000 เดียว รับไปแล้วก็จบเรื่อง แต่คู่กรณีไม่คุยด้วย ให้คุยกับทางตำรวจอย่างเดียว จึงไม่รู้จะทำอย่างไร แต่ยืนยันว่าตัวเองผิดจริง และจริงๆการตบก็ไม่ไช่ว่ารุนแรงหรือเป็นการทำร้าย เพราะตนก็พอรู้ว่าอะไรคือการทำร้าย อะไรที่ไม่ใช่ ที่ตนทำมันคือการแบมือแล้วเอาไปแปะที่ศีรษะแค่นั้นเอง ยืนยันอีกครั้งว่าไม่ได้บอกว่าตัวเองไม่ผิด ตัวเองผิดจริงยอมรับผิดทุกอย่าง
เฮียมอม้ารายนี้ยังกล่าวอีกว่า ตนพยายามติดต่อขอโทษพูดคุยรับผิดชอบแล้ว อีกฝ่ายไม่ยอมคุย ตอนนี้อยากมีพื้นที่ในสังคมบ้าง ตนเองไม่ได้ไปฆ่าใครตาย บอกตามตรงว่าล้มละลายจนเป็นแพนิคและเป็นโรคซึมเศร้า พยายามไม่ทำให้ตัวเองรู้สึกดิ่งเพราะเคยฆ่าตัวตายมาแล้ว แต่ไม่สำเร็จ ยิ่งถูกกดดันจากสื่อ “ถ้าตนเองฆ่าตัวตายไปใครจะรับผิดชอบแล้วเรื่องนี้ตนเองก็โทษสื่อโดยตรงเลยว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ตัวเองต้องฆ่าตัวตาย”