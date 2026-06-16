(คลิป)อีกแล้ว!รถไฟฟ้าชาร์ทไฟทิ้งไว้ไฟลุกเผาทั้งรถทั้งบ้านเหลือแต่ซาก

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ไหม้บ่อย! จอดรถไฟฟ้าชาร์จไฟที่บ้าน หลังเจ้าของขับขี่ออกไปทำธุระนอกบ้าน จู่ๆเกิดไฟลุกไหม้รถ จากนั้นเพลิงได้ลุกลามไหม้บ้านวอดทั้งหลัง ส่วนรถไฟฟ้าถูกเผาเหลือแต่ซาก โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
มีรายงานว่า วันนี้(16 มิ.ย.)เวลา 05.00 น. เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครขอนแก่น และเทศบาลเมืองเก่า ระดมกำลังช่วยกันดับไฟที่ลุกไหม้ภายในบ้านเลขที่ บ้านเลขที่ 9/2109 หมู่ 11 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น โดยเพลิงได้ลุกไหม้รถยนต์ยี่ห้อ BYD รุ่น Dolphin สีขาว ทะเบียน งท 6705 ขอนแก่น ก่อนที่เพลิงจะลุกลามไหม้บ้านวอดทั้งหลัง เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า นายเสฏฐพัฒน์ แก้วฝ่ายนอก อายุ 46 ปี เจ้าของบ้าน ได้กลับจากทำธุระนอกบ้าน จากนั้น ได้จอดรถยนต์ไฟฟ้า BYD รุ่น Dolphin ภายในบ้าน ได้เสียบสายชาร์ทไฟฟ้ากับตู้ชาร์ทหน้าบ้าน จากนั้นเวลาประมาณ 05.00 นายเสฏฐพัฒน์ได้ยินเสียงคล้ายเกิดเหตุเพลิงไหม้ด้านนอก จึงรีบตะโกนบอกคนภายในบ้านออกมาตรวจสอบ เห็นต้นเพลิงมาจากรถยนต์ที่จอดหน้าบ้าน และแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
หลังจากนั้นคนที่อาศัยในบ้าน 4 คนได้พากันวิ่งออกจากบ้านเพื่อเอาชีวิตรอด ท่ามกลางเพลิงที่ลุกไหม้อย่างรุนแรง หลังเพลิงสงบพบว่าบ้านถูกเพลิงไหม้ เกือบทั้งหลัง รวมทั้งรถยนต์ไฟฟ้า BYD รุ่น Dolphin ด้วยซึ่งสาเหตุ ตำรวจจากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 จะได้มีการตรวจสอบ และตรวจเก็บพยานหลักฐาน นัดผู้เสียหายเข้าให้ปากคำเพื่อทำการสืบสวนสอบสวน หาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ต่อไป.