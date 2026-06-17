ปตท. เปิดบ้านคลังก๊าซเขาบ่อยา–คลังน้ำมันศรีราชา สื่อสารผลดำเนินงานครึ่งปี ย้ำทุกตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ปตท. เปิดบ้านคลังก๊าซเขาบ่อยา–คลังน้ำมันศรีราชา เปิดกิจกรรม Open House ประจำปี 2569 ครั้งที่ 1 เปิดโอกาสให้ชุมชน สื่อมวลชน และกลุ่มประมงในพื้นที่ ได้รับทราบผลการดำเนินงานของโครงการในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา พร้อมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการดูแลสิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน
วันนี้ ( 17 มิ.ย.) นายฐานิฏฐ์ ทินนาม ผู้จัดการส่วนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยคลังภาคตะวันออก กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเปิดบ้านเยี่ยมชมคลังในครั้งนี้ เพื่อสื่อสารข้อมูลการดำเนินงานของคลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ำมันศรีราชาให้กับชุมชนรอบคลัง สื่อมวลชน และกลุ่มประมงในพื้นที่ได้รับทราบ โดยเฉพาะผลการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2569
ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินงานภายใต้กรอบมาตรการตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างเคร่งครัด ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจสามารถเติบโตควบคู่ไปกับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
“ความมุ่งหวังของกิจกรรมในวันนี้ คือการเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่าง ปตท. สื่อมวลชน และชุมชนรอบคลัง ให้ได้รับทราบถึงกิจกรรมที่ดำเนินการ รวมถึงมาตรการควบคุมและป้องกันผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยสอดคล้องกับนโยบายหลักของ ปตท. ที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน” นายฐานิฏฐ์ กล่าว
นายฐานิฏฐ์ กล่าวอีกว่า สำหรับผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา มีการติดตามและตรวจวัดผลกระทบในด้านต่าง ๆ ประมาณ 12-13 ด้าน โดยผลการตรวจสอบทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ซึ่งรายละเอียดได้จัดทำไว้ในรายงานผลการดำเนินงานเพื่อเผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง
ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยมีชุมชนรอบคลังตามมาตรฐาน EIA จำนวน 14 ชุมชน และกลุ่มประมงอีก 3 กลุ่ม เข้าร่วมกิจกรรม โดยปตท. จะยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน เพื่อสร้างการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาวต่อไป