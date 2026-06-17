พระมหากรุณาธิคุณไม่รู้ลืม! ครอบครัว “เกสรพฤกษาทิพย์” เผยชีวิตพลิกผันจากวิกฤติ สู่ความมั่นคงด้วยพระเมตตาเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

กาญจนบุรี - จากผู้ป่วยอาการวิกฤติในหมู่บ้านห่างไกลกลางผืนป่าทุรกันดาร อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สู่การได้รับโอกาสครั้งสำคัญในชีวิต ครอบครัว “เกสรพฤกษาทิพย์” ยังคงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ที่ทรงรับเป็นคนไข้ในพระอนุเคราะห์ พร้อมพระราชทานความช่วยเหลือ จนสามารถก้าวผ่านวิกฤติและยืนหยัดได้อย่างเข้มแข็ง
เรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของครอบครัวเกสรพฤกษาทิพย์ ซึ่งได้รับความช่วยเหลือในช่วงเวลาที่ชีวิตกำลังเผชิญวิกฤติครั้งใหญ่
นายสมบูรณ์ เกสรพฤกษาทิพย์ และนางสาวสุวรรณี กัลยาณธรรม ภรรยา ชาวบ้านบ้านไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ย้อนเล่าถึงเหตุการณ์เมื่อกว่าสิบปีก่อน ขณะที่นายสมบูรณ์มีอาการป่วยรุนแรง ขาบวมและเปลี่ยนสีผิดปกติจนไม่สามารถเดินได้
นางสุวรรณี ซึ่งขณะนั้นเป็นครูช่วยสอน โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านไล่โว่ กล่าวว่า สามีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลายแห่ง แต่แพทย์ยังไม่สามารถวินิจฉัยสาเหตุของอาการป่วยได้อย่างชัดเจน ขณะที่อาการทรุดลงอย่างต่อเนื่อง
ด้วยสภาพพื้นที่ที่ห่างไกลและทุรกันดาร ชาวบ้านในชุมชนจึงช่วยกันลำเลียงนายสมบูรณ์ออกจากหมู่บ้าน เพื่อนำส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสังขละบุรี ท่ามกลางความกังวลของครอบครัวที่ไม่รู้ว่าชีวิตจะเดินต่อไปอย่างไร
ต่อมา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงทราบเรื่องและทรงรับนายสมบูรณ์ไว้เป็นคนไข้ในพระอนุเคราะห์ พร้อมโปรดให้ส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
แม้ท้ายที่สุดแพทย์จะไม่สามารถรักษาขาของนายสมบูรณ์ไว้ได้ และจำเป็นต้องตัดขาเพื่อรักษาชีวิต แต่ตลอดระยะเวลาการรักษาตัวนานกว่า 11 เดือน ครอบครัวได้รับการดูแลและติดตามอย่างต่อเนื่อง
นางสุวรรณี เล่าว่า สิ่งที่ครอบครัวไม่เคยลืม คือพระเมตตาที่ทรงมีต่อผู้ป่วยและครอบครัว โดยระหว่างการรักษาตัว พระองค์ได้เสด็จเยี่ยมและพระราชทานกำลังใจด้วยพระองค์เอง ทำให้ครอบครัวมีพลังใจในการต่อสู้กับปัญหาและก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก
นอกจากการช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลแล้ว พระองค์ยังทรงห่วงใยถึงความเป็นอยู่ของครอบครัวในระยะยาว เมื่อทรงทราบว่า นางสุวรรณี ซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัว ทำหน้าที่เป็นเพียงครูช่วยสอน จึงทรงให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน จนได้รับการบรรจุเป็นครูประจำ
การได้รับบรรจุเป็นครูประจำ นับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิต ทำให้นางสุวรรณีมีรายได้ที่มั่นคง สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ ของภาครัฐ ซึ่งเป็นหลักประกันสำคัญในการดูแลสามีและบุตร
กว่า 10 ปีผ่านไป ครอบครัวเกสรพฤกษาทิพย์ยังคงดำเนินชีวิตด้วยความเข้มแข็ง และยังคงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับอยู่เสมอ โดยยืนยันว่า ความช่วยเหลือในวันนั้นไม่ได้เป็นเพียงการช่วยชีวิตผู้ป่วยคนหนึ่งเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างโอกาส สร้างความมั่นคง และสร้างอนาคตให้กับทั้งครอบครัว จนสามารถก้าวผ่านวิกฤติชีวิตและยืนหยัดได้อย่างสง่างามมาจนถึงปัจจุบัน