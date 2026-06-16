ทองผาภูมิเตรียมจัดใหญ่! เทศกาลผลไม้และของดีอำเภอทองผาภูมิ ชวนชิมทุเรียน-เงาะ GI ที่เขื่อนวชิราลงกรณ

กาญจนบุรี – ทองผาภูมิ เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมงาน “เทศกาลผลไม้ สืบสานประเพณี ลานบ้านลานวัฒนธรรม ของดีอำเภอทองผาภูมิ และงานกิ่งกาชาดอำเภอทองผาภูมิ ครั้งที่ 21” ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2569 ณ บริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์ เขื่อนวชิราลงกรณ จัดเต็มทั้งผลไม้ GI การแสดงทางวัฒนธรรม ขบวนแห่ และกิจกรรมบันเทิงตลอด 5 วัน
นายอนุสรณ์ สง่าแสง นายอำเภอทองผาภูมิ เปิดเผยว่า อำเภอทองผาภูมิ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนวชิราลงกรณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกษตรอำเภอทองผาภูมิ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ กำหนดจัดงาน “เทศกาลผลไม้ สืบสานประเพณี ลานบ้านลานวัฒนธรรม ของดีอำเภอทองผาภูมิ และงานกิ่งกาชาดอำเภอทองผาภูมิ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2569” ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2569 เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมการท่องเที่ยว และเผยแพร่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอำเภอทองผาภูมิ
ภายในงานเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 10.00-23.00 น. ของทุกวัน นักท่องเที่ยวจะได้เลือกชิมและเลือกซื้อผลไม้ขึ้นชื่อของอำเภอทองผาภูมิ โดยเฉพาะ “ทุเรียนทองผาภูมิ” และ “เงาะทองผาภูมิ” ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI (สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ สะท้อนถึงคุณภาพและเอกลักษณ์เฉพาะของผลผลิตจากพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีมังคุด ส้มโอ ลองกอง พืชผัก และผลผลิตทางการเกษตรอีกหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อจากเกษตรกรโดยตรง
สำหรับพิธีเปิดงานจะจัดขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2569 โดยมีกิจกรรมไฮไลต์ ได้แก่ ขบวนแห่รถบุปผชาติ การแสดงแสง สี เสียง ชุด “ยลเสน่ห์วิถีถิ่น แดนดินผลไม้ทองผาภูมิ” การประกวดผลไม้ การประกวดขบวนแห่รถผลไม้พร้อมนางงาม การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงของนักเรียนในพื้นที่ การแข่งขันกินผลไม้ การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงร้านมัจฉากาชาดและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมาย
นายอำเภอทองผาภูมิ กล่าวว่า ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสเสน่ห์ของเมืองผลไม้ ชิมผลผลิตคุณภาพ พร้อมร่วมสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการในท้องถิ่น ตลอดจนร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของอำเภอทองผาภูมิ ในงานเทศกาลครั้งสำคัญประจำปีนี้.