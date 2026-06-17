ศรัทธาไม่เชื่อ-สำนักพุทธฯลงสอบ!เณรวัดดังคลองขลุงอ้างทะเลาะเพื่อนเณร แต่รอยแผลเต็มหลัง

กำแพงเพชร – สำนักพุทธฯกำแพงเพชร ส่งเจ้าหน้าที่สอบปมโซเชียลฯแฉ..เณรวัดดังอำเภอคลองขลุง ถูกซ้อมน่วม-โดนบุหรี่จี้ จนมีแผลเต็มแผ่นหลัง จนศรัทธาวิจารณ์กระฉ่อน เจ้าตัวยังอ้างทะเลาะเพื่อนเณร แต่ชาวบ้าน-จนท.เห็นรอยแล้วยังไม่ปักใจเชื่อ
ความคืบหน้า กรณีมีการโพสต์ภาพและข้อความขอความช่วยเหลือ ว่าพบสามเณรวัดคฤหบดีสงฆ์ ตำบลท่าพุทรา อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ถูกทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรง ทั้งถูกเตะ ตี และใช้บุหรี่จี้ จนมีบาดแผลฉกรรจ์ทั่วแผ่นหลัง พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าตรวจสอบเนื่องจากเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุ
ล่าสุดวันนี้(17 มิ.ย.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร (พศจ.) พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ไปยังวัดคฤหบดีสงฆ์เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงทันที โดยได้เข้าพูดคุยและบันทึกข้อมูลกับสามเณรผู้เสียหาย ซึ่งเปิดบาดแผลที่หลังให้เจ้าหน้าที่ดูด้วยสีหน้าวิตกกังวลอย่างเห็นได้ชัด
พร้อมอ้างว่าเป็นรอยแผลที่เกิดจากการทะเลาะวิวาทกับสามเณรด้วยกันและถูกไม้กวาดตี ทางเจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมข้อมูลหลักฐานเบื้องต้นเพื่อนำรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอน
อย่างไรก็ตาม ทั้งทางเจ้าหน้าที่และชาวบ้านบางส่วนยังไม่ปักใจเชื่อในประเด็นที่สามเณรทำร้ายกันเองตามคำให้การดังกล่าว เนื่องจากลักษณะบาดแผลที่ปรากฏมีความรุนแรงเกินกว่าการทะเลาะวิวาททั่วไป อีกทั้งคำให้การในตอนแรกกับคำให้การต่อเจ้าหน้าที่ยังคงมีความขัดแย้งกันในบางช่วง โดยช่วงแรกอ้างว่าเป็นการทะเลาะวิวาทกันเองแล้วแยกย้าย แต่ตอนท้ายกลับระบุว่ามีพระมาพบจึงได้ลงโทษด้วยการใช้ไม้กวาดตี ใช้บุหรี่จี้ และเตะร่วมด้วย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงสร้างความแคลงใจให้กับผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก ว่าบาดแผลดังกล่าวอาจเกิดจากการถูกบุคคลอื่นทำร้ายร่างกายหรือไม่ ซึ่งหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำการตรวจสอบเชิงลึกและหาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดต่อไป เพื่อพิสูจน์ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการทะเลาะวิวาทระหว่างสามเณรด้วยกันจริง หรือเป็นการถูกทำร้ายร่างกายโดยบุคคลอื่น เพื่อให้เรื่องนี้เกิดความกระจ่างแก่สังคมโดยเร็ว