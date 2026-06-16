สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชวนแฟนคลับร่วมฉลองวันเกิด "หมูเด้ง" ครบรอบ 2 ปี จัดงานใหญ่ 10-12 ก.ค.นี้

ศูนย์ข่าวศรีราชา - สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี เชิญชวนแฟนคลับร่วมงาน "หมูเด้ง HAPPY เด้ง DAY" ฉลองวันเกิดครบรอบ 2 ปี ของ "หมูเด้ง" ฮิปโปโปเตมัสแคระขวัญใจมหาชน ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2569 ณ ส่วนแสดงฮิปโปโปเตมัส ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว โดยจัดเต็มกิจกรรมสุดพิเศษและความน่ารักตลอดทั้งงาน
นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เผยว่า สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เชิญชวนแฟนคลับร่วมงาน "หมูเด้ง HAPPY เด้ง DAY" ฉลองวันเกิดครบรอบ 2 ปี ของ "หมูเด้ง" ฮิปโปโปเตมัสแคระขวัญใจมหาชน ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2569
ไฮไลท์ สำคัญในวันที่ 10 ก.ค. ผู้ร่วมงานจะได้ร่วมร้องเพลงวันเกิดและมอบเค้กสุดพิเศษให้กับ "น้องหมูเด้ง" พร้อมร่วมกิจกรรม Fan Meeting พบกับ "กัปตันวิท" และทีมพี่เลี้ยงชื่อดัง ได้แก่ พี่เบนซ์ พี่นิค พี่โต๊ด รวมถึงเหล่า Zoo Keeper Creator ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมขบวนพาเหรดมาสคอตสัตว์ป่าสุดน่ารัก เกมชิงรางวัล บูธจำหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์หมูเด้งแบบเอ็กซ์คลูซีฟ และสินค้า OTOP ของดีของเด่น รวมถึงกิจกรรมเขียนการ์ดอวยพร เพื่อร่วมส่งกำลังใจให้ "หมูเด้ง" เติบโตแข็งแรง
สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจึงขอเชิญชวนประชาชนและแฟนคลับ "หมูเด้ง" ทุกคน มาร่วมสร้างความทรงจำสุดประทับใจ และร่วมฉลองวันเกิดครบรอบ 2 ปี ของซุปตาร์ตัวน้อยแห่งสวนสัตว์เปิดเขาเขียวไปพร้อมกัน
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 0-3831-8444