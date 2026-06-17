กองทัพภาคที่ 2 ตั้งอนุสาวรีย์-ขึ้นบ้านใหม่ "ร.ต.วสันต์ ขานหัวโทน" เชิดชูเกียรติสละชีพเพื่อชาติ

อุดรธานี – กองทัพภาคที่2 ร่วมกับครอบครัวของร้อยตรีวสันต์ ขานหัวโทน จัดพิธีบวงสรวงตั้งอนุสาวรีย์ผู้เสียสละชีพเพื่อชาติพร้อมกับทำบุญขึ้นบ้านใหม่เพื่อเชิดชูเกียรติและรำลึกถึงความกล้าหาญของ ร้อยตรีวสันต์ปกป้องอธิปไตยของชาติจนตัวเองต้องพลีชีพ
เช้าวันนี้(17 มิ.ย.)กองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับครอบครัวของ ร้อยตรีวสันต์ ขานหัวโทน วีรบุรุษผู้พลีชีพจากสมรภูมิซำแต จัดพิธีบวงสรวงตั้งอนุสาวรีย์และพิธีขึ้นบ้านใหม่ ณ บ้านเลขที่ 131 บ้านเทื่อม หมู่ 13 ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี เพื่อเชิดชูเกียรติและรำลึกถึงความเสียสละของทหารกล้าผู้ปกป้องอธิปไตยของชาติ โดยมีข้าราชการ ทหาร ญาติพี่น้อง และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
ภายในงานมีการประกอบพิธีทางพราหมณ์ บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และประกอบพิธีตั้งอนุสาวรีย์ ก่อนเข้าสู่พิธีทางสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านหลังใหม่และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของร้อยตรีวสันต์ โดยได้รับความเมตตาจาก เจ้าอาวาสวัดนาหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการประกอบพิธีบวงสรวงและขึ้นบ้านใหม่ ขณะที่ฝ่ายฆราวาสได้รับเกียรติจาก นายอำเภอบ้านผือ เข้าร่วมพิธีและร่วมแสดงความอาลัยต่อวีรบุรุษผู้เสียสละเพื่อชาติ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความซาบซึ้งและความภาคภูมิใจของผู้ร่วมงาน
ไฮไลต์สำคัญคือการเปิดอนุสาวรีย์ร้อยตรีวสันต์ ซึ่งจัดสร้างจากทองเหลืองหล่อผสมโลหะ มีความสูงประมาณ 170 เซนติเมตร วัดจากฐานอนุสาวรีย์ โดยจำลองอิริยาบถขณะปฏิบัติหน้าที่ของทหารกล้า เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความกล้าหาญและความเสียสละในการปกป้องผืนแผ่นดินไทย
นอกจากนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี ผู้เข้าร่วมงานและชาวบ้านยังได้เข้าเยี่ยมชมห้องเกียรติยศที่ครอบครัวจัดขึ้นภายในบ้าน ซึ่งรวบรวมภาพถ่าย เครื่องแบบทหาร เหรียญเชิดชูเกียรติ เอกสารสำคัญ และสิ่งของส่วนตัวของร้อยตรีวสันต์ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวชีวิตและวีรกรรมของผู้เสียสละให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและรำลึกถึง
สำหรับ ร้อยตรีวสันต์ ขานหัวโทน เดิมยศพลทหาร เกิดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2546 เป็นชาวบ้านเทื่อม ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 สังกัดร้อยเสนารักษ์ที่ 13 กรมทหารราบที่ 3 ก่อนถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ณ ฐานปฏิบัติการซำแต อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
กระทั่งวันที่ 17 กรกฎาคม 2568 ระหว่างปฏิบัติภารกิจปะทะกับกำลังทหารกัมพูชา ร้อยตรีวสันต์ถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณท้ายทอยได้รับบาดเจ็บสาหัส ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา ด้วยความกล้าหาญและการอุทิศตนเพื่อชาติ จึงได้รับการเลื่อนยศเป็น "ร้อยตรี" เป็นกรณีพิเศษภายหลังการเสียชีวิต
การจัดสร้างอนุสาวรีย์และห้องเกียรติยศในครั้งนี้ นอกจากเป็นการเชิดชูเกียรติผู้เสียสละแล้ว ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความทรงจำและความภาคภูมิใจของครอบครัว ชุมชน และกองทัพ ที่จะร่วมกันสืบสานคุณงามความดีและจิตวิญญาณแห่งการเสียสละของวีรบุรุษสมรภูมิซำแตให้คงอยู่สืบไป