(คลิป)งามหน้า!กต.ตร.สภ.เมืองขอนแก่นเมากร่าง ขอเพลง HBDไม่ได้ดังใจปรี่รัวตบหัวดีเจ ซ้ำยังถาม..มึงรู้มั้ยกูเป็นใคร"

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-กต.ตร. สภ.เมืองขอนแก่น เมาแล้วกร่างคับร้านเหล้า ไม่พอใจหลังไปบอกดีเจ เปิดเพลงอวยพรวันเกิดให้กับเพื่อนร่วมโต๊ะแต่ดีเจไม่เปิดสักที เดินปรี่เข้าไปตบหัว 3 ครั้ง แถมตะคอกทำนองข่มขู่ "..กูบอกให้มึงเปิด HBD มึงไม่เข้าใจหรอ มึงรู้มั้ยกูเป็นใคร"
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(16 มิ.ย.) ผู้ใช้เฟซบู๊กชื่อ Pattara Kajohnnapapong ได้โพสต์คลิป พร้อมข้อความว่า “ผมถูกทำร้ายร่างกายด้วยการตบศรีษะ จำนวนหลายครั้ง ขณะเปิดเพลงอยู่ ที่จังหวัดขอนแก่น คืน วันที่ 13 มิ.ย. 69 ผมได้เดินทางไปเล่นดีเจให้กับร้านหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น รอบการเล่นผมคือ 01.30 am หลังจากผมเล่นไปได้สักประมาณ 5-10นาที มีบุคคลที่ไม่รู้จัก ไม่เคยสนทนากันมาก่อน เข้ามาในบูธดีเจ และกล่าวทำนองว่าข่มขู่ "..กูบอกให้มึงเปิด HBD มึงไม่เข้าใจหรอ มึงรู้มั้ยกูเปนใคร" แล้วก็ตบเข้าที่ศรีษะของผมหลายครั้ง ติดต่อกัน
ระหว่างนั้นมีถอดหมวกผมออก โยน และตบอีกครั้ง หรือตบจนหมวกหลุด ผมไม่แน่ใจ เนื่องจากเค้าเข้ามาทาง "ด้านหลัง" ของผม ทั้งนี้ ร้านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือหละหลวมในการดูแลความปลอดภัย มันเป็นช่วงชุลมุนที่ทีมงานและคนสนิทที่ผมเชิญมา กำลังเข้ามาหา #savedj ทำไมต้องใช้ อำนาจ ที่ตัวเองมี มาข่มขู่ มาทำอย่างนี้กับผมด้วย ผมก้อแค่มาทำงาน หาเงิน เลี้ยงครอบครัวผมแค่นั้น”
ขณะที่ภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้าน พบว่าชายคนดังกล่าวได้ถูกการ์ดของร้านเชิญออกจากไปจากร้าน จากนั้นผู้ดูแลร้านได้เดินเข้ามายกมือขอโทษ กับชายคนที่ไปตบหัวดีเจ โดยผู้ดูแลร้านพยายามจะพูดคุย แต่ชายสูงอายุรายนี้ยังไม่พอใจ พร้อมกับบอกว่าไปเรียกเจ้าของร้านมา...มึงรู้มั้ยกูเป็นใคร จากนั้นได้มีคนรู้จักได้พาตัวชายคนดังกล่าวออกจากร้านไป
มีรายงานว่า หลังเกิดเหตุคืนนั้น ทางหนุ่มดีเจ ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความกับทางตำรวจ สภ.เมืองขอนแก่น โดยพบว่าคนที่ตบหัวดีเจเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ(กต.ตร) สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น มีอาชีพเป็นเจ้าของกิจการ ชื่อเล่นเรียกกันว่า “เฮีย ม” หลังลงบันทึกประจำวันแล้ว ทางพนักงานสอบสวน ได้ให้ดีเจ ผู้เสียหาย ไปตรวจร่างกายและรอผลตรวจ ก่อนที่จะนำมาให้พนักงานสอบสวนเพื่อจะได้มีการเรียกตัวผู้ก่อเหตุมาพบพนักงานสอบสวนต่อไป