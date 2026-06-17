เมียฝรั่งโร่แจ้งความ! เอาผิดเต็นท์ดังบุรีรัมย์หลอกขายรถจมน้ำท่วม ขับวันเดียวพัง คาดมีเหยื่อถูกตุ๋นอื้อ

บุรีรัมย์–เมียฝรั่งโร่ แจ้งตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์ เอาผิดเต็นท์รถดังหลอกขายรถจมน้ำท่วม ขับวันเดียวเสียต้องจ่ายค่าซ่อมถึง 2 หมื่น ขอคืนรถเต็นท์ปฏิเสธบอกจะจ่ายให้แค่ 1 แสน ทั้งที่จ่ายเงินสดซื้อ 155,000 บาท ค่าซ่อม ค่าโอน ค่าประกันเกือบ 2 แสน ไม่อยากขับต่อกลัวอันตราย ทนายเผยเข้าข่ายฉ้อโกง หลอกลวงผู้บริโภคจงใจปิดบัง คาดมีเหยื่อโดนหลอกหลายราย หวังดำเนินคดีให้เป็นกรณีตัวอย่าง
วันนี้ (17 มิ.ย.69) นายวีรยุทธ ศิริเรืองประภา ทนายความ ได้พา น.ส.สมยงค์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 35 ปี ภรรยาชาวต่างชาติ เข้าแจ้งความที่ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ให้ดำเนินคดีกับเต็นท์ขายรถชื่อดังแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ฐานฉ้อโกงหลอกขายรถเก๋งน้ำท่วม ขับได้วันเดียวเสีย กระจกประตูกดไม่ลง กระจกมองข้างทั้งสองข้างติดขัด ระบบเซ็นเซอร์มีปัญหาต้องจ่ายค่าซ่อมถึง 2 หมื่น เอาเข้าอู่ซ่อมพบคราบดินโครน ช่างที่อู่ยืนยันเป็นรถที่ถูกน้ำท่วมมา จึงถ่ายรูปเป็นหลักฐานร้องศูนย์ดำรงธรรมเรียกเจ้าของเต็นท์ไกล่เกลี่ย แต่จะจ่ายเงินคืนแค่ 100,000 บาท ผู้เสียหายไม่รับเพราะไม่เป็นธรรม เนื่องจากจ่ายเงินสดซื้อถึง 155,000 บาท ค่าซ่อม 20,000 บาท ค่าโอน ค่าประกัน รวมแล้วเกือบ 200,000 บาท จึงร้องทนายความ และแจ้งความเอาผิดตามกฎหมาย
น.ส.สมยงค์ ผู้เสียหาย เล่าว่า เห็นทางเต็นท์โพสต์ขายรถเก๋งคันดังกล่าวในราคา169,000 บาท โดยรถระบุว่าเป็นรถสภาพดี จึงได้เดินทางมาดูและตกลงซื้อในวันที่ 1 มิ.ย.69 โดยตกลงซื้อขายกันในราคา155,000 บาท ตนก็จ่ายเป็นเงินสด จากนั้นขับรถกลับบ้านที่ จ.นครราชสีมา ระหว่างทางได้กดกระจกรถฝั่งคนขับแต่กดไม่ลง จากนั้นอีก 3 วันได้เอารถเข้าไปเช็คที่อู่แห่งหนึ่ง ช่างที่อู่ก็แกะตรงประตูตรวจอาการก็พบคราบดินโคลน ช่างแจ้งว่าน่าจะเป็นรถที่เคยจมน้ำมา จากนั้นกระจกมองข้างทั้งสองข้างก็มีปัญหาติดขัด ประตูเบาะหลังเซ็นเซอร์เสียใช้งานไม่ได้ แต่ทางเต็นท์ก็ไม่ได้แจ้งเลยว่ารถเคยผ่านการจมน้ำท่วมเลย สรุปต้องจ่ายค่าซ่อมไปทั้งหมด 20,000 บาท หลังจากนั้นได้มาพูดคุยกับทางเต็นท์ แต่เขาก็ไม่ได้ยอมรับว่ารถคันดังกล่าวเคยจมน้ำมา
จึงได้ไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมบุรีรัมย์ มีการเจรจากัน ทางเต็นท์เสนอจะจ่ายเงินคืนให้แค่ 100,000 บาท ทั้งที่ตนจ่ายเงินสดซื้อไป 155,000 บาท จ่ายค่าซ่อมไปอีก 20,000 บาท ทั้งยังจ่ายค่าโอนเอง และค่าประกันอีก ซึ่งทางเต็นท์ก็ยืนยันถ้าไม่รับเงิน 100,000 แสนภายในสัปดาห์นี้ ก็คงไม่มีเงินจะจ่ายให้แล้ว ตนก็ปฏิเสธไม่รับเพราะไม่เป็นธรรม เพราะทั้งเงินซื้อรถ ค่าซ่อม ค่าโอน ค่าประกันก็เกือบ 200,000 บาท ทั้งยังเสียค่าน้ำมันและเสียเวลาเดินทางไปมาอีก
จึงมาขอความช่วยเหลือกับทนายวีรยุทธ ตอนนี้อยากได้เงินที่จ่ายไปคืนทั้งหมด และพร้อมคืนรถเพราะ ไม่กล้าใช้งาน ไม่กลัวจะเกิดอันตรายเพราะไม่รู้ว่าขับๆ ไปแล้วรถจะเกิดปัญหาอะไรอีก ก็อยากฝากเต็นท์รถว่าควรจะซื่อสัตย์ในอาชีพ เพราะบางคนเก็บเงินทั้งชีวิตมาซื้อรถคันแรกไว้ใช้งาน แต่กลับมาเจอแบบนี้เสียความรู้สึกมาก
ด้าน ทนายวีรยุทธ กล่าวว่า หลังได้รับร้องเรียนจากผู้เสียหายว่ามีเต็นท์รถแห่งหนึ่งในบุรีรัมย์ หลอกขายรถน้ำท่วมให้ ขับได้แค่วันเดียวรถเสียต้องเอาไปซ่อมถึงรู้ว่ารถคันที่ซื้อผ่านน้ำท่วมมา แต่ทางเต็นท์ไม่ได้แจ้ง ทั้งมีการโพสต์ขายผ่านเฟซบุ๊กว่าโฆษณาว่าดีแบบนั้นแบบนี้ และตอนที่ผู้ซื้อไปดูที่เต็นท์ก็การันตีว่ารถสภาพดีไม่มีปัญหา แต่ไม่ได้แจ้งว่ารถผ่านการน้ำท่วมมา ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเจตนาปกปิดข้อเท็จจริงที่ผู้ซื้อควรรู้ ถ้าบอกว่ารถมีปัญหาอะไรมาแต่ผู้ซื้อยอมรับได้และตกลงซื้อ อันนั้นถือเป็นการตัดสินใจของผู้ซื้อเอง
และทราบว่านอกจากผู้เสียหายรายนี้ ยังมีผู้เสียหายรายอื่นอีก แต่เขาอาจจะไม่มีเงินที่จะมาเดินเรื่องคดีความ แต่ผู้เสียหายรายนี้อยากให้เป็นกรณีตัวอย่างเพื่อเอาผิดกับเต็นท์ฐานฉ้อโกง หลอกลวงผู้บริโภค เพื่อที่เต็นท์จะได้ไปไปกระทำแบบนี่กับเหยื่อรายอื่นอีก
ขณะที่ทางพนักงานสอบสวน ก็เตรียมเรียกผู้ประกอบการเต็นท์ที่ถูกแจ้งความมาสอบสวน หากไม่มาก็จะออกหมายเรียกตามขั้นตอน
และทราบว่านอกจากผู้เสียหายรายนี้ ยังมีผู้เสียหายรายอื่นอีก แต่เขาอาจจะไม่มีเงินที่จะมาเดินเรื่องคดีความ แต่ผู้เสียหายรายนี้อยากให้เป็นกรณีตัวอย่างเพื่อเอาผิดกับเต็นท์ฐานฉ้อโกง หลอกลวงผู้บริโภค เพื่อที่เต็นท์จะได้ไปไปกระทำแบบนี่กับเหยื่อรายอื่นอีก
ขณะที่ทางพนักงานสอบสวน ก็เตรียมเรียกผู้ประกอบการเต็นท์ที่ถูกแจ้งความมาสอบสวน หากไม่มาก็จะออกหมายเรียกตามขั้นตอน