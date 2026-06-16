ตร.พร้อมดำเนินคดีแฟน นศ.ที่กดดันจนตัดสินใจกระโดดสะพานฆ่าตัวตาย

อุบลราชธานี-สุดอาลัย นศ.สาววัย 19 ปี ซึ่งถูกอดีตแฟนหนุ่มขู่ปล่อยภาพลับ ครอบครัววอนเอาผิดถึงที่สุด ขณะนี้ครอบครัวนำศพน้องวา หรือ น.ส.ปฐมพร บัวเงิน ผู้ตายตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดรอแม่เดินทางกลับจากต่างประเทศ
ความคืบหน้าความสูญเสียครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้น กับ “น้องวา” หรือนางสาวปฐมพร บัวเงิน นักศึกษาสาววัย 19 ปี ผู้ตกเป็นเหยื่อจากมรสุมชีวิต ถูกนำกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านพักในอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยคราบน้ำตา หลังน้องตัดสินใจจบชีวิตลงด้วยการกระโดดสะพานข้ามแม่น้ำมูลในอำเภอเมืองอุบลราชธานี
ล่าสุดวันนี้ นางใจทิพย์ ภาษีผล นายอำเภอสำโรง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ รุดลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวเพื่อปลอบประโลมจิตใจและอำนวยความสะดวกในการจัดงาน ซึ่งขณะนี้ครอบครัวยังไม่กำหนดวันประกอบพิธีที่ชัดเจน เนื่องจากต้องรอคุณแม่ของน้องวาเดินทางกลับจากต่างประเทศภาย 1-2 วันนี้
นางลักษณ์คนึง คำลีมัด อายุ 46 ปี น้าสาวของน้องวา เล่าถึงเหตุการณ์ในวันที่ได้รับแจ้งข่าวร้ายว่า ในตอนแรกไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริง คิดว่าเป็นสายจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ จนกระทั่งได้รับคำยืนยันจากพ่อของน้องวา ว่าน้องกระโดดสะพานจริง จึงรีบตั้งสติและพากันไปที่จุดเกิดเหตุด้วยความหวังอันริบหรี่ ทั้งที่ก่อนหน้านี้ในคืนวันศุกร์ น้องยังมาทานข้าวด้วยกันอย่างปกติ ไม่มีท่าทีซึมเศร้าหรือส่อเค้าพฤติกรรมเสี่ยงใดๆ
น้าสาวเผยด้วยความกังขาและเจ็บปวดว่า ที่ผ่านมาน้องวาไม่เคยเล่าเรื่องราวความรักกับชายหนุ่มคนนี้ให้คนในครอบครัวฟัง ทราบเพียงว่าน้องไปปรึกษาคนอื่น จนกระทั่งเกิดเหตุสลดขึ้น
อยากขอวอนให้ทางตำรวจเร่งติดตามตัวชายคนดังกล่าวมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด และขอให้เดินทางมาขอขมาศพน้องเป็นครั้งสุดท้าย
ด้านนางสาวสุวนันท์ บัวเงิน อายุ 24 ปี พี่สาวของน้องวา กล่าวถึงน้องสาวว่า น้องเป็นเด็กขยันและเข้มแข็งมาโดยตลอด ไม่เคยสร้างภาระให้ครอบครัว ก่อนเกิดเหตุเพียงหนึ่งวันน้องยังโทรศัพท์มาขอให้ช่วยเติมเงินโทรศัพท์ เพื่อจะโทรไปจัดการกับอดีตแฟนหนุ่มที่คอยข่มขู่คุกคาม
ซึ่งพี่สาวเชื่อมั่นว่าน้องต้องแบกรับความกดดันอย่างหนักจากหลักฐานแชทและคลิปวิดีโอที่ถูกขู่ว่าจะนำไปประจานลงสื่อสังคมออนไลน์ แม้ฝ่ายชายจะอ้างว่าลบภาพเหล่านั้นไปแล้ว แต่ครอบครัวไม่ปักใจเชื่อ ตอนนี้ความหวังเดียวคือการเอาเรื่องให้ถึงที่สุด เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรม
ในส่วนของความคืบหน้าทางคดี พ.ต.อ.ศักดิ์ศรี ไกรราช ผกก.สภ.เมืองอุบลราชธานี ได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีที่สังคมตั้งคำถามถึงการทำงานของตำรวจว่า ในวันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา น้องวาได้เดินทางมาปรึกษาและขอลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน เนื่องจากเกรงว่าจะได้รับอันตรายจากอดีตแฟนหนุ่มที่ขู่จะปล่อยภาพไม่เหมาะสม ทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้นิ่งนอนใจและได้ต่อสายตักเตือนฝ่ายชายทันที จนฝ่ายชายรับปากว่า จะยุติพฤติกรรมดังกล่าว
ซึ่งในขณะนั้นน้องยังไม่ประสงค์จะแจ้งความดำเนินคดี แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้น ทางตำรวจไม่ได้นิ่งเฉย ขณะนี้ได้สั่งการให้ฝ่ายสอบสวนเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน ทั้งข้อความข่มขู่และข้อมูลในโซเชียลมีเดีย เพื่อประสานเชิญตัวฝ่ายชายมาสอบสวนปากคำโดยเร็วที่สุด
พร้อมย้ำว่าหากครอบครัวเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษอย่างเป็นทางการ ตำรวจจะดำเนินคดีตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมาและถึงที่สุด เพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับดวงวิญญาณของน้องวา