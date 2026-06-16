นทท.สุดฟิน!เดินชมวิวสวยสัมผัสธรรมชาติใกล้ชิดเส้นทาง"มรกต-ดอยหัวหมู"อุทยานฯดอยสุเทพฯ ยกขึ้นชั้นแลนด์มาร์คใหม่

เชียงใหม่ -นักท่องเที่ยวคึกคักแห่เดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติ "มรกต-ดอยหัวหมู" ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย โดยเฉพาะวันหยุดยอดทะลุพันคน สัมผัสใกล้ชิดธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ป่าต้นน้ำบนเทือกเขาสูง เรียนรู้ระบบนิเวศหลากหลายและชมวิวสวยๆ บนยอดดอย ที่เปรียบเสมือนป่าหลังบ้านของคนเชียงใหม่ ยกเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของคนรักธรรมชาติ
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ กำลังให้ความนิยมกับการท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติ "มรกต-ดอยหัวหมู" ภายในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ซึ่งอยู่บนดอยปุย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยบรรยากาศในแต่ละเป็นไปอย่างคึกคัก โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดจะยิ่งคึกคักเป็นพิเศษ จากการที่มีบรรดานักท่องเที่ยวมากถึงวันละประมาณ 1,000 คน ต่างพากันแวะเวียนเข้าท่องเที่ยวเพื่อเดินสัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าต้นน้ำบนเทือกเขาสูง ตลอดเส้นทางที่มีระยะทางไปกลับประมาณ 4.5 กิโลเมตร และต้องใช้เวลาเดินประมาณ 2-3 ชั่วโมง พร้อมกับการจะได้เรียนรู้ระบบนิเวศที่หลากหลาย ทั้งป่าสนเขา ป่าดิบเขา และพืชพรรณนานาชนิด ตลอดเส้นทาง
ทั้งนี้จุดไฮไลต์สำคัญของเส้นทางศึกษาธรรมชาตินี้อยู่ที่ดอยหัวหมู ซึ่งเป็นจุดชมวิวบนแนวสันเขาที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงาม และมีทะเลหมอกเคลื่อนตัวผ่านยอดไม้ในบรรยากาศที่สวยงามแปลกตาในแต่ละวัน จนทำให้นักท่องเที่ยวต่างยกย่องให้พื้นที่แห่งนี้เป็นเสมือนป่าหลังบ้านของคนเชียงใหม่ เนื่องจากอยู่ใกล้ตัวเมืองและเดินทางท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับได้อย่างสะดวกสบาย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเดินป่า โดยทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย มีการจัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดเพื่อคอยดูแลอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว พร้อมขอความร่วมมือให้นักท่องเที่ยวทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาดและไม่ทิ้งขยะในพื้นที่ เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไป