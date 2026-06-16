เดือดแล้วเดือดอีก ! หาเสียงเลือกตั้งเมืองพัทยา “ศักดิ์ชัย แตงฮ่อ” เจอสาดโคลนกลุ่มพัทยา 2030ซื้อเสียง

ศูนย์ข่าวศรีราชา - เดือดแล้วเดือดอีก! หาเสียงเลือกตั้งเมืองพัทยา “ศักดิ์ชัย แตงฮ่อ” ผู้สมัครชิงเก้าอี้นายกฯ พร้อมทีมงานตั้งโต๊ะแถลง ยันไม่มีการซื้อเสียงหลังมีผู้ไม่หวังดีแอบอ้างชื่อ กลุ่มพัทยา 2030 ล่ารายชื่อ ปชช.ในลักษณะที่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิดว่ามีการซื้อเสียง ลั่นแจ้ง กกต.แล้ว พร้อมดำเนินคดีถึงที่สุด
วันนี้ ( 16 มิ.ย.) นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา หมายเลข 3 กลุ่มพัทยา 2030 พร้อมผู้สมัครสมาชิกเมืองพัทยา กลุ่ม พัทยา2030 ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าว ณ ที่ทำการกลุ่มพัทยา 2030 เดอะเลิฟแลนด์ ซอยโพธิสาร เมืองพัทยา จ.ชลบุรี หลังมีผู้ไม่หวังดีนำชื่อกลุ่มไปแอบอ้างจดชื่อซื้อเสียง จนทำให้เกิดความเข้าใจผิดและอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของทีมงาน
นายศักดิ์ชัย เผยระหว่างลงพื้นที่หาเสียงในพื้นที่หลังวัดธรรมสามัคคี ได้รับข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่ว่ามีบุคคลนำชื่อของตนเองและกลุ่มพัทยา 2030 ไปแอบอ้างเพื่อจดรายชื่อในลักษณะเกี่ยวข้องกับการซื้อเสียง โดยยืนยันว่าตนเองและทีมงานไม่มีนโยบายซื้อสิทธิ์ขายเสียง และไม่เคยสั่งการหรือยินยอมให้ผู้ใดดำเนินการในลักษณะดังกล่าว
“ การหาเสียงตลอดช่วงที่ผ่านมา ทางทีมใช้วิธีลงพื้นที่พบปะประชาชนโดยตรง เพื่อนำเสนอนโยบายและรับฟังปัญหาของประชาชนเท่านั้นและขอยืนยันว่า เบอร์ 3 จะไม่มีการซื้อเสียงเด็ดขาด หากมีใครแอบอ้างชื่อผมหรือกลุ่มพัทยา 2030 ไปจดชื่อหรือเสนอผลประโยชน์ใด ๆ ขอให้ประชาชนแจ้งกลับมายังทีมงานทันที”
นายศักดิ์ชัย ยังกล่าวอีกว่า การเลือกตั้งควรเป็นไปอย่างสุจริตและโปร่งใส และยืนยันว่าจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับผู้ที่นำชื่อของตนหรือกลุ่มพัทยา 2030 ไปแอบอ้างซื้อเสียง เพื่อรักษาความบริสุทธิ์ยุติธรรมของการเลือกตั้งเมืองพัทยา.