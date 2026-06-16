สมุทรสงคราม เตรียมจัดมหากุศล “เก็บศพไร้ญาติ-ล้างป่าช้า” ครั้งที่ 3 ในรอบ 36 ปี ระดมทุน 12 ล้านบาท จัดสร้างเหรียญที่ระลึกสมทบงานบุญ

สมุทรสงคราม - มูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม เตรียมจัดงานมหากุศล "เก็บศพไร้ญาติและล้างป่าช้า" ครั้งที่ 3 ในรอบ 36 ปี เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับที่ไร้ญาติและไม่มีผู้ดูแล พร้อมเปิดรับบริจาคสมทบทุนกว่า 12 ล้านบาท
นายมนตรี เล็กวิจิตรธาดา ประธานมูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสงครามไม่ได้จัดงานเก็บศพไร้ญาติและล้างป่าช้ามานานกว่า 36 ปี คณะกรรมการมูลนิธิจึงมีมติฟื้นฟูงานบุญครั้งสำคัญนี้ขึ้นอีกครั้ง เพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตที่ไร้ญาติและไม่มีผู้ดูแล ให้ได้รับส่วนบุญและไปสู่ภพภูมิที่ดี
ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ เคยจัดงานดังกล่าวมาแล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเมื่อ 46 ปีก่อน และครั้งที่ 2 เมื่อ 36 ปีก่อน สำหรับการจัดงานครั้งที่ 3 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 มีนาคม - 9 พฤษภาคม 2570 รวมระยะเวลา 64 วัน
สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้ คาดว่าจะใช้งบประมาณกว่า 12 ล้านบาท จึงเปิดรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออิฏฐ์ มอบ "เหรียญพัดจีน" รุ่นปี 2545 จำนวน 3,000 องค์ ซึ่งปัจจุบันถือเป็นวัตถุมงคลหายากและได้รับความนิยมในหมู่นักสะสม เพื่อนำมาจัดเป็นกองผ้าป่าสมทบทุน ผู้ร่วมทำบุญกองละ 2,500 บาทขึ้นไป จะได้รับเหรียญพัดจีน 1 องค์เป็นที่ระลึก ส่วนผู้ร่วมทำบุญตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป จะได้รับการขึ้นป้ายขอบคุณภายในงาน
นอกจากนี้ หลวงพ่ออิฏฐ์ยังเมตตาจัดสร้างเหรียญที่ระลึกองค์โป๊ยเซียนโจวซือ รุ่น "จำปี" จำนวน 10,000 เหรียญ โดยแบ่ง 8,888 เหรียญ สำหรับผู้ร่วมทำบุญทั่วไป และอีกกว่า 1,100 เหรียญ สำหรับคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานในโครงการ พร้อมทั้งมีแนวคิดจัดสร้างเหรียญเนื้อทองคำและเนื้อเงินตามยอดสั่งจองจริง ซึ่งจะประกาศรายละเอียดและอัตราร่วมทำบุญภายหลังตามต้นทุนการผลิตและราคาทองคำในช่วงเวลาดังกล่าว
พิธีพุทธาภิเษกเหรียญที่ระลึก คาดว่าจะจัดขึ้นที่วัดจุฬามณี ก่อนนำเข้าสู่พิธีเบิกเนตรองค์โป๊ยเซียนโจวซือ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครอง
สำหรับพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนงานเก็บศพไร้ญาติและล้างป่าช้า กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 19 กันยายน 2569 เวลา 13.09 น. ณ วิหารเจียวเยี่ยงไท้ มูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม โดยได้กราบนิมนต์หลวงพ่ออิฏฐ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ทั้งนี้ เหรียญพัดจีนมีจำนวนจำกัดเพียง 3,000 องค์ และจะไม่มีการจัดสร้างเพิ่มเติม ผู้สนใจร่วมทำบุญหรือจองเหรียญที่ระลึก สามารถติดต่อมูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม โทร. 086-332-4563 (คุณเก่ง) และ 083-701-2901 (คุณเอก) หรือร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 227-3-14229-3 ชื่อบัญชี "มูลนิธิสว่างเบญจธรรม (เก็บศพไร้ญาติ)" ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.