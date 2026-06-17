(คลิป)เสี้ยนจัด!ผอ.รพ.สต.กระดกเบียร์ขณะเจาะเลือดยาย ชาวบ้านเอือมวอนย้ายพ้นพื้นที่

สกลนคร-โลกออนไลน์แชร์สนั่น หลังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ภาพชายสวมเสื้อสีเขียว สวมแว่น สวมหมวก นั่งถือกระป๋องเบียร์เคียงข้างหญิงชราที่มีเข็มและเครื่องวัดความดันวางอยู่ใกล้กัน โดยระบุว่าชายคนดังกล่าวเป็น ผอ.รพ.สต.ที่มาเจาะเลือดถึงบ้าน แต่กลับมีอาการมึนเมาอย่างหนักและนั่งดื่มเบียร์ต่อหน้าคนไข้ อีกทั้งเมื่อญาติสอบถามก็โวยวาย อ้างว่าปกติถ้าออกมา ต้องได้ชั่วโมงละ 1,000 บาท หากไม่พอใจให้ไปเจาะที่โรงพยาบาลเอง
ล่าสุด ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ บ้านภูวงใหม่พัฒนา ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร พบกับนางประไพ กิ้วภาวัน อายุ 83 ปี หญิงในภาพที่เจาะเลือด ซึ่งมีโรคประจำตัวหลายอย่าง เช่น เบาหวาน ความดัน และภาวะไตเสื่อมฯ โดยนางสาวสุจิตรา ผันผ่อน หลานสาวผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า เมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา ผอ.รพ.สต.อายุ 51 ปี เดินทางมาเพื่อเจาะเลือดและวัดความดันตามนัดติดตามอาการป่วยของโรงพยาบาล ซึ่งเมื่อเจาะเลือดตรวจความดันเสร็จ จึงจะส่งผลกลับไปให้โรงพยาบาลอีกครั้ง
แต่ ผอ.รพ.สต.มาพร้อมกับกระป๋องเบียร์และมีอาการมึนเมา เจาะเลือดไม่สำเร็จ 3-4 ครั้ง จนมือยายบวมช้ำและเมื่อถูกทักท้วง ก็ได้โวยวายและแสดงพฤติกรรมที่ไม่พอใจ อ้างว่าปกติออกมาแบบนี้ชั่วโมงละ 1,000 บาท หากไม่พอใจให้ไปเจาะที่โรงพยาบาล ก่อนจะวางกระป๋องเบียร์ทิ้งไว้แล้วออกจากใต้ถุนบ้านไป
ด้านนางจุ๋ม (นามสมมติ) ชาวบ้านในพื้นที่อีกราย เปิดเผยว่า ผอ.รพ.สต. รายนี้ มาประจำที่นี่ได้ 4-5 ปีแล้ว ก่อนหน้านี้เคยติดสุรา แต่หยุดไปได้ช่วงหนึ่ง ก่อนจะกลับมาดื่มหนักกว่าเดิม จนชาวบ้านเอือมระอา เพราะนอกจากไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแล้ว ยังมักดื่มสุราจนขาดความรับผิดชอบ และเมื่อมีงานบุญงานประเพณีก็ยิ่งดื่มหนักกว่าเดิม
นางจุ๋มกล่าวทิ้งท้ายว่า ชาวบ้านทั้ง 6 หมู่บ้านในตำบลนี้ต่างเห็นพฤติกรรมทั้งหมดและรู้สึกเอือมระอามาก เราเคยคุยกันหลายครั้งแล้วว่าจะทำอย่างไรให้ ผอ.คนนี้ย้ายออกไป แต่ก็ไม่มีใครกล้าทำอะไร เพราะแกเป็น ผอ. แม้ชาวบ้านจะเห็นใจแก แต่พฤติกรรมที่ผ่านมามันเกินไปจริงๆ จนทำให้คนในพื้นที่รู้สึกเหนื่อยหน่ายและอยากให้หน่วยงานต้นสังกัดสั่งย้ายออกนอกพื้นที่เพื่อความสบายใจของชาวบ้าน
อย่างไรก็ตามขณะนี้ชาวบ้านในพื้นที่อยากเรียกร้องให้หน่วยงานต้นสังกัดซึ่งปัจจุบันอยู่ในความดูแลของ อบจ.สกลนคร ได้เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามระเบียบเพราะที่ผ่านมาแค่มาขอโทษ เพื่อสร้างความมั่นใจในระบบบริการสาธารณสุขและความปลอดภัยของคนในชุมชน
มีรายงานเพิ่มเติมว่า กรณีที่เกิดขึ้น ล่าสุดนางรณิดา เหลืองฐิติสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ทราบเรื่องแล้วและเตรียมตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นการด่วน.