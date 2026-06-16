กู้ภัยระดมช่วยระทึก!คนงานตกตึกไซต์ก่อสร้างเชียงใหม่ เหล็กเสียบหลังสยอง

เชียงใหม่ - คนงานตกตึกไซต์ก่อสร้างเชียงใหม่เหล็กเสียบหลังสยอง กู้ภัยเร่งตัดถ่างช่วยชีวิต นำส่ง รพ.นครพิงค์
วันนี้ (16 มิ.ย.) หน่วยกู้ภัยแม่โจ้ ได้รายงานพร้อมเผยแพร่ผ่านเพจ กรณีเกิดอุบัติเหตุระทึกกลางไซต์ก่อสร้าง หลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่เมื่อคนงานชายอายุประมาณ 40 ปี พลัดตกจากที่สูงภายในอาคารที่กำลังก่อสร้าง ส่งผลให้ถูกเหล็กเส้นแทงเข้าที่บริเวณแผ่นหลัง
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ทีมกู้ชีพองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (อบจ.เชียงใหม่) พร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยจากอีกหลายหน่วยงานได้รีบระดมกำลังเข้าตรวจสอบช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยพบว่าผู้บาดเจ็บติดอยู่กับโครงสร้างเหล็ก ยังคงมีสติสัมปชัญญะดีอยู่ตลอดเวลา
กู้ภัยจึงต้องร่วมกันนำอุปกรณ์ตัดถ่างเข้าดำเนินการตัดเหล็กด้วยความระมัดระวัง เพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกมาอย่างปลอดภัย
ขณะเดียวกัน ทีมแพทย์ฉุกเฉินจากโรงพยาบาลนครพิงค์ ได้เข้าถึงจุดเกิดเหตุในทันที เพื่อร่วมประเมินอาการและให้การดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นอย่างใกล้ชิดในระหว่างขั้นตอนการตัดถ่าง ก่อนจะเร่งเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บนำส่งรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลนครพิงค์อย่างเร่งด่วนต่อไป
ส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง