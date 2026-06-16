ชาวบ้านร้องถนนริมเขื่อนปราณบุรีทรุด หลังฝนตกหนัก หวั่นอันตราย จี้ตรวจสอบโครงการงบกว่า 39 ล้านบาท

ประจวบคีรีขันธ์ – ชาวบ้านหมู่ 8 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อกับตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน หลังถนนสายริมเขื่อนปราณบุรีเกิดการทรุดตัวและแตกร้าวเป็นแนวยาว ภายหลังฝนตกหนักในพื้นที่ หวั่นเกิดอันตรายต่อผู้ใช้เส้นทาง โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบมาตรฐานการก่อสร้างโครงการ ซึ่งใช้งบประมาณกว่า 39 ล้านบาท
วันนี้( 16 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ดูสภาพถนนสายริมเขื่อนปราณบุรี หลังชาวบ้านร้องเรียนว่าเกิดการทรุดตัวและแตกร้าวเป็นแนวยา มีสภาพทรุดตัวอย่างเห็นได้ชัด พื้นผิวถนนแตกร้าวและแยกตัวเป็นแนวยาวหลายจุด สร้างความกังวลให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรเป็นประจำ เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนที่ทัศนวิสัยไม่เอื้ออำนวย
ชาวบ้านในพื้นที่เปิดเผยว่า ถนนสายดังกล่าวเพิ่งก่อสร้างและใช้งานได้ไม่นาน แต่กลับเกิดความเสียหายหลังมีฝนตกหนัก จึงตั้งข้อสังเกตถึงคุณภาพการก่อสร้าง เนื่องจากโครงการใช้งบประมาณสูงถึง 39,268,930.66 บาท แต่กลับเกิดปัญหาในระยะเวลาอันสั้น
ทั้งนี้ ชาวบ้านเรียกร้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมถึงกรมชลประทาน อำเภอปราณบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง หาสาเหตุของการทรุดตัว พร้อมดำเนินการซ่อมแซมโดยเร็ว เพื่อป้องกันอันตรายต่อประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานการก่อสร้างของโครงการภาครัฐต่อไป.