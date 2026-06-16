กระบะชนประสานงารถตู้พังยับ "โกเล็ก" พี่ชายผู้ว่าฯ สระบุรีดับ บนถนนสายคู่เข้าวัดพระพุทธบาท

สระบุรี – เกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนประสานงากับรถตู้บนถนนสายคู่ทางเข้าวัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ส่งผลให้ "โกเล็ก" เจ้าของร้านสุกี้นกน้อย ซึ่งเป็นพี่ชายของผู้ว่าฯ สระบุรี เสียชีวิตคาซากรถ ขณะที่คนขับรถตู้ได้รับบาดเจ็บ ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุ
วันนี้( 16 มิ.ย.) พ.ต.ท.โชติสว่าง สิงห์สีโว สารวัตร (สอบสวน) สภ.พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี รับแจ้งเหตุรถยนต์กระบะชนกับรถยนต์ตู้ บริเวณถนนสายคู่ทางเข้าวัดพระพุทธบาท ใกล้ที่ทำการไปรษณีย์สาขาพระพุทธบาท ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ชีพ 1669 และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบรถกระบะโตโยต้า ตอนเดียว สีน้ำเงิน สภาพด้านหน้าพังเสียหายอย่างหนัก ภายในรถพบร่าง นายสุรพล เชาวรินทร์ อายุ 64 ปี หรือ "โกเล็ก" เจ้าของร้านสุกี้นกน้อย ติดอยู่ภายในซากรถ เจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดถ่างนำร่างออกมา พร้อมพยายามช่วยชีวิต แต่ไม่เป็นผล เนื่องจากผู้เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บสาหัส กระดูกต้นคอหักและมีบาดแผลรุนแรงบริเวณขาทั้งสองข้าง เสียชีวิตในที่เกิดเหตุจากแรงกระแทก
หลังทราบข่าว ญาติของผู้เสียชีวิตต่างเดินทางมายังที่เกิดเหตุและอยู่ในอาการโศกเศร้า ขณะที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูต่างแสดงความอาลัย เนื่องจากผู้เสียชีวิตเคยร่วมปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือสังคมกับหน่วยกู้ภัยมาโดยตลอด อีกทั้งยังเป็นพี่ชายของผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
ห่างจากจุดชนประมาณ 10 เมตร พบรถตู้โตโยต้า สีขาว ตกอยู่บริเวณเกาะกลางถนน สภาพด้านหน้าพังเสียหายเช่นกัน โดยคนขับคือ นายชัยชาญ เนยสูงเนิน อายุ 49 ปี ได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทก แต่ยังรู้สึกตัวดี เจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลพระพุทธบาทเพื่อรักษาอาการ
นายชัยชาญ ให้การเบื้องต้นว่า ขณะขับรถมาตามเส้นทาง เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุได้หักหลบรถกระบะอย่างกะทันหัน ก่อนเกิดการชนประสานงา
ด้านพนักงานสอบสวนระบุว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุของอุบัติเหตุได้ โดยได้ส่งร่างผู้เสียชีวิตไปชันสูตรอย่างละเอียด พร้อมเตรียมสอบปากคำคนขับรถตู้เพิ่มเติมหลังอาการปลอดภัย รวมถึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง เพื่อประกอบการสืบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.